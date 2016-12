09.12.2016

VW-Abgasskandal Wurden kritische Passagen des Untersuchungsberichts vertuscht?

Der Abgasskandal bei Volkswagen ist trotz Erscheinen des Untersuchungsberichtes noch nicht überwunden. Denn nun droht neue Kritik: Wurden dem Unternehmen zuliebe kritische Passagen aus dem Bericht gestrichen?

Infolge des Dieselskandals bei Volkswagen um manipulierte Abgastests hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) im September 2015 die "Untersuchungskommission Volkswagen" angeordnet. Zusätzlich ordnete er Abgas-Nachmessungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) an. Nun äußert die Opposition Vorwürfe an den im April veröffentlichten Ergebnissen: Die Aufsichtsbehörde soll bewusst Einschätzungen von Fachleuten, die illegale Abschalteinrichtungen in Autos vermuteten, aus dem Untersuchungsbericht gestrichen haben.

14 PKW-Modelle betroffen

Anlass für die Kritik der Opposition sind Recherchen von "Spiegel Online", "BR Recherche" und der Deutschen Presse-Agentur. In Entwurfsversionen des Untersuchungsberichtes sollen Fachleute bei 14 PKW-Modellen an der Zulässigkeit der Abschaltung der Abgasreinigung gezweifelt haben.

Zwar sind in der Endfassung des Berichts die 14 Modelle einer Gruppe zugeordnet, deren Stickoxid-Werte im Abgas "technisch nicht ausreichend erklärbar schienen". Aus den Beschreibungen der einzelnen Modelle wurden die Passagen jedoch gestrichen.

KBA und Hersteller arbeiteten eng zusammen

Wie eng das KBA und die Hersteller für den Untersuchungsbericht zusammenarbeiteten, ging im November aus E-Mails hervor, welche der Deutschen Presse-Agentur, "Spiegel Online" und "BR Recherche" vorlagen. "Die Unschuld der Hersteller scheint im Kraftfahrtbundesamt schon dann erwiesen, wenn die Hersteller dies in einer kurzen Mail beteuern", kritisiert Oliver Krischer, der die Grünen-Fraktion als Obmann im Untersuchungsausschuss zur Diesel-Affäre vertritt.

Abgasreinigungsanlagen fahren ab einer bestimmten Temperatur herunter

Ein Beispiel: Bei den Opel-Modellen "Insignia" und "Zafira" verwiesen die Autoren in den Entwurfsversionen auf ein Gutachten des Verbrennungsmotor-Experten Georg Wachtmeister von der Technischen Universität München. Unter anderem ging es darum, dass bereits ab 17 Grad Außentemperatur das Abgas nicht mehr richtig gereinigt wurde.

Autoindustrie trickst mit "Thermofenster"

"Thermofenster" lautet der harmlose Begriff der Industrie dafür. Das bedeutet, dass die Abgasreinigungsanlagen ab einer bestimmten Temperatur herunterfahren, bis diese schließlich ganz ausgeschaltet sind.

Abschalteinrichtungen hätten als unzulässig eingestuft werden können

In den USA wäre so etwas illegal gewesen. Selbst die einschlägige EU-Verordnung hätte aus Sicht vieler Juristen so ausgelegt werden können, dass diese Abschalteinrichtungen als unzulässig eingestuft werden könnten. Die Erklärung der Autobauer: Aus Gründen des Motorschutzes müsse die Reinigung giftiger Stickoxide gedrosselt werden.

Abregeln für Experten "nicht nachvollziehbar"

In seinem Gutachten, das vom Verkehrsministerium noch immer unter Verschluss gehalten wird, schreibt Wachtmeister unmissverständlich, dass das Abregeln bei Temperaturen unter 17 Grad "für mich nicht nachvollziehbar" ist.

