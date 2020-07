08.07.2020

Zehenschutzkappen Arbeitssicherheit: Schutz für die Zehen

Jeder hat sich schon einmal den kleinen Zeh an der Bettkannte gestoßen. Und jeder kennt den stechenden Schmerz, den diese kleine Unachtsamkeit auslöst. An vielen Arbeitsplätzen lauern weitaus größere Gefahren, als Ecken und Kanten. Dort müssen die Füße vor Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder schwere Maschinen geschützt werden. In vielen Berufen sind Sicherheitsschuhe deshalb Pflicht.

Ein Merkmal, das alle Sicherheitsschuhe eint, ist die Zehenschutzkappe. Umgangssprachlich wird sie oft als "Stahlkappe" bezeichnet, obwohl sie aus verschiedenen Materialien bestehen kann: Stahl, Aluminium, Kunststoff, Carbon. Jedes hat andere Eigenschaften, Vor- und Nachteile. Doch die Grundvoraussetzung ist stets dieselbe: Die Kappe soll den Fuß schützen.

Enorme Belastungen im Prüflabor

Stahlkappen gelten oft als altmodisch, aber stabil. Schutzkappen aus Kunststoff hingegen hängt oft ein gewisser Billigruf nach, obwohl das Plastik heute ein robustes Hightech-Komposit ist. Egal, aus welchem Material: Alle Zehenschutzkappen müssen der ISO-Norm 22568 entsprechen. Dazu gehört, dass sie eine Stoßenergie von 200 Joule und eine Druckeinwirkung von 15 kN aushalten müssen.

Sicherheitsschuhe von Haix werden im hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Unter den strengen Augen der Testingenieure rauscht ein 20-Kilo-Gewicht aus einem Meter Höhe auf die Schutzkappe herab. Außer einem ordentlichen Rumms passiert aber nichts – die Kappe hält. Für den Test des Druckwiderstands wird sie mit der enormen Belastung von 1,5 Tonnen zusammengedrückt. Das entspricht dem Gewicht einer vollbeladenen Europalette. Um die Tests zu bestehen, müssen die Kappen je nach Schuhgröße eine gewisse Resthöhe im Innenraum aufweisen. Bei Schuhgröße 42 sind das zum Beispiel 14 Millimeter.

Sicherheit und Komfort

Nicht genormt ist der Tragekomfort von Sicherheitsschuhen – dabei spielt er eine wichtige Rolle. Selbst der sicherste Schuh schützt nicht, wenn er nicht getragen wird. Deshalb steht Sicherheit bei Haix stets in Verbindung mit Komfort. Denn nur wenn ein Schuh bequem ist, wird er gerne getragen. Nur dann ist der Träger geschützt und kann sich voll auf seine Arbeit fokussieren. Bestenfalls nimmt er die Schutzkappe gar nicht wahr. Bei den Schuhen der innovativen Kollektion Haix Connexis Safety ist sie beispielsweise anatomisch geformt, damit die Zehen viel Platz haben.

Unterschiede zwischen Stahl und Kunststoff

Die Vorteile von Stahl liegen auf der Hand: Er ist robust, beständig gegen Chemikalien und sehr abriebfest. "Stahlkappen müssen nicht sehr dick sein, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Sie bieten dadurch im Zehenbereich viel Platz und der Schuh wirkt trotzdem nicht klobig", erklärt Lutz Köhler vom Prüf- und Zertifizierungsmanagement bei Haix. Allerdings gibt es auch Nachteile. So kann Stahl rosten und im Winter Kälte speichern. Durch Druck können sich Stahlkappen außerdem verformen, was das Ausziehen nach einem Unfall erschweren kann.

Kunststoff ist hingegen leicht elastisch. Die Kappe verformt sich bei Krafteinwirkung nicht dauerhaft, sondern geht in ihre Ausgangsform zurück, wodurch man den Schuh im Regelfall problemlos ausziehen kann – weitertragen sollte man ihn nach einem solchen Unfall dennoch nicht. Außerdem kann Kunststoff nicht rosten und speichert keine Kälte – die Füße bleiben warm. Allerdings schützt er nicht gegen Chemikalien. Und: "Schutzkappen aus Kunststoff besitzen eine konstruktiv unterschiedliche Materialstärke. Die Spitze muss am dicksten sein, weshalb die Schuhe etwas klobig wirken können", sagt Köhler.

Moderne Carbon-Kappen

Und wie sieht es in Punkto Gewicht aus? "Kunststoff ist generell leichter als Stahl. Allerdings gibt es wegen der unterschiedlichen Materialstärken, die verbaut werden müssen, kaum signifikante Gewichtsunterschiede", erklärt Köhler. Ausschlaggebend ist die Gesamtkonstruktion des Schuhs. Oft sind es nur wenige Gramm Unterschied, die sich erst nach langer Tragedauer bemerkbar machen.

Moderne Carbon-Kappen, wie die Nano-Carbon-Schutzkappe in den Connexis Safety Sicherheitsschuhen, sind sehr leicht und bruchfest. Deshalb eignen sie sich für Berufe, in denen Mitarbeiter viel auf den Beinen sind und mit schwerem Gerät hantieren, zum Beispiel in der Lagerlogistik oder der Produktion.

