23.11.2017

Nützliche Smartphone-Apps App-Champion des Handwerks 2016/2017 gekürt

Handwerker stellen Apps vor, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Eine Eigenentwicklung gewinnt den "App-Champion der Kategorie Handwerker 2016/17" in Gold.

Tobin Rosenau hat eine praktische App für Handwerker entwickelt. Er gehört zu den drei Preisträgern der Aktion "App-Champion des Handwerks 2016/2017", die auf der Vollversammlung der Handwerkskammer Wiesbaden geehrt wurden. Initiatorin des Projekts ist Sonja Salmen, Professorin an der Hochschule Heilbronn. Der Wettbewerb wurde zum ersten Mal ausgeschrieben.

Digitalaffine Handwerker konnten sich mit einem kurzen Beitrag bewerben. Mit Bild oder Video sollten sie eine App vorstellen, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtert. Abstimmen konnten Facebook-Nutzer sowie eine siebenköpfige Jury.

© HWK Wiesbaden

Platz zwei ging an Frank Hummel, vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Hummel Systemhaus GmbH & Co. KG aus dem Landkreis Esslingen (Handwerkskammer Region Stuttgart). Die von ihm nominierte App " pro-Report" sammelt alle Details einer Baustelle und erleichtert die Kommunikation unter den Mitarbeitern. Den Preis nahm Juniorchef Alexander Hummel entgegen. Digitalisierung sei in seinem Betrieb, aber auch bei den Kunden ein "ganz großes Thema".

Ohne die App " Drehen Fräsen Bohren" verlässt die Auszubildende zur Fertigungsmechanikerin Meryem Kus (Handwerkskammer Heilbronn) das Haus nicht mehr. In ihrer Bewerbung lobt die Audi-Auszubildende die App, da sie "auf schwere Bücher verzichten" und Drehzahlen und Vorschubzahlen schnell und einfach nachschlagen könne. Sie kam auf den dritten Platz.

Nützliche Apps für das Handwerk gesammelt

Auf der Vollversammlung wurden die ersten beiden Plätze mit dem Zertifikat "App-Champion der Kategorie Handwerker 2016/17" in Gold und Silber ausgezeichnet. Der Gewinner erhielt ein Tablet – gestiftet von Holzmann Medien - sowie ein Gutschein für eine Beratung zum Thema E-Recruiting von Azubis. Der Zweitplatzierte konnte sich ebenfalls über ein Tablet und eine Beratung zur Digitalisierung des Betriebs freuen. Die Drittplatzierte konnte an der Preisverleihung nicht teilnehmen. Zusätzlich werden alle drei Platzierten in der App "App-Atlas für das deutsche Handwerk" porträtiert. Die App stellt nützliche Apps für Handwerker in verschiedenen Bereichen vor, wie Dienste zur Abrechnung oder digitale Fahrtenbücher. dk