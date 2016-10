31.10.2016

Sanitär Heizung Klima: Neue Verbandsspitze ZVSHK: Andreas Müller ist neuer Hauptgeschäftsführer

Andreas Müller ist neuer Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Müller ersetzt den erst am vergangenen Freitag von der Mitgliederversammlung abberufenen Elmar Esser.

Der neue Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima Andreas Müller. - © ZVSHK

Präsident Manfred Stather war im Zuge der Abberufung Essers ebenfalls von seinem Amt zurückgetreten. Neuer amtierender Vorstand ist Vize-Präsident Friedrich Budde. Budde hat jetzt Andreas Müller mit der Führung der Amtsgeschäfte betraut. Esser wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt.

"Andreas Müller ist seit mehr als zwanzig Jahren einer der Top-Leistungsträger im Zentralverband", sagte Friedrich Budde. Gemeinsam werde man alle Anstrengungen darauf richten, dass der ZVSHK seine Arbeit als oberste Interessenvertretung der SHK-Innungsbetriebe uneingeschränkt fortsetzen könne. Budde kündigte eine außerordentliche Mitgliederversammlung an. Ziel sei es, möglichst schnell wieder eine klare Führungsstruktur im Verband zu schaffen.

Der Verband plant, noch vor der Leitmesse ISH, die im März in Frankfurt am Main stattfindet, per Mitgliederentscheid einen neuen Präsidenten wählen zu lassen sowie einen Nachrücker für den frei gewordenen Vorstandsposten zu bestimmen. fm