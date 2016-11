16.11.2016

Einkommensteuer 20 Tipps für die private Steuererklärung

Nachdem Sie die betrieblichen Steuerstrategien zum Jahreswechsel umgesetzt haben, sollten Sie sich nun den Last-Minute-Steuertipps für Ihre private Einkommensteuererklärung widmen. Der Lohn für Ihre Mühen bis zum Jahreswechsel: Sie können Ihre Steuerlast für 2016 gezielt drücken und sich mit den gesparten Steuern etwas gönnen.

Von Bernhard Köstler

Hier die 20 beliebtesten undeffektivsten Last-Minute-Steuertipps zum Jahreswechsel.

1. Standesamtliche Heirat noch im Dezember 2016

Planen Sie Anfang 2017 eine Hochzeit? Dann könnte das Finanzamt Ihnen ein nettes Hochzeitsgeschenk machen. Denn heiraten Sie standesamtlich noch im Jahr 2016 und feiern Ihre kirchliche Hochzeit 2017, winkt steuerlich für 2016 noch die Zusammenveranlagung für Ehegatten. Verdient Ihr Partner nichts und Ihr Einkommen beträgt 40.000 Euro, winkt für 2016 eine Steuerrückerstattung von 3.910 Euro.

2. Verlustbescheinigung bei der Bank beantragen

Haben Sie 2016 mit Aktien spekuliert und dabei bei einer Bank Verluste eingefahren und bei einer anderen Bank Gewinne, sollten Sie bis spätestens 15. Dezember 2016 bei der Bank mit den Verlusten eine Verlustbescheinigung beantragen. Nur so akzeptiert das Finanzamt bei der Steuererklärung 2016 die Verrechnung der Gewinne und Verluste und erstattet die zu viel einbehaltene Abgeltungsteuer zurück. Dasselbe Prinzip gilt, wenn Sie Gewinne aus Kapitalerträgen erzielt haben und Ihr Ehepartner Verluste.

3. Freiwillige Steuererklärung 2012

Waren Sie für 2012 nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, sollten Sie bei einer erwarteten Steuererstattung unbedingt freiwillig aktiv werden und eine Erklärung ans Finanzamt schicken. Das muss aber bis spätestens 2. Januar 2017 passieren, sonst verweigert das Finanzamt die Bearbeitung. Schicken Sie Ihre freiwillige Erklärung für 2012 per Elster, muss auch die komprimierte und von Ihnen unterschriebene Papiererklärung bis spätestens 2. Januar 2017 im Finanzamt landen.

4. Verluste aus Studium nachmelden

Haben Sie 2009 im Rahmen eines Zweitstudiums (= Studium nach vorhergehender Lehre) studiert und haben für dieses Jahr noch keine Steuererklärung abgegeben, können Sie die Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Studium noch bis zum 2. Januar 2017 melden. Das Finanzamt stellt dann einen Verlustvortrag fest, der mit den Einkünften 2016 steuersparend verrechnet werden kann. Sie haben die Ausgaben 2009 nicht mehr parat? Kein Problem: Schätzen Sie diese einfach.

5. Höhere Steueranrechnungdurch Ratenzahlung

Haben Sie zum Jahreswechsel Handwerker in Ihrem Privathaushalt mit Arbeiten beauftragt und die reine Arbeitsleistung wird Sie mehr als 6.000 Euro kosten, sollten Sie die Rechnung in Raten 2016 und 2017 bezahlen. Hintergrund ist, dass die Steueranrechnung für Handwerkerleistungen 20 Prozent beträgt, maximal aber 1.200 Euro pro Jahr. Betragen die Handwerkerkosten 10.000 Euro und Sie zahlen den kompletten Betrag 2016, winkt nur eine Steueranrechnung von 1.200 Euro. Zahlen Sie 6.000 Euro im Jahr 2016 und die restlichen 4.000 Euro 2017, winkt für 2016 und 2017 zusammen eine Steueranrechnung von 2.000 Euro.