Abschalten heute nicht mehr nötig

Zwar gebe es physikalische Gründe, weswegen das Abregeln der Abgasreinigungsanlage technisch sinnvoll sein könne. Dies habe insbesondere bei älteren Modellen gegolten, in der die Technik noch nicht ausgereift war. Doch mit Konstruktionsverbesserungen sei es immer weniger notwendig gewesen, bei bestimmten Temperaturverhältnissen das Reinigungssystem abzuschalten.

Wurden kritische Passagen zu Gunsten der Unternehmen gestrichen?

Beim Fall Opel werden die Zweifel im Entwurf erwähnt. Dort heißt es zunächst: Das Gutachten von Wachtmeister "stützt die Zweifel an der Zulässigkeit dieser temperaturabhängigen Emissions-Minderungs-Strategie." Diese Zweifel fehlen jedoch in der veröffentlichten Fassung des Berichts.

Mehrere Autos mit Abgasproblemen

Die kritischen Passagen wurden somit zu Gunsten der Hersteller gestrichen. Denn zu ähnlichen Ergebnissen sind die Prüfer auch für einen Audi A6, einen Chevrolet Cruze, eine Alfa Romeo Giulietta, zwei Hyundai-PKW sowie Modelle von Nissan, Suzuki und Range Rover gekommen – ohne dass diese Anmerkungen im Bericht erwähnt werden.

Diese Modelle waren beim KBA-Nachtest auffällig:

Hersteller Modell Motor Abgasnorm Alfa Romeo Giulietta 2.0 Euro 5 Audi A6 V6 3.0 Euro 5 Chevrolet Cruze 2.0 Euro 5 Dacia Sandero 1.5 Euro 6 Fiat Ducato 3.0 Euro 5 Ford C-Max 1.5 und 2.0 Euro 6 Hyundai ix35 2.0 Euro 5 Hyundai i20 1.1 Euro 6 Jaguar XE 2.0 Euro 6 Jeep Cherokee 2.0 Euro 5 Land Rover Range Rover 3.0 Euro 5 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Euro 6 Mercedes V250 Bluetec 2.1 Euro 6 Nissan Navara 2.5 Euro 5 Opel Insignia 2.0 Euro 6 Opel Zafira 1.6 Euro 6 Porsche Macan 3.0 V6 Euro 6 Renault Kadjar 1.6 und 1.5 Euro 6

Ministerium geht auf Kritik nicht ein

Auf Anfrage verwies Opel darauf, dass nur das Ministerium und das KBA Fragen zur Untersuchungskommission beantworten könnten. Das Ministerium teilte mit, bei den 14 Fahrzeugen habe die Kommission Zweifel gehabt, ob die Abschaltung der Abgasreinigung "vollumfänglich mit Motorschutzgründen gerechtfertigt werden können und damit zulässig" sei. Darum seien sie in die entsprechende Gruppe von Fahrzeugen eingeordnet worden. Auf Fragen nach der Streichung der Textpassagen ging das Ministerium jedoch nicht ein.

EU-Kommission leitet Mahnverfahren ein

Am Donnerstag hat die EU-Kommission ein Mahnverfahren gegen Deutschland und sechs weitere Staaten eingeleitet. Brüssel wirft der Bundesrepublik vor, sie habe VW nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft und halte Informationen über technische Daten zurück. Auch gegen Tschechien, Litauen, Griechenland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien leitete die EU-Behörde sogenannte "Vertragsverletzungsverfahren" ein.

Untersuchungsausschuss soll bei Aufklärung helfen

"Aus den Akten geht eindeutig hervor, dass dem Verkehrsministerium nicht nur im Fall VW Belege für illegale Abschalteinrichtungen vorlagen", sagte Linke-Politiker Herbert Behrens, der dem Untersuchungsausschuss des Bundestags vorsitzt. "Warum und durch wen die eigenen Erkenntnisse schließlich zensiert wurden, wird im Untersuchungsausschuss zu klären sein", sagt er. dpa/dhz