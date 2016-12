06.12.2016

Teilzeit- und Befristungsgesetz Wechsel in Teilzeit: Das gilt rechtlich

Immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit. Kinder, eine Weiterbildung oder die Pflege eines Angehörigen sind häufige Gründe, warum Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit verkürzen wollen. Das gilt dabei rechtlich.

In Teilzeit zu arbeiten, ist noch immer ein Thema, das weit mehr Frauen als Männer betrifft. So haben im Jahr 2014 über die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen (57,8 Prozent) und 20 Prozent aller erwerbstätigen Männer in Teilzeit gearbeitet. Ein Unterschied, der jedoch auch eine deutliche Entwicklung zeigt: Denn die Teilzeitquote der Frauen hat sich Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge seit 1991 fast verdoppelt und die der Männer hat sich sogar vervierfacht.

Doch so positiv wie dieser Trend für den flexiblen Arbeitsmarkt von heute klingt, so negativ zeigt sich die Realität. Eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung hat gerade erst gezeigt, dass es vor allem Männer und hochqualifizierte Beschäftigte auf ein mangelndes Verständnis von Seiten der Arbeitgeber stoßen, wenn sie die Arbeitszeit reduzieren wollen. So würden sich grundsätzlich noch viel mehr Männer kürzere Arbeitszeiten wünschen, doch sie halten eine Reduzierung nicht für umsetzbar. Als Gründe dafür werden auch ein hohes Arbeitspensum und eine rigide Arbeitsorganisation genannt, die ein anderes als das klassische Vollzeitmodell nicht möglich machen.

Wer das Thema dennoch angeht und über einen Umstieg auf Teilzeit nachdenkt, kann sich auf eindeutige Arbeitsgesetze berufen. Doch wer hat eigentlich Anspruch auf eine Teilzeitstelle und müssen Arbeitgeber dem Wunsch der Arbeitszeitreduzierung immer nachkommen? Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Wer hat Anspruch auf eine Teilzeitstelle?

Jeder Arbeitnehmer hat grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit (8 TzBfG) und dieser muss nicht dadurch begründet sein, dass man ein Kind oder eine andere Person betreut.

Voraussetzungen für den Anspruch:

Das Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate.

Der Betrieb beschäftigt mehr als 15 Arbeitnehmer. Azubis zählen nicht dazu.

Welche Fristen müssen beim Antrag auf Teilzeit eingehalten werden?

Arbeitnehmer müssen den Antrag auf Teilzeit mindestens drei Monate im Voraus schriftlich oder mündlich stellen. Der Arbeitgeber kann bis einen Monat vor dem Wunschtermin schriftlich widersprechen. Andernfalls gilt der Antrag als genehmigt. Ablehnen lässt er sich aus betrieblichen Gründen. Ein Argument kann sein, wenn sich feste Produktionsabläufe etwa bei der Schichtarbeit in einer Fabrik mit Teilzeitkräften nur schwer organisieren lassen oder hohe Mehrkosten drohen.

Halbe Stelle oder mehr. Was gilt beim Pensum?

Hierbei stehen Arbeitnehmer vor einem Dilemma: Gehen sie gleich auf eine halbe Stelle herunter, spüren sie das deutlich im Geldbeutel. Reduzieren sie nur ein paar Stunden, verpufft der Effekt leicht, und sie merken am Ende kaum etwas davon. Das passende Maß sollten sich Beschäftigte gut überlegen: Anspruch auf eine erneute Verringerung der Arbeitszeit haben sie erst nach zwei Jahren wieder.

Einen Teilzeitrechner als Entscheidungshilfe stellt das Bundesarbeitsministerium online bereit.>>>

Wie wird die Arbeitszeit in einem Teilzeitjob verteilt?

Die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit sollte der Arbeitnehmer zusammen mit seinem Teilzeitwunsch angeben. Wer von 40 Stunden auf 20 oder 24 Stunden reduziert, hat dabei künftig nicht automatisch eine Dreitagewoche. Denn Beschäftigte können die Verteilung nicht einseitig vorgeben.

Das Gesetz sieht vor, dass sie mit dem Chef eine einvernehmliche Lösung finden. Der könnte etwa Einwände erheben, wenn jemand im direkten Kundenkontakt arbeitet, der Arbeitgeber für seine Kunden durchgehend ansprechbares Personal benötigt und dies beim Aufteilen der Arbeitszeit auf bestimmte Wochentage nicht mehr möglich ist.

