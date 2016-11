02.11.2016

Versicherer verkaufen Altverträge Was passiert, wenn meine Lebensversicherung verkauft wird?

Immer mehr Versicherungen denken über den Verkauf ihrer Lebensversicherungssparte nach. Die ersten Verkäufe gab es bereits. Was dahinter steckt und welche Risiken dabei für die Kunden entstehen.

Von Michael Krabs

Viele Versicherer denken über den Verkauf ihrer Lebensversicherungssparte nach. Das hat Folgen für die Kunden.

Die Nachricht schlug vor zwei Wochen ein, wie eine Bombe: Die ARAG verkauft Ihre Lebensversicherungssparte an die Frankfurter Leben Gruppe. Kein Einzelfall. Auch der Schweizer Versicherer Basler hatte bereits Lebensversicherungen im Wert von 2,6 Milliarden Euro an einen Investor verkauft. Was sich nach ganz normalen Finanzmarkt-Transaktionen anhört, besitzt durchaus Sprengkraft. Schließlich ist es keineswegs üblich, dass man als Kunde einer Versicherung "verkauft" wird. Was steckt dahinter?

Oft ist es eine Entscheidung fürs Leben. Eine Lebensversicherung ist keine kurzfristige Geldanlage. Viele Kunden wählen ihre Versicherungsgesellschaft daher mit Bedacht aus. Sie vergleichen die Angebote der über 70 verschiedenen Gesellschaften; prüfen Gebühren, Konditionen und Erfahrungsberichte im Internet. Vertrauen spielt bei solch hohen Geldbeträgen immer eine entscheidende Rolle. Und auf einmal flattert ein Brief ins Haus, in dem mitgeteilt wird, dass ab sofort eine andere Gesellschaft zuständig ist. Als Kunde fühlt man sich dann im wahrsten Sinne des Wortes "verkauft". Und sicher auch ver unsichert.

Den rund 320.000 ARAG-Lebensversicherungs-Kunden dürfte es gerade genauso ergehen. Ihre Policen wurden an die Frankfurter Leben Gruppe verkauft. Mehr noch, die ARAG trennte sich gleich komplett von der Lebensversicherungs-Sparte und verkaufte diese an die Frankfurter Konkurrenz. Wer bei der ARAG gleichzeitig eine Kranken- oder Sachversicherung abgeschlossen hatte, hat also künftig zwei verschiedene Ansprechpartner. Die Frankfurter Leben für die Lebensversicherung und weiterhin die "alte" ARAG für die Sach- und Krankenversicherung.

Der "Run-Off" bei der ARAG – Kein Einzelfall

Im Fachjargon wird der Verkauf von Versicherungen an eine andere Gesellschaft als „Run-Off“ bezeichnet. Der Name impliziert bereit, worum es zumeist geht: Dem Ausstieg aus einem Geschäftsfeld. Ein Vorgang der normalerweise selten vorkommt und genehmigungspflichtig ist. Zuständig für solche Run-Offs ist die Bundesfinanzaufsichtsbehörde, kurz BAFIN. Die Aufsichtsbehörde muss solchen Verkäufen zustimmen und sicherstellen, dass für die Kunden durch einen Wechsel keine finanziellen Nachteile – beispielsweise verminderte Ansprüche oder schlechtere Konditionen – entstehen. Also alles halb so wild?

Wäre die ARAG ein Einzelfall, dann müsste man nicht ausführlich über dieses Thema berichten. Doch die Lebensversicherer stecken seit Jahren in einer bedeutsamen Krise und so ist zu vermuten, dass weitere Run-Offs folgen werden. Experten erwarten jedenfalls eine weitere Marktbereinigung und einen Rückgang auf Anbieterseite um bis zu 30 Prozent. Im Klartext: Es ist zu erwarten, dass sich noch weitere Versicherungsgesellschaften entweder von Ihren Altverträgen trennen oder zumindest keine neuen Lebensversicherungen mit Garantiezinsversprechen mehr verkaufen werden. Dies wäre auf lange Sicht das Ende der klassischen Lebensversicherung.

Gesellschaften wie die Frankfurter Leben gelten als "Run-Off" Spezialisten. Sie sind in der Lage, die Altverträge anderer Gesellschaften zu übernehmen und gewinnbringend weiter zu betreiben. In der Regel verfügen solche Unternehmen über eine sehr leistungsfähige IT und einen vergleichsweise abgespeckten Vertriebsapparat. Weniger Mitarbeiter, weniger Aufwand, weniger Wasserkopf - geringere Kosten. Auf diese Weise kann die garantierte Verzinsung der Altverträge leichter erwirtschaftet werden. Sie ist die Achillesferse der gesamten Branche.