6. Trennung vom Ehegatten verschieben

Ist die Trennung von Ihrem Ehegatten beschlossene Sache, sollten Sie nichts überstürzen. Es klingt zwar hart. Aber steuerlich ist es besser, wenn Sie sich erst in den ersten Januartagen trennen und einer von Ihnen die gemeinschaftliche Wohnung verlässt. In diesem Fall steht Ihnen für das Jahr 2017 nämlich noch die steuerlich günstige Zusammenveranlagung zu.

7. Lohnsteuerfreibetrag beantragen

Als Arbeitnehmer und GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer haben Sie die Möglichkeit, dem Finanzamt sämtliche Steuerausgaben 2016 schon heute zu präsentieren. Dazu beantragen Sie bis spätestens 30. November 2016 im Lohnsteuerermäßigungsverfahren einen Lohnsteuerfreibetrag. Der Clou daran: Der Arbeitgeber muss diesen Lohnsteuerfreibetrag bei Ermittlung der Lohnsteuer für Dezember 2016 berücksichtigen und behält damit weniger oder bestenfalls gar keine Steuern ein. Dadurch bekommen Sie die Steuererstattung für 2016 deutlich früher.

8. Erste Kosten für Photovoltaikanlage

Planen Sie in den Jahren 2017 bis 2019 die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihres Eigenheims, sollten Sie schon heute einen Gutachter oder einen Handwerker mit Planungsarbeiten beauftragen. Die minimalen Kosten, die Ihnen hierbei entstehen, signalisieren dem Finanzamt Ihre Investitionsabsicht. Und da Sie als Betreiber einer Photovoltaikanlage in den Augen des Finanzamtes als Gewerbetreibender gelten, steht Ihnen 2016 ein Investitionsabzugsbetrag zu. Konkret: Kostet die Photovoltaik­anlage 20.000 Euro, können Sie bereits 2016 steuersparende Betriebsausgaben in Höhe von 8.000 Euro präsentieren (voraussichtlicher Kaufpreis × 40 Prozent). Dieser Verlust wird steuersparend mit Ihren anderen Einkünften verrechnet.

9. Versöhnungsversuch starten

Lebten Sie bereits zum 1. Januar 2016 getrennt von Ihrem Ehegatten, steht Ihnen für 2016 die steuerlich gün­stige Zusammenveranlagung nicht mehr zu. Doch wagen Sie jetzt noch einen Versöhnungsversuch – der mindestens einen Monat dauern muss –, sichern Sie sich für 2016 den günstigen Ehegattentarif. Dazu müssen Sie nachweislich wieder zusammenziehen und am besten den Scheidungsanwalt als Zeugen benennen. Scheitert Ihr Versöhnungsversuch, bleibt es trotzdem bei der Zusammenveranlagung für 2016.

10. Beiträge in Rürup-Rentenvertrag

Haben Sie ein paar Euro auf der hohen Kante und möchten diese für Ihre Altersvorsorge verwenden, sollten Sie die Einzahlung in einen Rürup-Rentenvertrag in Erwägung ziehen. Hier winkt 2016 ein Sonderausgabenabzug von 82 Prozent der Beitragszahlungen. Doch aufgepasst: Der Sonderausgabenabzug ist begrenzt. Begünstigt sind 2016 maximale Beiträge von 22.767 Euro/45.534 Euro (ledig/zusammen veranlagte Ehegatten), wobei dann als Sonderausgaben höchstens 18.669 Euro/37.338 Euro abziehbar sind.

11. Vermietungsabsicht nachweisen

Versuchen Sie schon das ganze Jahr lang eine Immobilie zu vermieten, müssen Sie in den letzten Wochen des Jahres 2016 aktiv werden und Nachweise für Ihre ernsthafte Vermietungsabsicht sammeln. Denn nur in diesem Fall akzeptiert das Finanzamt Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung trotz des Leerstands. Schalten Sie Anzeigen, geben Sie bei Ihren Mietvorstellungen nach, beauftragen Sie einen Makler oder lassen Sie Renovierungsarbeiten durchführen.

