10.04.2017

Benzinpreise über die Feiertage Zu Ostern werden die Benzinpreise teurer – wie man dennoch spart

Über die Oster-Feiertage 2017 wird Tanken aller Voraussicht wieder teurer. Was die Gründe hierfür sind und wie man den steigenden Kraftstoffpreisen ein Schnippchen schlagen kann.

Von Max Frehner

Verbraucher müssen über die Oster-Feiertage mit erhöhten Benzinpreisen rechnen. - © zhu difeng/Fotolia.com

Mit Beginn der Osterferien herrscht wieder vermehrt Reiseverkehr auf Deutschlands Straßen. Vor allem über die Feiertage ist mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Doch wie in den vergangenen Jahren sind Staus auf den Autobahnen nicht der einzige Grund für Frustration bei Autofahrern: Auch die Benzinpreise werden über Ostern vermutlich wieder teurer.

Warum steigen die Benzinpreise zu Ostern?

Die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren lassen bei Verbrauchern die Vermutung zu, dass Kraftstoffpreise über die Feiertage willkürlich nach oben geschraubt werden. Ein Verdacht, der vom Bundeskartellamt nicht bestätigt werden kann. Eine zur Überwachung der Mineralölindustrie eigens eingerichtete Markttransparenzstelle beobachtet seit Ende des Jahres 2013 die Preisentwicklung in allen rund 14.000 Tankstellen in Deutschland. Gezielte Preiserhöhungen zu Lasten der Reisenden über die Oster-Feiertage konnten nicht belegt werden.

Der ADAC sieht stattdessen zwei andere Punkte als Grund für die steigenden Benzinpreise zum diesjährigen Osterfest. So führt der Automobilclub die höheren Kraftstoffpreise auf den aktuell schwächelnden Euro gegenüber dem Dollar zurück. Zudem sorgte der US-Luftwaffenschlag in Syrien für einen starken Anstieg des Ölpreises, was wiederum Einfluss auf die Benzinpreise in Deutschland haben wird.

Benzin und Diesel: Aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise

Erste Auswirkungen auf den Benzinpreis sind bereits jetzt zu erkennen: Schaut man sich die Spritpreis-Statistik der letzten Woche auf mehr-tanken.de an, kommt man zu dem Ergebnis, dass pünktlich vor Beginn der Osterferien die Kraftstoffpreise spürbar gestiegen sind. Ein Liter Diesel kostet im aktuellen Tagesdurchschnitt 1,213 Euro. Das sind rund 4,5 Cent mehr als vor einer Woche. Auch der Preis für einen Liter "Super E10" ist in der vergangen Woche um 4,9 Cent auf 1,412 Euro geklettert.

Die beste Zeit zum Tanken – Tagespreisschwankungen richtig nutzen

Trotz Ärger über höhere Spritkosten kommen die meisten Autofahrer nicht umhin, den Tank auch in Zeiten mit teureren Benzinpreisen zu füllen. Wer sich jedoch die Benzinpreisschwankungen über den Tag verteilt etwas genauer ansieht, stellt fest, dass die Tageszeit einen entscheidenden Einfluss auf die Kosten an der Tankstelle nimmt.

Der ADAC rät dazu möglichst in den späten Nachmittagsstunden oder am Abend zu tanken. "Dann sind Benzin und Diesel erfahrungsgemäß am günstigsten." Wenig empfehlenswert ist der Gang zur Zapfsäule nachts zwischen 22 Uhr und sechs Uhr. Zu dieser Zeit erreichen die Kraftstoffpreise ihren Höhepunkt. Über den Vormittag hinweg wandern die Preise dann wieder nach unten. Nach einer kurzen Erhöhung in den Mittagsstunden erreichen die Kosten für Diesel und Benzin ihren Tagestiefstand gegen 18 Uhr. Der erfahrungsgemäß beste Wochentag zum Tanken ist der Dienstag.

Clever Tanken mit Apps der Verbraucher-Informationsdienste

Darüber hinaus scheint das Schnäppchen an der Tanksäule nicht nur eine Frage des Timings, sondern auch des Ortes: "Die Betrachtung der Preisniveaus im Bundesgebiet zeigt weiterhin regionale Unterschiede", bilanziert das Bundeskartellamt die Untersuchung der Benzinpreise. Um an der Tankstelle sparen zu können, empfiehlt sich die Nutzung von Tank-Apps. Das Bundeskartellamt stellt hierfür eine übersichtliche Liste mit zugelassenen Verbraucher-Informationsdiensten zur Verfügung.