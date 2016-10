10.10.2016

Die besten Pneus für Schnee und Eis Winterreifentest 2016: Diese Reifen überzeugen

Welche Winterreifen sind die Besten? Der ADAC hat Winter- und Ganzjahresreifen der Dimensionen 225/45 R17 H, 185/65 R15 88 T, 205/55 R16 V für Klein- und Mittelklassewagen getestet. Mit diesen Reifen kommt man gut durch Eis und Schnee.

Beim Kauf von Winterreifen sollten Autofahrer vor allem auf die individuellen Anforderungen achten. Denn jeder Reifen hat unterschiedliche Stärken und Schwächen bei Eis und Schnee.

Welche Winterreifen überzeugen im Test? Und welches Sparpotenzial gibt es? Der Winterreifentest 2016 des ADAC und des Vergleichsportals Check24.de zeigt, mit welchen Pneus Autofahrer gut durch die kalte Jahreszeit kommen. Eine Alternative zu den Winterreifen: Ganzjahresreifen. Diese werden immer besser, sind für starke Eis und Schneeverhältnisse jedoch noch nicht gut genug. Das sind die Ergebnisse des Winterreifentests 2016.

Reifengröße 225/45 R17 H: Dunlop Winter Sport 5 Testsieger

Beim Winterreifentest des ADAC zeigt sich ein bekanntes Bild: Viele gute und zum Teil sehr gute Einzeleigenschaften bei den Reifen lassen den Käufern die Wahl. Hier sollten sich Autofahrer fragen, welche individuelle Anforderungen sie an ihren Reifen stellen und sich dann entscheiden.

In der unteren Mittelklasse (Reifengröße 225/45 R17) gibt es unter den 13 getesteten Winterpneus nur Modell mit der Gesamtnote "gut". Die Experten stellen für diese Reifendimension besondere Anforderungen an die Haftung. Testsieger: Der Dunlop Winter Sport 5. Ein breites Feld aus zehn Modellen zeigt hier Schwächen und erreicht die Gesamtnote "befriedigend". Zwei Reifen erhielten aufgrund von Nässeschwächen nur ein "ausreichend".

Das sind die Testergebnisse der Dimension 225/45 R17 H

Modell Gesamtnote ADAC Urteil Dunlop

Winter Sport 5 2,2 gut Pirelli

Winter Sottozero 3 2,9 befriedigend Firestone

Winterhawk 3 3,0 befriedigend Goodyear

UltraGrip Perform. 1 3,0 befriedigend Hankook

i*cept evo2 W320 XL 3,0 befriedigend Nokian

WR D4 XL 3,0 befriedigend Uniroyal

MS plus 77 3,2 befriedigend Bridgestone

Blizzak LM001 3,3 befriedigend Viking

SnowTech II 3,4 befriedigend Vredestein

Wintrac Extreme S 3,4 befriedigend Yokohama

W.drive V905 3,5 befriedigend Matador

MP92 Sibir Snow 3,7 ausreichend BF Goodrich

G-Force Winter *) 3,9 ausreichend

*laut Anbieter ist ein neues Modell verfügbar

Kleinwagendimension 185/65 R15: Goodyear UltraGrip 9 und Michelin Alpin A4 überzeugen

In der Kleinwagendimension 185/65 R15 erreichen von den 15 getesteten Modellen zwei das Urteil "gut": Der Goodyear UltraGrip 9 punktet mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch, der Michelin Alpin A4 mit dem geringsten Verschleiß im Gesamtvergleich. Elf Modelle erzielen ein "befriedigendes" Testergebnis. Zwei Winterreifen für Kleinwagen fallen vor allem wegen ihrer schwachen Seitenführung mit dem Urteil "mangelhaft" durch.

So schneiden die Reifen der Dimension 185/65 R15 88 T ab

Modell Gesamtnote ADAC Urteil Goodyear

UltraGrip 9 2,2 gut Michelin

Alpin A4 2,3 gut Nokian

WR D4 2,7 befriedigend Vredestein

Snowtrac 5 2,7 befriedigend Esa-Tecar

Super Grip 9 2,8 befriedigend Hankook

i*cept RS2 W452 2,8 befriedigend Bridgestone

Blizzak LM001 2,9 befriedigend Pirelli

Cinturato Winter 2,9 befriedigend Dunlop

SP Winter Response 2 3,0 befriedigend Nexen Winguard

Snow’G WH2 3,1 befriedigend Uniroyal

MS plus 77 3,3 befriedigend Barum

Polaris 3 3,4 befriedigend Viking

SnowTech II 3,5 befriedigend Firestone

Winterhawk 3 4,6 mangelhaft Kleber

Krisalp HP2 *) 4,6 mangelhaft

*laut Anbieter ist ein neues Modell verfügbar

Ganzjahresreifen werden immer besser - Michelin CrossClimate XL ist der Testsieger

