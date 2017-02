23.02.2017

Steuer-1x1 für Handwerksbetriebe: Forderungsausfall Wenn Kunden nicht zahlen: Die steuerlichen Folgen

Im Handwerk ist es leider eine Unsitte vieler Kunden, dass diese ihren Zahlungsverpflichtungen nicht zeitnah oder gar nicht nachkommen. Doch wie sollen sich Handwerker verhalten, wenn die Eintreibung einer Forderung zweifelhaft ist? Steuerlich gibt es klare Regeln für bilanzierende Handwerksunternehmen. Ein Überblick.

Von Bernhard Köstler

Wenn Kunden nicht bezahlen ist das ärgerlich. Handwerker müssen zudem auch steuerlich einiges beachten.

Der Forderungsausfall ist für bilanzierende Unternehmen und für Einnahmen-Überschussrechner ein Übel. Doch ertragsteuerlich sind nur bei bilanzierenden Unternehmern Besonderheiten zu beachten, sollte der Zahlungseingang fraglich oder nicht mehr realisierbar sein. Die folgenden Passagen – bis auf die Passagen zur Umsatzsteuer – betreffen deshalb ausschließlich bilanzierende Handwerksbetriebe.

Forderung zweifelhaft oder uneinbringlich?

Handwerksbetriebe sollten laufend einen Kassensturz machen und überprüfen, welche Kunden mit der Bezahlung ihrer Rechnungen noch in Rückstand sind. Am Jahresende ist diese Überprüfung erneut durchzuführen. Dabei können die Forderungen in die folgenden drei Kategorien eingeteilt werden:

Einwandfreie Forderungen , bei denen der Zahlungseingang zu 100 Prozent sicher ist.

, bei denen der Zahlungseingang zu 100 Prozent sicher ist. Zweifelhafte Forderungen (bereits mehrere Mahnungen ohne Erfolg).

(bereits mehrere Mahnungen ohne Erfolg). Uneinbringliche Forderungen, bei denen ein Zahlungseingang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu erwarten ist.

Praxis-Tipp: Forderungs-Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen oder Forderungsabschreibungen wegen Uneinbringlichkeit wecken naturgemäß das Interesse und das Misstrauen des Finanzamts. Damit das Finanzamt die Berichtigungen bzw. Abschreibungen auf Forderungen anerkennt, müssen glaubhafte Nachweise aufgezeichnet und zehn Jahre bei den Steuerunterlagen aufbewahrt werden. Ohne Nachweise wird das Finanzamt keine Abwertungen auf den Forderungsbestand anerkennen oder hohe Abschläge auf Ihre Forderungsberichtigungen vornehmen.

Forderungsbewertung nur für bilanzierende Handwerksbetriebe relevant

Ertragsteuerlich spielt die Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen und die Forderungsabschreibung wegen Uneinbringlichkeit nur bei bilanzierenden Handwerksbetrieben eine Rolle. Wer seinen Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, muss ertragsteuerlich nichts beachten. Hier sind gegebenenfalls nur umsatzsteuerliche Schritte erforderlich.

Beispiel 1: Der bilanzierende Handwerker Maier muss eine Forderung wegen Tod des vermögenslosen Kunden abschreiben.

Folge: Da er in der Bilanz zum Zeitpunkt des Verschickens der Rechnung eine gewinnerhöhende Forderung eingebucht hat, kann er diese nun wegen Uneinbringlichkeit gewinnmindernd abschreiben.

Beispiel 2: Handwerkerin Müller ermittelt ihren Gewinn nach der einfachen Einnahmen-Überschussrechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG. Eine Forderung fällt aus, weil der Kunde Privatinsolvenz angemeldet hat.

Folge: Ertragsteuerlich ist bei diesem Vorgang nichts veranlasst. Denn die Einnahmen-Überschussrechnung ist eine reine Geldrechnung. Es werden nur zugeflossene Einnahmen und abgeflossene Ausgaben erfasst.

Wann liegen einwandfreie Forderungen vor?

Ermitteln Sie aus dem Forderungsbestand Ihres Handwerksbetriebs die einwandfreien Forderungen, bei denen aus derzeitiger Sicht zu 100 Prozent mit einem reibungslosen Zahlungseingang zu rechnen ist. Nur noch die verbleibenden Forderungen sind damit zweifelhaft oder bereits uneinbringlich.

