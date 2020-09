11.09.2020

Besserer Schutz für KMU Abmahn-Missbrauch: Regierung wird aktiv gegen Abmahnindustrie

Mit neuen Regeln will die Regierung das Geschäft der Abmahnindustrie abwürgen. Der Bundestag hat jetzt ein Gesetz beschlossen, das kleine und mittlere Betriebe besser vor Abzocke durch Abmahnungen schützt. "Endlich", kommentiert der Handwerksverband.

Von Max Frehner

Wettbewerber erhalten künftig keine Kosten mehr erstattet, wenn sie kleinere Betriebe wegen Verstößen gegen Informationspflichten und die DSGVO abmahnen. Das hat der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. AfD und Grüne stimmten dagegen, FDP und Linke enthielten sich. Die neuen Regeln sehen außerdem vor, dass die Höhe der Vertragsstrafe bei der ersten Abmahnung künftig begrenzt wird.

"Der Missbrauch von Abmahnungen schadet dem Wettbewerb und vor allem Selbstständigen und kleinen und mittleren Unternehmen", erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). "Durch den nun beschlossenen Gesetzentwurf entziehen wir diesem Geschäftsmodell die Grundlage."

Keine finanziellen Fehlanreize für Abmahnungen mehr

Konkret sollen die Kosten einer Abmahnung nicht mehr vom Abgemahnten, sondern vom Abmahner übernommen werden. Das gilt immer dann, wenn ein Mitbewerber einen Betrieb mit weniger als 250 Mitarbeitern wegen Verstößen gegen das Datenschutzrecht abmahnt. Auch bei Abmahnungen wegen Verstößen gegen Kennzeichnungs- oder Informationspflichten im Internet besteht für den Abmahnenden künftig kein Anspruch mehr auf Ersatz der Aufwendungen. Das betrifft etwa Verstöße gegen die Impressumspflicht, Informationspflichten im Fernabsatz, die Pflicht zur Widerrufsbelehrung oder Vorschriften der Preisangabenverordnung.

Auch die Möglichkeiten für Vertragsstrafen werden in den genannten Fällen begrenzt. In einfach gelagerten Fällen sind die Sanktionen für kleine und mittlere Unternehmen künftig bei 1.000 Euro gedeckelt. Betroffene können sich zudem besser gegen missbräuchliche Abmahnungen wehren, etwa gegen Forderungen nach einer offensichtlich überhöhten Vertragsstrafe.

Strengere Regeln zur Klagebefugnis

Damit ein Unternehmen einen Konkurrenten abmahnen kann, muss es tatsächlich im Wettbewerb zu ihm stehen. "Online-Shops mit Fantasieangeboten" sollten ebenso ausgeschlossen werden wie Unternehmen, die insolvent sind, erläuterte das Ministerium. Zudem soll verhindert werden, dass sich Wirtschaftsverbände allein mit dem Ziel gründen, Einnahmen aus Abmahnungen zu erzielen. Wirtschaftsverbände dürfen deshalb nur noch abmahnen, wenn sie vom Bundesamt für Justiz überprüft wurden und auf einer Liste der Klagebefugten eingetragen sind.

"Es ist gut, dass der Bundestag nach fast einjähriger Debatte endlich gesetzliche Maßnahmen verabschiedet, die dem Missbrauch von Abmahnungen einen Riegel vorschieben", erklärt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Damit die Handwerksorganisationen auch weiterhin ihren Beitrag zur Selbstkontrolle der Wirtschaft leisten könnten, sei es jedoch wichtig, dass den seriösen Handwerksorganisationen weiterhin ihre gesetzliche Abmahnbefugnis zusteht.

Außerdem: Monopolstellung von Autoherstellern wird eingeschränkt

Mit der gleichen Gesetzesnovelle wird auch das Recht von Autoherstellern am Design sichtbarer Ersatzteile wie Karosserieteilen, Scheinwerfern und Verglasungen eingeschränkt werden. Autofahrern bringe das Vorteile, so Bundesjustizministerin Lambrecht. "Durch unsere Neuregelung können sie ihr Auto in Zukunft günstiger reparieren und länger nutzen."

Mit Inhalten von dpa