Lebensversicherer im Zinstief gefangen

Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 sind die Zinsen in Europa und in vielen weiteren Industriestaaten kontinuierlich gesunken. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins auf 0,00 Prozent gesenkt. In der Folge fielen auch die Zinsen für Sparguthaben, Termingelder, Unternehmensanleihen Pfandbriefe oder Staatsschuldverschreibungen. Dies hat nicht nur für Sparer negative Folgen, sondern auch für Versicherer. Sie müssen den Garantiezins weiterhin erwirtschaften. Die deutschen Versicherer halten derzeit eine Zinszusatzreserve von 32 Milliarden Euro zurück um den Garantieversprechen auf jeden Fall nachkommen zu kommen. Eine enorme Summe. Hinzu kommen deutlich erhöhte gesetzliche Eigenmittelanforderungen für Versicherer. Dieser Last sind auf Dauer nicht alle Gesellschaften gewachsen.

Der Garantiezins (Höchstrechnungszins) wird vom Bundesfinanzministerium festgesetzt. Versicherungsgesellschaften dürfen weniger, aber nicht mehr Rendite garantieren. Dadurch soll ein gefährliches Wettbieten unter Versicherungen verhindert werden. Um keine Wettbewerbsnachteile zu haben, übernehmen die meisten Gesellschaften den Garantiezins in Ihre Verträge. Erst seit neuerer Zeit werden zunehmend Lebensversicherungsverträge ohne Garantiezins angeboten. Zwar wurde der Höchstrechnungszins mittlerweile auf nunmehr 0,9 Prozent ab 2017 gesenkt (derzeit sind es noch 1,25 Prozent), doch gibt es noch mehrere Millionen Altverträge mit festgeschriebenen Garantiezinsen um die 3-4 Prozent. Und die müssen von der Versicherung auch weiterhin verdient werden. Die Frage ist nur wo?

Hohe Renditen lassen sich derzeit eigentlich nur noch an spekulativen Märkten verdienen. Aktien, Termingeschäfte, Derivate, hochspekulative Schuldverschreibungen, damit können auch in Niedrigzinszeiten attraktive Überschüsse erwirtschaftet werden. Doch die Lebensversicherer müssen eine 100 prozentige Sicherheit für das angelegte Kapital ihrer Kunden bieten. Sie können daher nicht so viel riskieren wie mancher Fonds oder private Anleger. Nur ein geringer Teil der vereinnahmten Gelder darf in solch riskante Anlageformen fließen. Und mit den restlichen Anlageformen ist derzeit einfach nicht viel zu holen. Vier Prozent sind auf Märkten mit so extrem niedrigen Zinsen schon sehr viel. Viele Versicherungsgesellschaften sind daher mit Ihrer Lebensversicherungssparte in die roten Zahlen gerutscht. Weitere Roll-Offs und Übernahmen sind daher wahrscheinlich.

Welche Risiken bestehen für die Kunden, wenn eine Lebensversicherung verkauft wird?

Da die BAFIN allen Verkäufen zustimmen muss und die Konditionen unverändert bleiben müssen, gibt es scheinbar keine großen Nachteile für die Versicherten. Dies stimmt allerdings nicht immer. Zusätzlich zu den Garantiezinsen, erwirtschaften die Versicherer oftmals weitere Renditen die über Überschussbeteiligungen zum Teil an die Versicherten ausgezahlt werden. Nach einem Verkauf der Policen besteht für die Kunden das Risiko, dass die neue Gesellschaft weniger attraktive Überschüsse erwirtschaftet. Beispielsweise weil sie kein oder ein weniger gutes aktives Portfoliomanagement betreibt. Weitere Risiken sind schlechterer Service wie telefonische Erreichbarkeit und ein erhöhter Aufwand, beispielsweise wenn man nicht mehr alle seine Verträge unter einem Versicherungsdach hat.

Wechsel kann auch Win-Win-Situation sein

Es kann aber auch anders laufen. Denkbare wäre ebenso, dass die neue Gesellschaft bessere Überschussbeteiligungen erwirtschaftet als die Alte. Schließlich handelt es sich um Institute, die weniger kostenintensiv arbeiten und auf Lebensversicherungen spezialisiert sind. Versicherungsinhaber sollten daher eine Weile abwarten, wie sich die Rendite entwickelt. Unter Umständen entpuppt sich der Wechsel sogar als Win-Win-Situation.

Was am Ende bleiben wird, ist ein Vertrauensverlust für die Branche als Ganzes. Das Instrument eines ewig gleichbleibenden Garantiezinses erscheint überholt. Es könnte dazu führen, dass eines der beliebtesten und sichersten Anlageinstrumente der Deutschen Bevölkerung langsam aber sicher aussterben wird. Die derzeitigen Garantiezinsen sind für Kunden nicht mehr attraktiv genug. Für die Versicherer stellen sie gleichzeitig ein schwer zu kalkulierendes Risiko dar.

Es ist daher an der Zeit über flexiblere Garantiezinsen nachzudenken, die regelmäßig für alle Versicherten um feste Basispunkte erhöht oder gesenkt werden. Diese Anpassungen könnten alle 2- 3 Jahre vom Bundesfinanzministerium vorgenommen werden und müssten dann für alle Policen gelten. Auch für die Altverträge.