22.12.2016

Prognosen für 2017 Was bleibt 2017 im Geldbeutel?

Die meisten Verbraucher dürften 2017 mehr Bares zur Verfügung haben. Arbeitnehmer, Rentner und Geringverdiener erhalten mehr Geld. Aber nicht alles wird günstiger. Manches hängt auch vom Ölpreis ab.

Höhere Gehälter, mehr Rente und ein aufgebesserter Mindestlohn: Das Jahr 2017 bietet für Arbeitnehmer und Rentner vielversprechende Perspektiven. Die meisten Verbraucher werden nach Konjunkturexperte Roland Döhrn vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) nächstes Jahr wohl mehr Geld im Portemonnaie haben. Dafür steigen unter anderem die Beiträge zur Sozialversicherung.

Rentner, Arbeitnehmer und Geringverdiener dürften mehr Geld erhalten

Dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute zufolge dürfte der Verdienst je Arbeitnehmer 2017 im Durchschnitt um 2,3 Prozent steigen. Das läge spürbar über dem prognostizierten Anstieg der Verbraucherpreise von 1,4 Prozent. Viele Geringverdiener werden außerdem vom Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns profitieren, der sich Anfang 2017 um vier Prozent auf 8,84 Euro erhöht. Und auch die Rentner können nach Angaben des Deutschen Rentenversicherung Bundes mit einem Zuschlag von bis zu zwei Prozent rechnen.

Lohnsteigerung vom Anstieg der Ölpreise abhängig

Allerdings sind diese Prognosen mit gewissen Unsicherheiten behaftet, wie Konjunkturexperte Döhrn betont. So könnte ein deutlicher Anstieg der Ölpreise den Verbrauchern zumindest teilweise einen Strich durch die Rechnung machen. Gelingt es dem Förderkartell Opec die Preise dauerhaft nach oben zu treiben, könnte dies die Inflation erhöhen. Die reale Lohnsteigerung würde dann entsprechend niedriger ausfallen.

Hartz-IV-Empfänger bekommen ebenfalls mehr Geld

Auch Hartz-IV-Empfänger bekommen etwas mehr Geld. Der monatliche Regelsatz für alleinstehende Langzeitarbeitslose steigt zum Jahreswechsel um fünf Euro auf 409 Euro. Auch für Paare und Kinder gibt es einen Aufschlag, den größten für die 6- bis 13-Jährigen: Für diese Gruppe steigt der monatliche Regelsatz von 270 auf 291 Euro.

Mini-Steuersenkung soll Steuerzahler entlasten

Für Steuerzahler gibt es auch ein wenig Erleichterung. Bundestag und Bundesrat haben im Dezember eine Mini-Steuersenkung beschlossen, mit der die Bürger um jährlich knapp 6,3 Milliarden Euro entlastet werden sollen. Konkret soll der Grundfreibetrag 2017 um 168 Euro auf 8820 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag wird um 108 auf 4716 Euro erhöht. Das Kindergeld steigt ebenfalls – allerdings nur um zwei Euro pro Kind.

Kinderzuschlag steigt von zehn auf 170 Euro

Wer wenig verdient, kommt darüber hinaus in den Genuss des Kinderzuschlags, der Anfang 2017 um 10 Euro auf 170 Euro je Monat erhöht wird. Außerdem steigen die Einkommensgrenzen bei der Steuer im nächsten Jahr für alle Steuersätze um 0,73 Prozent. Damit soll die erwartete Inflationsrate quasi in den Steuertarif eingearbeitet und eine "kalte Progression" verhindert werden. Damit wird der Effekt bezeichnet, dass Lohnerhöhungen lediglich die Inflation ausgleichen und es trotz einer unveränderten Arbeitsleistung zu einem Anstieg der Durchschnittsbelastung kommt.

Beiträge zur Sozialversicherung steigen

Doch wird auch einiges teurer. So müssen sich Gutverdiener auf höhere Beiträge zur Sozialversicherung einstellen. Denn auch 2017 steigt wieder die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung Sozialbeiträge gezahlt werden müssen. Die bundeseinheitliche Grenze in der Kranken- und Pflegeversicherung etwa erhöht sich von 4237,50 auf 4350 Euro im Monat. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt im Westen von 6200 auf 6350 Euro, im Osten von 5400 auf 5700 Euro.

Ausweitungen der Pflegeversicherung kostet ebenfalls mehr Geld

Auch die vom Gesetzgeber beschlossene Ausweitung der Leistungen der Pflegeversicherung kostet Geld. Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt ab dem 1. Januar um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent. Den Beitragssatz teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Kinderlose müssen einen Zuschlag zahlen. dpa/dhz