Ebenfalls im Test: Ganzjahresreifen. Die Nachfrage nach diesen Pneus ist ungebrochen und die Markenhersteller haben sie inzwischen vermehrt ins Sortiment aufgenommen. Allerdings zeigen die Ergebnisse des Winterreifentests 2016, dass bei den Ganzjahresreifen noch viel Luft nach oben ist. Von sieben untersuchten Modellen der Dimension 205/55 R17 schaffen lediglich zwei das Urteil "befriedigend". Ein Allrounder, der zu allen Jahreszeiten verlässliche Fahreigenschaften bietet, war beim Test nicht dabei.

Allerdings werden die Ganzjahresreifen immer besser: Fiel der Test im Jahr 2014 noch richtig schwach aus, gibt es dieses Mal mit dem Michelin CrossClimate und dem Vredestein Quatrac 5 immerhin zwei Modelle mit der Testnote 3,4. Während der Michelin – bis auf Schnee – in allen Disziplinen einen positiven Eindruck hinterlässt, erreicht der Vredestein auf trockener und nasser Fahrbahn gerade noch ein "befriedigend".

Bei Schnee besser zum echten Winterreifen greifen

Im Test müssen sich die Reifen jeweils bei sommerlichen wie winterlichen Straßenverhältnissen bewähren – ein Härtetest, den kein Ganzjahresreifen ohne Probleme gemeistert hat. Die Empfehlung der Tester: Bei Schnee besser zum echten Winterreifen greifen.

Ganzjahresreifen in der Dimension 205/55 R16 V - Testergebnisse

Modell Gesamtnote ADAC Urteil Michelin

CrossClimate XL 3,4 befriedigend Vredestein

Quatrac 5 3,4 befriedigend Nokian

Weatherproof XL 3,8 ausreichend Goodyear

Vector 4Season G2 XL 3,9 ausreichend Pirelli

Cinturato All Season 3,9 ausreichend Bridgestone

A001 *) 4,9 mangelhaft Hankook

Kinergy 4S H740 XL 5,0 mangelhaft

* Laut Anbieter ist ein neues Modell verfügbar

Winterreifentest 2016 im Video: Diese Reifen überzeugen Diese Reifen überzeugen beim Winterreifenteswt 2016. Experten erklären, worauf Autofahrer beim Kauf achten sollten.

Preise vergleichen lohnt sich: Bei diesen Winterreifen können Autofahrer sparen

Das Vergleichsportal CHECK24.de hat in seinem Winterreifentest die Preise von Winter- und Ganzjahresreifen betrachtet. D ie wichtigsten Ergebnisse:

Sparpotenzial gibt es in allen Preissegmenten. Kunden die vergleichen, können rund 4 0 Prozent bei den Preisen sparen.

Auch bei Reifen, die besonders gut vom ADAC und anderen Experten getestet wurden, gibt es enormes Sparpotenzial. Bei ausgewählten Reifen-Testsiegern sparen Autofahrer im Schnitt 16 Prozent des Kaufpreises.

Durch Vergleich bis zu 40 Prozent weniger für Winterreifen zahlen – unabhängig vom Preissegment

Sparpotenzial gibt es demnach in allen Preissegmenten – egal ob Budget- oder Premium-Reifen. In der Spitze profitieren Verbraucher von rund 40 Prozent günstigeren Angeboten, wenn sie die Anbieter vergleichen. Zum Beispiel gibt es den Hankook Kinergy 4S H740 in der Reifendimension 205/55 R16 94V beim teuersten Anbieter für 107,54 Euro, beim günstigsten für 58,77 Euro pro Stück – ein Unterschied von 45 Prozent oder 195 Euro bei einem ganzen Satz.

Winterreifen-Testsieger: bis zu einem Drittel Ersparnis möglich

Auch bei den besten Winter- und Ganzjahresreifen können Autofahrer sparen. Bei 24 ausgewählten Testsiegern sowie überdurchschnittlich gut getesteten Reifen ist im Schnitt eine Ersparnis von 16 Prozent möglich.

Den Goodyear UltraGrip 9 beispielsweise – ADAC Testsieger in der Dimension 185/65 R15 88 T Autofahrer durch einen Anbietervergleich statt für 64,50 Euro für 47,25 Euro pro Stück. Das entspricht einer Ersparnis von mehr als einem Viertel des Kaufpreises. Beim Zweitplatzierten aus dem ADAC-Test, dem Michelin Alpin A4, ist sogar eine Ersparnis von 33 Prozent möglich. end

* Preise: Stand 16. Und 19. September 2016.

Ausführlicher Preisvergleich für Winterreifen.