Wer sorgt für nötigen Ersatz?

Auch wenn Teilzeitkräfte etwa nur zu den Kita- oder Schulzeiten in die Firma kommen wollen, müssen sie sich mit dem Vorgesetzten darüber einig werden. Die Frage ist dabei immer: Gibt es Ersatzkräfte für die übrige Zeit? Wenn ja, ist das kein Problem. Schwierig kann es aber werden, wenn jemand beispielsweise immer nur von 9 bis 13 arbeiten will und es einen Ersatz von 13 bis 17 Uhr braucht, der nur schwer zu finden ist. Im Streitfall muss der Arbeitgeber nachweisen können, dass er keinen passenden Ersatz gefunden hat.

Welcher Urlaubsanspruch gilt?

Arbeiten Teilzeitkräfte weiter fünf Tage pro Woche, bleibt der Urlaubsanspruch gleich. Bei einer Dreitagewoche reduziert er sich entsprechend: Wer vorher 30 Urlaubstage hatte, bekommt dann nur noch drei Fünftel oder 60 Prozent, also 18 Tage. Das ergibt ebenso wie bei Vollzeitkräften sechs arbeitsfreie Wochen.

Unstimmigkeiten kann es zum Beispiel aber geben, wenn ein Beschäftigter mit halber Stelle an wechselnden Tagen kommt. Wie viele Urlaubstage muss er dann opfern, wenn er 2,5 Wochen freihaben will? Und gilt ein Feiertag an einem Montag dann als Arbeitstag für ihn oder nicht? Dies muss im Detail mit dem Arbeitgeber geklärt werden. Einfacher ist es, wenn die Arbeitstage festgelegt sind: Wer regelmäßig montags arbeitet, bekommt auch den freien Ostermontag bezahlt.

Gibt es einen Anspruch auf Rückkehr in Vollzeit?

Nach dem Wechsel auf Teilzeit haben Beschäftigte bislang keinen gesetzlichen Anspruch, später wieder auf eine Vollzeitstelle zurückzukehren. Zwar gilt grundsätzlich, dass Arbeitgeber Teilzeitkräfte, die den Wunsch äußern, ihre Arbeitszeit aufzustocken, bei der Neubesetzung einer Vollzeitstelle bevorzugt berücksichtigen müssen. Arbeitgeber können dies jedoch aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Gewerkschaften fordern deshalb schon länger, dass der Anspruch der Arbeitnehmer in einem Gesetz festgehalten werden solle.

Dagegen haben sich Arbeitgeberverbände bislang gewehrt. Sie befürchten, dass Betriebe dadurch per Gesetz gezwungen werden könnten, Arbeitsplätze aufzubauen, die sie gar nicht benötigen. Vor allem für kleine Unternehmen könnte das in der Praxis schwierig werden. Anders sieht es mit einer befristeten Teilzeit aus, die ebenfalls in der Diskussion steht. Sie würde der Arbeitgeberseite etwas mehr Planungssicherheit geben.

Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Arbeitszeitaufstockung von Teilzeit auf Vollzeit zu schaffen, gehört unter anderem zu den Vorschlägen, die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zusammen mit den Ergebnisse des Weißbuchs Arbeit 4.0 kürzlich vorgestellt hat. dpa/dhz

Sonderregeln in der Eltern- und Familienpflegezeit Sonderregeln für den Wechsel auf Teilzeit gibt es in der Elternzeit : Arbeitnehmer können auch nur für diese Phase ihr Pensum auf 15 bis 30 Stunden reduzieren. Danach steht ihnen die Rückkehr auf eine volle Stelle zu. Der Arbeitgeber muss sieben Wochen vorher informiert werden, bei einer Elternzeit zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes beträgt die Frist 13 Wochen. Seit 2015 können Berufstätige außerdem eine zweijährige Familienpflegezeit einlegen, um sich etwa um kranke Angehörige zu kümmern. In dieser Zeit lässt sich die Wochenarbeitszeit auf bis zu 15 Stunden reduzieren. Der Anspruch gilt aber nur in Unternehmen mit mindestens 25 Beschäftigten.

Mehr über die rechtliche Seite von Teilzeitjobs lesen Sie in der Broschüre "Teilzeit - alles was Recht ist" des Bundesarbeitsministeriums. Sie kann hier heruntergeladen werden.>>>