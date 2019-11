18.11.2019

Was ist teurer geworden? 20 Jahre im Vergleich: Diese Produkte kosten heute mehr

Strom, Benzin und Heizöl – in den vergangenen Jahren ist alles teurer geworden. Aber stimmt das wirklich? Eine Studie zeigt, wie sich die Kosten von Verträgen und Konsumgütern in den letzten 20 Jahren entwickelt haben.

Früher war alles besser – und günstiger? Ob das stimmt, haben Experten von Verivox in einem 20-Jahres-Vergleich verschiedener Alltagsprodukte untersucht. Ausgewählt wurden typische Verträge und Konsumgüter deutscher Haushalte. Die Preise wurden jeweils in den Jahren 1999 und 2019 betrachtet und mit der Entwicklung der Inflationsraten und Nettolöhne im gleichen Zeitraum verglichen.

1. Strompreise sind gestiegen

Strom ist im Vergleich zu 1999 um 78 Prozent teurer geworden. Derzeit kostet einen Kilowattstunde Strom 29,47 Cent. Im Jahr 1999 waren es noch 16,53 Cent. Laut Verivox liegt das an gestiegenen Steuern, Abgaben und Umlagen. Allein die Ökostromumlage und Netzentgelte machen heute 53 Prozent des Preises aus.

2. Heizöl mit dem höchsten Preisanstieg

Noch deutlicher sind die Preise für Heizöl gestiegen. Während ein Haushalt 1999 nur 26,41 Cent für einen Liter zahlen musste, sind es 2019 bereits 67,69 Cent. Damit hat sich Heizöl innerhalb von 20 Jahren um 156 Prozent verteuert. Allerdings reagiert der Preis beispielsweise auf den Dollarkurs, das Börsengeschehen oder die politische Lage und unterliegt somit starken Schwankungen.

3. Teurere Krankenversicherung

1999 lag der durchschnittliche Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung bei 13,6 Prozent. Im Jahr 2019 sind es 15,5 Prozent. Da Krankenkassenbeiträge an die Lohnentwicklung gekoppelt sind und die Löhne ebenfalls stiegen, ist der Arbeitnehmeranteil heute 62 Prozent höher als vor 20 Jahren. Zudem stiegen etliche Zuzahlungen, zum Beispiel für Arzneien, Heil- und Hilfsmittel sowie Zahnersatz.

4. Tanken auf hohem Preisniveau

Bei einem Liter Superbenzin ist innerhalb von 20 Jahren eine Preissteigerung von 68 Prozent zu verzeichnen. 1999 zahlten Verbraucher für einen Liter 86,08 Cent, im August 2019 lag der Durchschnittspreis bei 144,80 Cent. Nach einem kurzen Preistief im Jahr 2016 stiegen die Preise zuletzt wieder deutlich an.

5. Bier und Zigaretten mehr als doppelt so teuer

Eine Maß Bier auf dem Oktoberfest ist teuer – im Vergleich zu 1999 sogar um 101 Prozent teurer. Vor 20 Jahren zahlten die Wiesn-Besucher umgerechnet 5,74 Euro, in diesem Jahr wurden im Schnitt 11,54 Euro fällig.

Eine Packung Zigaretten verteuerte sich im 20-Jahres-Vergleich sogar um 109 Prozent. 1999 kostet eine Packung der Marke Marlboro umgerechnet 2,97 Euro, heute zahlen Raucher 5,70 Euro dafür.

6. Eis am Stiel über 70 Prozent verteuert

Auch manche Süßigkeiten verzeichnen in den vergangenen 20 Jahren merkliche Preiserhöhungen. Ein Eis der Marke Magnum Classic verteuerte sich zum Beispiel um 72 Prozent – heute kostet es im Einzelverkauf 2,20 Euro, 1999 wurden lediglich umgerechnet 0,92 Euro dafür fällig.

7. DSL und Festnetz sind günstiger

Bei Internetanschlüssen profitieren Verbraucher im Jahr 2019 von schnelleren Datenverbindungen und Flatrates. Ein DSL-Kombitarif der Telekom mit 50 Megabit pro Sekunde kostet heutzutage 39,95 Euro im Monat. Vor 20 Jahren belastete ein Tarif mit 100 Inklusivstunden den Geldbeutel mit umgerechnet 125,97 Euro.

8. Telefonminute über 80 Prozent günstiger

Ebenfalls gesunken sind die Minutenpreise beim Telefonieren. 1999 gab es noch verschiedene Tarifzeiten – besonders teuer waren Gespräche tagsüber an Werktagen. 18,36 Cent zahlten Kunden in einem Telekom-Standardtarif vor 20 Jahren pro Minute im Festnetz dafür. Heute gilt ein Tarif von 2,9 Cent rund um die Uhr.

9. Kfz-Versicherung: Verbraucherfreundlichere Tarife

Eine durchschnittliche Jahresprämie für die Kfz-Haftpflicht ist heute 19 Euro im Jahr teurer als 1999. Dafür haben die Versicherer bei den Leistungen in Haftpflicht und Kasko nachgebessert. Das gilt für Leistungen wie die Mallorca-Police, die höhere Neuwertentschädigung und den Einschluss grober Fahrlässigkeit.

10. Kreditzinsen historisch niedrig

Die Kosten für einen Kredit mit vier Jahren Laufzeit sind in den letzten 20 Jahren um 41 Prozent gesunken. Für ein durchschnittliches Darlehen in Höhe von 13.500 Euro werden im Jahr 2019 Zinsen in Höhe von 1.660 Euro fällig, 1999 waren es noch 2.824 Euro. Zudem haben sich die Verbraucherrechte von Ratenkreditnehmern verbessert: Sie können einen laufenden Kredit heute jederzeit kündigen und zurückzahlen.