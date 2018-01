17.01.2018

Altersvorsorge und Auslandsreisen 10 Steueränderungen 2018 im Überblick

Zum 1. Januar 2018 sind zahlreiche Steueränderungen in Kraft getreten. Als Unternehmer und Privatperson sollten Sie diese Steueränderungen in Grundzügen kennen, um steuerlich alle Pflichten zu erfüllen und gezielt Steuern zu sparen.

Von Bernhard Köstler

Neues Jahr, neues Steuerrecht: Das gilt auch für das Jahr 2018, in dem sich Steuerzahler wieder über einige Neuerungen informieren müssen. - © EtiAmmos/stock.adobe.com

1. Buchhaltung anpassen

Kaufen Sie ab 1. Januar 2018 Gegenstände für Ihr Anlagevermögen, die ohne andere Gegenstände funktionieren, und betragen die Anschaffungskosten netto nicht mehr als 800 Euro (bis Ende 2017: 410 Euro), können Sie die Kosten 2018 in voller Höhe als Betriebsausgabe abziehen (geringwertige Wirtschaftsgüter = GWG). Damit Sie vom Sofortabzug 2018 profitieren, müssen Sie in Ihrer Buchhaltung ein neues Konto "GWG bis 800" einrichten.

Seit 1. Januar 2018 kann es bargeldintensiven Betrieben passieren, dass ein Prüfer des Finanzamts unangekündigt vor der Tür steht und die Aufzeichnungen zur Kasse sehen möchte. Bevor Sie dem Prüfer die Kassendaten aushändigen und an Ihre Kasse ranlassen, sollten Sie Ihren Steuerberater informieren. Dann kann dieser die Kassen-Nachschau vor Ort begleiten.

3. Betriebliche Altersvorsorge

Seit 1. Januar 2018 müssen Sie bei der betrieblichen Altersvorsorge völlig neue Regelungen beachten. Es gibt einen neuen Durchführungsweg und Arbeitnehmer können deutlich höhere Beiträge steuerfrei in einen betrieblichen Altersvorsorgevertrag einzahlen. Infos und Beispiele dazu finden Sie in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 6. Dezember 2017 (Az. IV C 5 – S 2333/17/10002.

4. Abgabefristen bleiben

Zwar ist immer wieder die Rede davon, dass sich die Abgabefristen für die Steuererklärungen ändern. Doch diese Regelungen gelten erstmals für die Steuererklärungen 2018. Für die Steuererklärungen 2017 gilt Folgendes: Abgabe ohne steuerlich Beratung bis 31. Mai 2018. Erstellt der Steuerberater die Steuererklärung 2017, hat man mit der Abgabe Zeit bis 31. Dezember 2018.

5. Beleglose Steuererklärung

Mit der Steuererklärung 2017 muss erstmals kein einziger Beleg mehr beigefügt werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Belege in den Papierkorb dürfen. Die Belege müssen also nach wie vor für mögliche Fragen und Anforderungen durch das Finanzamt vorgehalten und im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden.

>> Steuerunterlagen: Was Sie 2018 entsorgen können

6. Neue Pauschalen für Auslandsreisen

Sind Arbeitnehmer oder Unternehmer beruflich im Ausland eingesetzt, können sie je nach Reiseland bestimmte Verpflegungspauschalen als Werbungskosten beziehungsweise Betriebsausgaben steuersparend abziehen. Der Arbeitgeber kann in Höhe der Pauschalen auch steuerfreie Erstattungen vornehmen. Die neuen Auslandspauschalen 2018 finden Sie im BMF-Schreiben vom 8. November 2017, (Az. IV C 5 – S 2353/08/10006:008).

7. Neuregelungen zur Riester-Rente

Seit 1. Januar 2018 profitieren Riester-Sparer von neuen Bestimmungen. Welche Vorteile das sind, erläutert das BMF in einem ausführlichen Schreiben vom 21. Dezember 2017 (Az. IV C 3 – S 2015/17/10001:005).

8. Höherer Sonderausgabenabzug für Rürup-Rente

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, berufsständischen Versorgungseinrichtung, landwirtschaftlichen Alterskasse, Rürup-Rentenversicherung sowie zu einer Basis-Berufsunfähigkeitsversicherung dürfen 2018 in Höhe von 86 Prozent als Sonderausgaben abgezogen werden. Es sind jedoch folgende Höchstbeträge zu beachten: Beitragszahlungen sind 2018 nur bis zu einer Höhe von 23.808 Euro/47.616 Euro (Ledige/zusammenveranlagte Eheleute) begünstigt. Davon sind in diesem Jahr 86 Prozent abziehbar, also maximal 20.474 Euro/40.948 Euro).

9. Steuerklasse bei Heirat

Bei Eheschließung werden beide Ehegatten künftig auch dann in die Steuerklasse IV eingestuft, wenn nur einer der Ehegatten ein Gehalt bezieht. Ein Steuerklassenwechsel – insbesondere auch der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV – ist künftig auf Antrag nur eines Ehegatten möglich.

10. Verwirrende Post von der Bank

Anleger, die vor Einführung der Abgeltungsteuer – also vor dem 1. Januar 2009 – einen Fondsanteil gekauft haben, bekommen im Jahr 2018 von ihrer Depotbank Post. Denn das Investmentsteuergesetz sieht vor, dass für solche Altanteile der Bestandsschutz entfällt. Allerdings dürften die Informationen der Depotbank verwirrend sein, weil diese davon ausgehen (müssen), dass die Altanteile zum 31. Dezember 2017 verkauft und am 1. Januar 2018 erneut gekauft worden sind. Wertsteigerungen, die bis zum 31. Dezember 2017 aufgelaufen sind, sind steuerfrei. Versteuern müssen Sie nur die Wertsteigerungen, die ab dem 1. Januar 2018 eintreten. Für diese neuen Wertsteigerungen steht Ihnen aber beim späteren Verkauf ein Freibetrag von 100.000 Euro zu. Versteuern müssen Sie nur die Wertzuwächse, die den Freibetrag übersteigen.