Doch auch für die einwandfreien Forderungen können Sie eine gewinnmindernde Wertberichtigung durchführen. Die so genannte Pauschalwertberichtigung. Dabei wird berücksichtigt, dass Sie auch zahlungsfähige Kunden anmahnen müssen oder dass eine zunächst einwandfreie Forderung zu einer zweifelhaften oder zu einer uneinbringlichen Forderung wird.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigung kann aus Erfahrungswerten der Vergangenheit abgeleitet werden. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten einzugehen, gibt es folgende Faustformel: Die Pauschalwertberichtigung liegt meist zwischen einem und drei Prozent.



So ermitteln Sie die Pauschalswertberichtigung

Wert aller Forderungen in der Bilanz ohne Abwertungen ………. Euro - Wert der zweifelhaften Forderungen, für eine Wertberichtigung vorgenommen wurde ………. Euro - Wert der uneinbringlichen Forderungen, die komplett abgeschrieben wurden ………. Euro = Bruttowert der verbleibenden, bisher noch nicht berichtigten Forderungen ………. Euro - Umsatzsteuer, die in diesen verbleibenden Forderungen enthalten ist ………. Euro = Nettoforderungen ………. Euro x 1% Pauschalwertberichtigung (wenn keine höheren Erfahrungswerte vorhanden sind) ………. Euro

Wann liegen zweifelhafte Forderungen vor?

Eine Wertberichtigung wegen zweifelhafter Forderungen ist bei bilanzierenden Handwerksbetrieben gegeben, wenn

ein Kunde trotz mehrmaliger Mahnungen seine Rechnung noch nicht bzw. noch nicht vollständig bezahlt hat.

Erfahrungsgemäß in den vergangenen Jahren in einem bestimmten Prozentsatz Forderungen ausgefallen sind.

Zweifelhafte Forderungen werden nicht zu 100 Prozent abgeschrieben. Sie werden nur prozentual wertberichtigt.

Beispiel: Sie haben einen Kunden bereits mehrmals gemahnt. Dieser hat Ihnen ein Angebot unterbreitet, dass er wenigstens 50 Prozent der Rechnungssumme zahlen möchte. Da in diesem Fäll der Zahlungseingang der anderen 50 Prozent fraglich ist, dürfen Sie eine gewinnmindernde Wertberichtigung wegen zweifelhafter Forderungen in Höhe von 50 Prozent vornehmen.

Wann spricht man von Uneinbringlichkeit?

Forderungen, die uneinbringlich sind, dürfen zu 100 Prozent abgeschrieben werden. Uneinbringlich sind Forderungen nach Ansicht des Finanzamts in folgenden Situationen:

Der rückständige Kunde hat eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO geleistet und in absehbarer Zeit ist nicht mit einer Verbesserung seiner Vermögenslage zu rechnen.

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sind fruchtlos verlaufen.

Die Forderungen wurden durch Gerichtsbescheid für unberechtigt erklärt.

Der Schuldner macht Gebrauch von seinem Recht von der Einrede der Verjährung.

Die Insolvenz wurde bei einem Kunden mangels Masse abgelehnt.

Der Kunde ist unbekannt verzogen oder ausgewandert.

Der Kunde ist verstorben, ohne Vermögen hinterlassen zu haben.

Die Forderung könnte nur unter unverhältnismäßigem Kostenaufwand eingetrieben werden.

Umsatzsteuer: Zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen

Die ertragsteuerliche Behandlung zweifelhafter Forderungen (= pauschale Wertberichtigung) und uneinbringlicher Forderungen (= 100-prozentige Abschreibung) galt nur für bilanzierende Handwerksbetriebe. Wurde umsatzsteuerlich die Sollbesteuerung angewandt, führt ein Forderungsausfall auch bei Einnahmen-Überschussrechnern zu einer umsatzsteuerlichen Konsequenz.

Je nachdem, ob Forderungen zweifelhaft oder uneinbringlich sind, gilt umsatzsteuerlich folgende Sichtweise:

Art der Wertberichtigung Umsatzsteuerliche Behandlung Zweifelhafte Forderung Nichts veranlasst Uneinbringliche Forderung Die Umsatzsteuer ist zu berichtigen

Ist eine Forderung nachweislich uneinbringlich, kann der Unternehmer die Umsatzsteuer berichtigen. Das Finanzamt muss ihm die bereits abgeführte Umsatzsteuer wieder erstatten.

