20.09.2016

1. Scannen, 2. Archivieren, 3. Wegwerfen Wie Sie ein digitales Archiv aufbauen

Der Umstieg auf ein digitales Archiv spart Zeit und Geld, weil die doppelte Vorhaltung von Unterlagen entfällt. Das ersetzende Scannen ist dafür auch im Handwerk eine gute und sichere Lösung. Und die Finanzverwaltung akzeptiert es.

Von Barbara Oberst

Etwas mehr als nur Scannen: Damit der Betriebsprüfer digitalisierte Dokumente anerkennt, muss der Betrieb den Vorgang genau dokumentieren. - © Foto: Datev

Lochen und Abheften von Papierbelegen kostet Deutschlands Mittelständler jährlich 3,2 Milliarden Euro, das hat das Statistische Bundesamt kalkuliert – wohlbemerkt ohne die Kosten für das Bereithalten von Archivräumen und die Pflege der Archive. "Zusätzlich muss heute jedes Unternehmen ein digitales Archiv haben, für all die Rechnungen und Belege, die elektronisch ins Haus kommen. Da ist es doch sinnvoll, beide Archive zusammenzuführen, das spart Arbeit und Zusatzkosten", bringt es Wolf Oberhauser auf den Punkt. Der Steuerberater aus Alzenau engagiert sich dafür, dass auch kleine und mittlere Unternehmen künftig ihre Papierbelege einscannen, sie digital archivieren und die Originale wegwerfen können.

Die wenigsten Betriebe wagen, Originale zu vernichten

Dieses "ersetzende Scannen" spart Zeit, Platz und damit Geld. Doch ­bisher wagten die wenigsten Betriebe, ihre Originale zu vernichten, aus Angst vor den Konsequenzen bei ­einer Betriebsprüfung. Mit dem im November veröffentlichten BMF-Schreiben "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Auf­bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektro­nischer Form sowie zum Daten­zugriff (GoBD)" herrscht jetzt mehr Klarheit.

Verbinden Unternehmer diese Informationen mit den Tipps einer Musterverfahrensdokumentation zur Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Dokumenten, die die Bundessteuerberaterkammer und der Deutsche Steuerberaterverband erstellt haben, so ist das ersetzende Scannen auch im Handwerk eine gute und sichere Lösung.

Allerdings sollten Unternehmer sich von ihrem Steuerberater begleiten lassen. Das Aufsetzen des Prozesses und die genaue Dokumentation der Arbeitsschritte entscheiden nämlich im Zweifel darüber, ob der Betriebsprüfer später die digitalen Belege anerkennt. Etwa zwei Arbeitstage kalkuliert Steuerberater Oberhauser, bis in einem durchschnittlichen Handwerksbetrieb alles läuft. Dann ist genau festgelegt, was mit eingehenden Belegen passiert, wie man sie korrekt scannt und weiterverarbeitet und sie schließlich ablegt.

Ersetzendes Scannen braucht nur wenige Voraussetzungen

Zwar ist der erste Schritt zum ­Umstieg auf ein rein digitales Archiv ­zunächst mit Mehrarbeit und Kosten verbunden. Doch sieht Oberhauser in dem Umstieg vor allem Vorteile: Ein weiteres Ansteigen der Archivkosten ließe sich so stoppen, außerdem spare die Digitalisierung Arbeitszeit, erklärt Oberhauser und zeichnet zur Erläuterung ein Sze­nario: "Der Unternehmer geht ins ­Restaurant, füllt dort gleich den ­Bewirtungsbeleg aus, fotografiert ihn mit seinem Handy und schickt ihn per App ins Zentralarchiv. ­Fertig."

Die technische Ausstattung für das ersetzende Scannen ist bescheiden. Zwar ist es von Vorteil, wenn das Scan- und Archivierungssystem fest mit dem Buchhaltungssystem verknüpft ist. Voraussetzung ist es aber nicht. Im Zweifelsfall genügen ein Scanner, ein USB-Stick und ein Online-Zugang. Und auch die laufenden Kosten sind unterm Strich moderat: Das Programm "Unternehmen online" der Datev etwa kostet neun Euro im Monat.

Die Online-Speicherung der Belege im Datev-Rechenzentrum wird nach Belegvolumen berechnet und startet bei drei Euro monatlich. Eine Lösung ist also ab zwölf Euro netto im Monat zu haben.

Links zum BMF-Schreiben zur GoBD sowie zur Musterverfahrensdokumentation der Bundessteuerberaterkammer und des Deutschen Steuerberaterverbandes.