12. Gehaltsumwandlung in betriebliche Altersvorsorge

Wandeln Sie Ihr Weihnachtsgeld in Beiträge für eine betriebliche Altersversorgung um (z.B. zugunsten einer Direktversicherung), müssen Sie im Jahr 2016 für von Ihrem Gehalt geleistete Beitragszahlungen in Höhe von 2.976 Euro weder Steuern noch Sozialabgaben bezahlen.

13. Gehaltsextra statt Weihnachtsgeld

Gehen Sie in puncto Weihnachtsgeld dieses Jahr leer aus, sollten Sie Ihren Chef wenigstens um ein steuerfreies Gehaltsextra bitten. Besonders beliebtes Extra: Ihr Chef kauft ein neues Smartphone und stellt Ihnen dieses zur beruflichen und privaten Nutzung zur Verfügung. Selbst wenn Sie zu 100 Prozent nur privat telefonieren und surfen, bleibt dieser Vorteil für Sie steuerfrei (§ 3 Nr. 45 EStG).

14. Riester-Förderung auch für Selbstständige

Sind Sie selbstständig und verheiratet, sind das die besten Voraussetzungen, wie Sie 2016 noch in den Genuss der Vorteile einer Riester-Versicherung kommen können. Ist Ihr Ehegatte nämlich rentenversicherungspflichtig, schließt 2016 einen Riester-Vertrag ab und zahlt 2016 noch brav seine Mindestbeiträge ein, bekommen Sie nach § 79 Satz 2 EStG einen abgeleiteten Riester-Anspruch. Dazu müssen Sie auch einen Riester-Vertrag abschließen und mindestens 60 Euro als Beiträge einzahlen. Neben den Riester-Zulagen winkt dann noch ein Sonderausgabenabzug.

15. Null-Euro-Freistellungs­auftrag einreichen

Haben Sie und Ihr Ehegatte bei derselben Bank ein Konto und einer von Ihnen hat 2016 Verluste, der andere Gewinne aus Kapitalerträgen erzielt, können Sie mit einem gemeinsamen Freistellungsauftrag über null Euro erreichen, dass die Bank intern eine Verrechnung der Gewinne und Verluste vornimmt und die zu viel einbehaltene Abgeltungsteuer erstattet. Dann müssen Sie mit der Erstattung nicht warten, bis Sie einen Steuerbescheid für 2016 erhalten.

16. Kauf einer Immobilie in Thüringen

Planen Sie den Kauf einer Immobilie in Thüringen, unterzeichnen Sie den Notarvertrag dazu bereits 2016. Dann gilt nämlich noch der alte Grunderwerbsteuersatz von fünf Prozent und nicht der neue ab 1. Januar 2017 von 6,5 Prozent.

17. Kauf beruflicher Arbeitsmittel

Kaufen Sie berufliche Arbeitsmittel, achten Sie darauf, dass diese selbstständig nutzungsfähig sind (also ohne andere Geräte funktionieren) und netto maximal 410 Euro kosten. Dann winkt 2016 ein Sofortabzug als Werbungskosten.

18. Ausscheiden aus dem Betrieb 2016

Scheiden Sie Ende 2016 aus dem Betrieb aus, können Sie die Kosten für die Abschiedsfeier als Werbungskosten geltend machen. Voraussetzung: Nur Kollegen einladen, während der Arbeitszeit in Räumen des Arbeitgebers feiern.

19. Abfindung für ein beendetes Dienstverhältnis

Steht Ihnen eine Abfindung zu, weil Ihr Dienstverhältnis zum 1. Januar 2017 beendet wurde, sollten Sie darauf achten, dass eine der Abfindungsraten bei Zahlung 2016 und 2017 maximal zehn Prozent der Gesamtabfindung beträgt. Nur so sichern Sie sich die günstige Besteuerung der Abfindung nach der Fünftelmethode.

20. Riester: Mindestbeiträge nachzählen

Zahlen Sie in einen Riester-Vertrag ein, rechnen Sie nach, ob Sie 2016 die Mindestbeiträge bezahlt haben. Wenn nicht, zahlen Sie unbedingt noch 2016 nach. Ansonsten droht die Kürzung der Riester-Zulagen für 2016.