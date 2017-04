18.04.2017

Umweltauflagen, knappes Bauland, gefragte Metropolen Was die Baukosten nach oben treibt

Wohnen wird zum Luxusgut. Deutschland braucht mehr bezahlbare Wohnungen, doch die Immobilienpreise explodieren. Was einen Neubau derzeit so teuer macht.

Von Jana Tashina Wörrle

Der Wohnungsbau läuft auf Hochtouren, doch er wird auch immer teurer. - © Wolfilser/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Gebäudeenergiegesetz gescheitert

Bedrängt vom Wohnungsbau

Um die eigenen und die europäischen Klimaziele zu erreichen, möchte die Bundesregierung, dass in Deutschland nur noch Gebäude gebaut werden, die möglichst energieeffizient sind – gut gedämmt, mit neuen, klimafreundlichen Heizungen versehen und mit intelligenten Stromzählern ausgestattet, die helfen, den Verbrauch zu kontrollieren. Doch das setzt Investitionen der Bauherrn voraus – Investitionen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) gibt Bauherrn klare Bauvorgaben an die Hand.

Doch das kostet. Allein durch die Verschärfung der EnEV zum 1. Januar 2016 ist das Bauen in Deutschland im Mittelwert um etwa 7,3 Prozent teurer geworden. Nimmt man auch andere Faktoren – neben den gestiegenen Umweltauflagen – hinzu und schaut sich einen längeren Zeitraum an, dann sind es sogar 40 Prozent, die ein Neubau heute im Schnitt mehr kostet als noch im Jahr 2000.

Baugewerbe: "Neue Energiespartechnik bringt keine Verbessrung für die Umwelt"

Der Umwelt und dem Klima zuliebe mag das nötig sein, doch der Schaffung von Wohnungen in einigen Regionen Deutschlands kommt dies nicht unbedingt entgegen. Hohe Baukosten verhindern, dass ausreichend neuer und vor allem auch für einkommensschwache Bevölkerungsschichten bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Aus Sicht des deutschen Baugewerbes ist aktuell ein Punkt erreicht, an dem neue Vorgaben hinsichtlich der Gebäudedämmung und des Einsatzes neuer Energiespartechnik keine signifikante Verbessrung für die Umwelt mehr bringen – Kostensteigerungen allerdings schon.

"Wir müssen beim Bauen auch die soziale Verträglichkeit im Blick behalten", sagt Michael Heide vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Er weist darauf hin, dass verschiedenste politische Entwicklungen derzeit Einfluss auf die Baukosten haben und das es gilt, diese im Blick zu behalten. So würden weitere Verschärfungen der EnEV nur noch an den Stellen ansetzen, die technische Einbauten betreffen – also oftmals Kombinationen von Flächenheizungen, Wärmepumpen, Solarthermieanlagen mit Pufferspeicher oder Lüftungsanlagen – und nicht mehr an der Gebäudehülle. "Viele dieser Anlagenteile sind jedoch kurzlebig und müssen kaufmännisch innerhalb von 15 Jahren abgeschrieben werden. Somit treiben nicht nur die hohen Anschaffungskosten sondern auch die kurzen Abschreibungszeiträum sowie die vielen Wartungsverträge die Mieten in die Höhe", so Heide.

Der ZDB wirkt sowohl in der sogenannten Baukostensenkungskommission mit als auch im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, das auch vom Bundesbauministerium unterstützt wird und derzeit vor allem an einer besseren Akzeptanz für Neubauten wirbt. Denn diese sind dort, wo sie gebaut werden, oft nicht gerade beliebt – und das obwohl sie so dringend nötig sind.

Neues Bauland: Umweltverträglichkeitsprüfung kann entfallen

Wie groß der Druck auf die Politik derzeit ist, neuen Wohnraum zu schaffen, zeigt ein erst kürzlich getätigter Beschluss des Bundestags. Zwar verlangt die EU-Richtlinie 2014/52/EU eigentlich mehr Umweltschutz im Städtebau, doch die deutschen Abgeordneten haben Anfang März genau das Gegenteil beschlossen. So wollen sie es Gemeinden künftig ermöglichen, einfacher und schneller mehr Bauland auszuweisen. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung in einem Online-Beitrag.

Für einen Zeitraum von drei Jahren – bis Ende 2019 – sollen demnach Umweltverträglichkeitsprüfungen wegfallen, wenn Gemeinden am Ortsrand Neubaugebiete von einem Hektar Größe ausweisen. Es wird die Möglichkeit für neue "beschleunigten Verfahren" geschaffen.

Bauland ist derzeit knapper denn je und so sind auch die Preise für neue Bauplätze vor allem in den ländlichen Gebieten nahe der Großstädte und in den wirtschaftlich starken Regionen Deutschlands stark gestiegen. "Die Kommunen weisen seit Jahren zu wenig Bauland aus", kritisiert deshalb auch Michael Heide. Ein Grund liegt daran, dass die Kommunen angehalten sind, den Flächenverbrauch in Deutschland zu reduzieren und so warnen Kritiker der neuen beschleunigten Verfahren zur Ausweisung von Bauland, dass nun genau das Gegenteil geschehen werde.

Die Bundesregierung möchte den Flächenverbrauch eigentlich schon seit langem auf ein Niveau von 30 Hektar am Tag reduzieren. Doch mit dem aktuellen Beschluss wird wohl eine Pause eingelegt werden müssen beim Erreichen dieser Ziele. Nutzen alle Gemeinden den derzeit vorhandenen Platz an den Ortsrändern, wären über 330.000 neue Baugebiete möglich, was einem Flächenverbrauch von 274 Hektar am Tag entspricht.

