Neuer Mobilfunkstandard kommt 5G: Wettstreit um das Netz der Zukunft

Der Mobilfunkstandard 5G ermöglicht digitale Kommunikation beinahe in Echtzeit. Während etwa die Schweiz schon mit dem Ausbau beginnt, sind in Deutschland noch gar nicht die Lizenzen vergeben.

Deutschland gilt in vielen Bereichen als Zugpferd in Europa. In einem Punkt aber dürfte das Ausland eher mitleidserfüllt auf die große Industrienation schauen. Bei der Verfügbarkeit schneller Kommunikationsnetze – ob Breitband oder Mobilfunk – gilt Deutschland als Nachzügler, bisweilen sogar als Entwicklungsland in Europa. Den schlechten Ruf bestätigt eine Studie, für die die ­Aachener P3 Group von Juli bis September 2018 Daten von fünf Millionen Nutzern in Europa ausgewertet hat. Demnach liegt Deutschland bei der Versorgung mit dem schnellen Mobilfunknetz 4G in Europa auf dem drittletzten Platz und zum Beispiel hinter dem kleinen Albanien.

Schon wieder in Verzug

Anzeichen, dass sich daran schnell etwas ändert, gibt es kaum. Vielmehr droht Deutschland bei der nächsten Mobilfunkgeneration – dem 5G-Netz – schon wieder den Anschluss zu verlieren. Und das, bevor der Ausbau überhaupt begonnen hat. Mit Vodafone, Telefónica, Deutscher Telekom und 1&1 Drillisch wurden vier Bewerber für die Frequenzvergabe zugelassen.

Doch der Start der Auktion, der eigentlich für den 19. März 2019 vorgesehen war, ist in der Schwebe. Der Grund sind laufende Gerichtsverfahren gegen die von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Bedingungen für den Netzausbau (Stand Redaktionsschluss). Die Vergaberegeln ließen die nötige Klarheit vermissen, die Unternehmen brauchen, die jetzt Milliarden in 5G investieren wollen, begründete zum Beispiel Vodafone seine Beschwerde. Wie es anders geht, zeigt das Beispiel der Schweiz. Dort wurden die Frequenzen bereits Anfang Februar vergeben und schon bis Ende März sollen 150 Schweizer Orte mit 5G erschlossen sein.

Welchen Stellenwert die Mobilfunkbranche 5G für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft beimisst, zeigte sich vergangene Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Dort trafen sich alle wichtigen IT- und Elektronikausrüster, um ihre Projekte und neuen Geräte rund um das 5G-Netz zu bewerben. Am Stand der Deutschen Telekom hielt Technikvorstand Claudia Nemat einen kämpferischen Vortrag, der deutlich machte, dass das Unternehmen keineswegs gewillt ist, sich beim 5G-Netzausbau mit der Rolle eines Nachzüglers zufrieden zu geben.

"Jetzt geht es endlich los", sagte Nemat vor Medienvertretern mit Blick auf die bevorstehende Frequenzvergabe. Die Ziele des Unternehmens sind hochgesteckt: "Wir wollen bis 2025 eine Netzabdeckung von 99 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent in der Fläche erreichen." Einzelne Projekte zu 5G, die bereits in diesem Jahr anlaufen sollen, stellte Nemat ebenfalls vor. So gab sie auf der Messe den offiziellen Startschuss für ein Campus-Netzwerk, das auf dem Werksgelände des Leuchtmittelherstellers Osram in Schwabmünchen bei Augsburg entstehen soll. Mittels 5G-Technik werden dort 3.000 verschiedene Objekte miteinander vernetzt. Produkte und Materialien sollen mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen transportiert werden.

Projekte wie dieses könnten erst der Anfang einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen "Revolution" sein, die die Integration der 5G-Technik auslösen wird. Zumindest, wenn man den großen Ankündigungen Glauben schenken darf, die die Aussteller auf ihren ausladenden Messeständen präsentierten.

Operiert vom Roboter

Demnach wird 5G künftig beinahe alles und jeden miteinander vernetzen – und das besonders schnell. Der chinesische Anbieter Huawei nannte als Beispiel einen Spielfilm, der sich mit einem 5G-Smartphone künftig in drei Sekunden herunterladen lässt.

Autohersteller werden die Technik künftig auf verschiedene Weise nutzen. Einerseits ermöglicht sie die verzögerungsfreie Kommunikation zwischen Fahrzeugen und vernetzten Städten (so genannten Smart Citys) und schafft so die Basis für selbstfahrende Autos im Straßenverkehr. Andererseits werden die Hersteller 5G in ihren Produktionsstraßen einsetzen, um Maschinen und Roboter miteinander sprechen zu lassen. So könnten Fehler im Produktionsverfahren beinahe in Echtzeit erkannt und behoben werden. Denkbar ist auch, dass 5G im medizinischen Bereich angewendet wird, um Patienten mithilfe von Robotern aus der Ferne operieren zu können.

Noch aber klingen die auf dem Mobile World Congress vorgestellten Visionen nach weit entfernter Zukunftsmusik. Besonders hierzulande.