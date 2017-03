27.03.2017

Bierbranche wächst Zahl der Brauereien steigt auf mehr als 1.400

Deutschland baut seinen Platz als größter Bierproduzent in Europa aus. Die Zahl der Brauereien ist 2016 weiter gestiegen. Besonders viele neue Betriebe gab es im Norden Deutschlands und in der Berliner Craftbier-Szene.

Die Zahl der Brauereien ist 2016 wieder gestiegen. - © Kzenon/Fotolia.com

Die Zahl der Brauereien ist 2016 weiter gestiegen. Derzeit gibt es 1408 Braustätten in Deutschland – rund 100 Betriebe mehr als noch vor zehn Jahren. Dies berichtet der Deutsche Brauer-Bund, der Dachverband der Brauwirtschaft, unter Berufung auf aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes. Damit liegt die Zahl der Bier brauenden Betriebe in Deutschland erstmals seit dem Jahr 1978 wieder über der Marke von 1.400. Damals hatte der Brauer-Bund für Westdeutschland 1.415 Brauereien registriert.

Hälfte aller Betriebe sind "Mikrobrauereien"

Den stärksten Zuwachs im vergangenen Jahr verzeichneten der Großraum Hamburg und Schleswig-Holstein mit acht neuen Brauereien, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit sechs zusätzlichen Betrieben. Im Zehn-Jahres-Trend liegt Berlin an der Spitze: In der Hauptstadt entstanden seit 2006 laut Statistik 27 neue Brauereien.

Hauptgrund hierfür ist laut Verband die wachsende Craftbier-Szene in Berlin. Craftbiere sind meist hopfen- und malzbetonte, aromaintensive Biere, die von Regionalität und Experimentierfreude geprägt sind und meist nur in kleinen Mengen hergestellt werden. Bei gut der Hälfte der deutschen Brauereien handelt es sich um sogenannte "Mikrobrauereien" mit einem Jahresausstoß bis 1.000 Hektoliter.

Fakten, Mythen und Kuriositäten rund ums Bier © Björn Wylezich/Fotolia.com Der Stammtisch stirbt aus. Das stimmt. Junge Leute,... mehr © Fotolia.com/DHZ © Fotolia.com/DHZ © Ruslan Olinchuk/Fotolia.com Es gibt immer weniger Brauereien: Im Gegenteil. In... mehr © DHZ © Fotolia.com/DHZ © habrda/Fotolia.com Angeblich ist ein Bier erst nach sieben Minuten optimal... mehr © Fotolia.com/DHZ © eyetronic/Fotolia.com "Bier auf Wein das lass sein": Doch ist das wirklich... mehr © Fotolia.com/DHZ © Fotolia.com/DHZ © Printemps/Fotolia.com Bier hat kaum Nährstoffe: Im Gegenteil. Es enthält... mehr © DHZ © Janvier/Fotolia.com Bier: kennst du eines, kennst du alle. Weit gefehlt!... mehr © Fotolia.com/DHZ © Fotolia.com/DHZ © Dan Race/Fotolia.com Angeblich trinken Männer mehr Bier und Frauen mehr... mehr © Fotolia.com/DHZ © Fotolia.com/DHZ © by-studio/Fotolia.com Ist dunkles Bier wirklich stärker als Helles? Das... mehr

Unangefochten auf Platz 1: Das Pils

"Der deutsche Biermarkt ist innovativ und dynamisch. Jede Woche kommen neue, hochwertige Biere auf den Markt. Die Verbraucher hatten nie eine so große Auswahl wie heute", so Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes in Berlin. Die größten Steigerungsraten seien 2016 bei Spezialitätenbieren und Hellem zu verzeichnen gewesen. Auch Alkoholfreie Biere seien weiterhin sehr erfolgreich. Nach wie vor aber steht Pils bei den verkauften Biersorten mit einem Marktanteil von über 50 Prozent unangefochten an erster Stelle, gefolgt von Weizen und Export.

Unter den 16 Bundesländern liegt Bayern mit 624 Braustätten weiter mit großem Abstand an der Spitze. Es folgen Baden-Württemberg mit 195 Braustätten auf Platz 2 und Nordrhein-Westfalen mit 132 Betrieben auf Platz 3. Insgesamt wurden in Deutschland 2016 rund 95 Millionen Hektoliter Bier gebraut (inklusive alkoholfreier Sorten). Damit hält Deutschland nach wie vor die Spitzenstellung als größte europäische Braunation und liegt mit großem Abstand vor Russland, Großbritannien, Polen und Spanien. Weltweit ist China der größte Bierproduzent, vor den USA und Brasilien. Deutschland steht auf Platz 4 der weltgrößten Braunationen. dhz