Makler, Notare und Grundbuchämter: alle wollen mitverdienen

An dieser Stelle wurden die Umweltauflagen also kurzerhand außer Kraft gesetzt. Für Neubauten und teilweise auch für Bestandsgebäude sind sie dagegen aktiv und zeigen Wirkung – leider auch auf der Kostenseite. Doch nicht sie alleine sind es, die die Baukosten beeinflussen. Folgen haben ebenso weitere – vor allem politisch beeinflusste – Faktoren.

So sind auch staatlich gesetzte Kosten wie die Grunderwerbssteuer und die Grundsteuer, die beide in den vergangenen Jahren und vor allem in den Metropolregionen stetig gestiegen sind, Kostenreiber. Seit dem Jahr 2006 legen die Bundesländer den Steuersatz bei der Grunderwerbsteuer selbst fest. Einige Länder haben diese Freiheit für starke Preiserhöhungen genutzt. Zum August 2013 sind zudem die Gebühren für Notare und Grundbuchämter im Schnitt um 15 Prozent gestiegen. "Hier dreht der Staat an der Kostenschraube", sagt Heide. Gestiegen seien zudem die Maklerprovisionen, was zeige, dass viele an der großen Immobiliennachfrage mitverdienen wollen.

Damit bezahlbare Wohnungen entstehen können, muss auch Sicht des ZDB auch ein Umdenken bei den Bauvorgaben von Mehrfamilienhäusern stattfinden. Doch hierbei tut sich bereits was. "In einigen Kommunen wurde bereits erkannt, dass zwei Pkw-Stellplätze pro Wohnung, die verpflichtend angeboten werden müssen, zu viel sind", erklärt Heide und weist damit auf das besonders kostenrelevante Verhältnis von Wohnfläche zu Gesamtfläche hin. Bezahlbarer Wohnraum kann nur durch einen hohen Wohnflächenanteil an den Gesamtflächen erreicht werden. Um bei dem genannten Beispiel zu bleiben, soll deshalb statt Garagen Wohnraum geschaffen werden. Dass sich in den wohnraumknappen Städten auch die Mobilität verändert und immer mehr Menschen Bus, Bahn und Fahrrad nutzen, kommt der Entwicklung entgegen.

Handwerkliche Bauprodukte werden vom Markt verdrängt

Was das Bauen immer aufwendiger und damit auch teurer macht, sind zudem verwissenschaftliche Baunormen. Die Komplexität der Regelungen führt dazu, dass immer mehr Fachleute mit einbezogen werden müssen. "Konnte noch vor ein paar Jahren ein Architekt alleine mit einem Statiker ein Gebäude planen und bis zur Bauabnahme führen, so brauchen wir heute einen Fachmann für Brandschutz, einen für den Schallschutz, einen für Wärmeschutz und noch einige mehr, die zusätzlich eine Expertise abgeben müssen, bevor ein Gebäude fertig ist", sagt Heide.

Der Grund liegt an gestiegenen Anforderungen unter anderem an den Gesundheits- und den Umweltschutz. Ganz besonders zeige sich das beim Brandschutz, für den immer neue bauliche Auflagen gelten würden. Doch immer wenn sich Gesetze ändern, muss es auch jemand geben, der sich damit auskennt und die Regelungen in der Praxis überprüft. So entsteht eine Spirale an zunehmend notwendigen Expertenwissen und stetig steigendem Aufwand.

Kostentreiber sind aber auch die Baumaterialien selbst und hier kommen europäische Vorgaben mit ins Spiel. So ist der bürokratische Aufwand für Architekten und Planer geringer, wenn sie von der Bauproduktenindustrie angebotene Systemprodukte einsetzen, die die bauaufsichtlichen Vorgaben für ein Bauteil mit einer Systemzulassung erfüllen. Dass diese Systemprodukte häufig teurer sind als praktisch identische genormte Bauprodukte ärgert das Bauhandwerk. Jedoch erschweren mangelhafte europäische Bauproduktnormen die Planung mit konventionellen Bauprodukten. So steigen insgesamt die Baukosten und die traditionellen auf der Baustelle oder in der Werkstatt der Fachunternehmen gefertigten Bauprodukte werden vom Markt verdrängt.

Können zu hohe Investitionskosten die Bautätigkeit hemmen?

Mittlerweile ist die Diskussion um bezahlbares Bauen auch schon so weit in der Bundespolitik durchgedrungen, dass erst kürzlich das geplante Gebäudeenergiegesetz , das unter anderem neue Standards für sogenannte Niedrigstenergiehäuser festlegen sollte, im Bundestag gescheitert ist. Ein Grund dafür: Befürchtungen, dass zu hohe Investitionskosten für Neubauten die Bautätigkeit hemmen könnten.

Von einer Hemmung ist bislang zwar noch nichts zu spüren. Doch Michael Heide gibt zu bedenken: "Klimaschutz und bezahlbares Wohnen stellen divergierende Ziele dar. Dies wird leider in der politischen Diskussion gerne ausgeblendet, zumal das Bundesumwelt- und Bauministerium gleichzeitig beide miteinander unvereinbaren Ziele verfolgen soll." Die nach der derzeit geltenden Energieeinsparverordnung errichteten Neubauten seien im europäischen Vergleich hoch energieeffizient. Jedes weitere Prozent Energie- und CO2-Einsparung ginge mit einem drastischen Anstieg der Baukosten einher. So wurde laut Heide bei Neubauten im Laufe der letzten 40 Jahre der Energiebedarf bereits um 90 Prozent reduziert. Sollten nunmehr die letzten zehn Prozent Energieverbrauch auf Null reduziert werden, würden sich die Wohnungsbaukosten erheblich steigern, vielleicht sogar verdoppeln.