Beispiel 1: Handwerker Müller wird eine Forderung in Höhe von 2.000 Euro zzgl. 380 Euro Umsatzsteuer uneinbringlich. Er führte die Umsatzsteuer bereits bei Erbringung der Leistung ans Finanzamt ab (= Sollversteuerung).

Folge: Bei Uneinbringlichkeit kann Müller die Berichtigung der Umsatzsteuer beim Finanzamt beantragen. Das Finanzamt muss ihm dann die bereits abgeführten 380 Euro Umsatzsteuer wieder zurückerstatten.

Beispiel 2: Handwerkerin Maier wird eine Forderung in Höhe von 5.000 Euro zzgl. 950 Euro Umsatzsteuer uneinbringlich. Sie hat beim Finanzamt die Istversteuerung beantragt, weil die Umsätze ihres Handwerksbetriebs im Vorjahr unter 500.000 Euro lagen.

Folge: Da der Kunde nie bezahlt hat, musste sie bislang auch noch keine Umsatzsteuer ans Finanzamt zahlen. Aufgrund der Uneinbringlichkeit ist für Handwerkerin Maier bei Istversteuerung umsatzsteuerlich nichts veranlasst.

Wann ist eine Forderung umsatzsteuerlich uneinbringlich?

Der Begriff der Uneinbringlichkeit im Umsatzsteuerrecht, der eine Berichtigung der Umsatzsteuer nach § 17 Abs. 2 UStG rechtfertigt, ist strenger als der Begriff im Ertragsteuerrecht. Umsatzsteuerlich gilt eine Forderung als uneinbringlich, wenn "der Anspruch auf Entrichtung des Entgelts nicht erfüllt wird und bei objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der Handwerker seine Forderungen jedenfalls in absehbarer Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann".

Sonderfall: Sicherheitseinbehalt wegen möglicher Mängel

Auftraggeber von Bauarbeiten behalten nicht selten fünf bis zehn Prozent der Schlussrechnung als Sicherheit für eventuelle Mängel ein. Das Dumme daran: Selbst wenn der Kunde zehn Prozent weniger überweist, pochte das Finanzamt in der Vergangenheit im Rahmen der Sollbesteuerung darauf, dass die Umsatzsteuer für den vollen Rechnungspreis an das Finanzamt überwiesen wurde. Doch das änderte sich jedoch durch ein Urteil des Bundesfinanzhofes.

Der Bundesfinanzhof erlaubt es nun, dass bei einer Vorfinanzierung der Umsatzsteuer für die Dauer des Sicherheitseinbehalts von zwei bis fünf Jahre davon ausgegangen werden darf, dass die Forderung auf den Sicherheitseinbehalt aus umsatzsteuerlicher Sicht uneinbringlich ist.

Folge: Die Umsatzsteuer für den noch erhaltenen Sicherheitseinbehalt darf berichtigt werden (BFH, Urteil v. 24.10.2013, Az. V R 31/12; veröffentlicht am 5.2.2014).

Beispiel: Ein Bauunternehmer stellt eine Schlussrechnung über 100.000 Euro zuzüglich. 19.000 Euro Umsatzsteuer. Der Kunde behält davon 5.950 Euro als Sicherheit ein (Dauer des Sicherheitseinbehalts: fünf Jahre; fünf Prozent von 119.000 Euro). Der Bauunternehmer unterliegt der Sollbesteuerung.

Dieses Urteil ist nur zur Umsatzsteuer ergangen. In der Bilanz darf keine Forderungsabschreibung vorgenommen werden, solange noch mit der Zahlung des Sicherheitseinbehalts zu rechnen ist.

Bisherige Rechtslage Neue Rechtslage Abzuführende Umsatzsteuer aus Schlussrechnung 19.000 Euro 19.000 Euro Umsatzsteuerberichtigung wegen Sicherheitseinbehalt 0 Euro -950 Euro Folge Umsatzsteuer muss vorfinanziert werden, bis die Zahlung des Sicherheitseinbehalts nach 5 Jahren erfolgt. Keine Vorfinanzierung der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer muss erst ans Finanzamt bezahlt werden, wenn der Kunde den Sicherheitseinbehalt ausbezahlt.

Tipp: Das Urteil hat keine Auswirkung, wenn der Kunde den vollen Rechnungsbetrag bezahlt und der Sicherheitseinbehalt durch eine Bankbürgschaft abgesichert ist.

