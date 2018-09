28.09.2018

ZDH-Vollversammlung Altmaier für vollständigen Soli-Abbau

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Mittelstand weniger belasten und den Solidaritätszuschlag vollständig abbauen. Das versprach er bei der ZDH-Vollversammlung.

Von Karin Birk

Wirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht dem Handwerk, sich dafür stark zu machen, dass der Mittelstand vom Soli-Abbau profitiert und dass die Lohnnebenkosten nicht steigen. - © Sachelle Babba/picture alliance/ZUMA Press Weitere Beiträge zu diesem Artikel Rentenreform: Das soll sich 2019 bei der Rente ändern

Arbeitslosenbeitrag sinkt 2019

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) befürwortet einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages. Man müsse das Gesetz so verabschieden, "dass alle von den Entlastungen betroffen sind", sagte er bei der Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Das müsse nicht im gleichen Jahr sein. Aber es müsse gleich so beschlossen werden.

Im Koalitionsvertrag hatte die schwarz-rote Koalition vereinbart, dass der Soli ab 2021 schrittweise zurückgenommen wird. So ist für 2021 eine Entlastung in Höhe von zehn Milliarden Euro für 90 Prozent der Steuerzahler vorgesehen. Viele Unternehmen kommen nach den jetzigen Plänen allerdings noch nicht in den Genuss von Entlastungen, da sie über einer festgelegten Freigrenze liegen.

Lohnnebenkosten sollen nicht über 40 Prozent steigen

Auch die Lohnnebenkosten will Altmaier nicht aus dem Blick verlieren. "Dieser Wirtschaftsminister wird keinem Gesetz zustimmen, mit dem die Sozialversicherungsbeiträge über 40 Prozent ansteigen", versicherte er. Er wolle außerdem dafür sorgen, dass der Mittelstand mit dem Bürokratieentlastungsgesetz III entlastet werde. Dies gelte insbesondere für die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn. Mit Blick auf die inneren Konflikte in der großen Koalition versprach der CDU-Politiker, die "Kinderkrankheiten" zu überwinden und endlich die Politik zu machen, die sich Handwerk und Mittelstand wünschten.

Handwerk fordert Sachpolitik statt Krisenmodus

Zuvor hatte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer die Koalition aufgefordert, dem Krisenmodus den Rücken zu kehren und endlich zur Sachpolitik zu kommen. Derzeit erlebe man Spitzenpolitiker, die das Bündnis offen in Frage stellten und Minister, die sich gegenseitig misstrauten. "Die Bundeskanzlerin hat die Fraktion nicht mehr im Griff", sagte er mit Blick auf die Abwahl des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, den sie zuvor noch empfohlen hatte.

Wollseifer forderte endlich den lang versprochenen "Modernisierungsschub". Deutschland brauche Verbesserungen bei der digitalen Verwaltung. Damit könnte man sich Zeit, Geld und Nerven sparen. Die Entlastung bei der Bürokratie reiche ebenfalls nicht aus. Darüber hinaus müssten endlich die Leistungsträger bei den Steuern und Abgaben entlastet werden. Und wenn Geld ausgegeben werde, dann solle in die Zukunft investiert werden und nicht weiter umverteilt werden. "Selbstständigkeit muss sich auch lohnen", betonte er.

Altmaier will sich für Meisterpflicht in zulassungsfreien Berufen stark machen

Mit Blick auf die vom Handwerk geforderte Rückführung von zulassungsfreien Berufen in die Meisterpflicht, sagte Altmaier. "Wir werden uns gemeinsam mit Ihnen alle diese Berufe einen nach dem anderen anschauen. Das ist rechtlich und verfassungsrechtlich und europarechtlich nicht immer einfach." Aber es werde am Bundeswirtschaftsministerium nicht scheitern, möglichst viele dieser Berufe wieder unter das Dach der Meisterpflicht zu bringen.

Vollversammlung spricht sich einstimmig für weltoffenes Deutschland aus

Darüber hinaus hat sich das Handwerk angesichts fremdenfeindlicher Übergriffe für ein „weltoffenes, liberales und demokratisches Deutschland“ ausgesprochen und in der Vollversammlung einstimmig eine entsprechende Resolution beschlossen. Darin heißt es weiter: "Das Deutsche Handwerk stellt sich gegen jede Form von politischem Extremismus, von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus."

Als Mitte der Gesellschaft beobachte es eine zunehmende Radikalisierung in Wort und Tat. Gerade deshalb setze sich das Handwerk "für einen respektvollen Umgang miteinander ein, auch und gerade in der Diskussion mit politisch Andersdenkenden."