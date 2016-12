06.12.2016

Alles neu bei der Pflegeversicherung Was ändert sich 2017 durch das zweite Pflegestärkungsgesetz?

Die Pflegeversicherung ist eine komplizierte Angelegenheit. Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen betreut, kann davon ein Lied singen. Im Jahr 2017 wird es jetzt eine umfassende Reform der Pflegeversicherung, insbesondere der Pflegestufen, geben. Das Reformpaket heißt "Pflegestärkungsgesetz II". Was ändert sich konkret?

Von Michael Krabs

Die wohl gravierendste Änderung: Die bisherigen drei Pflegestufen werden durch nunmehr fünf "Pflegegrade" ersetzt. Außerdem werden bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MDK) künftig geistige und psychische Beeinträchtigungen stärker berücksichtigt. Dies soll vor allem Demenz- und Alzheimer-Patienten und deren Angehörigen helfen.

Die Einstufungen in eine Pflegestufe bzw. ab 2017 dann in einen „Pflegegrad“ sind für die Versicherten und deren Angehörige besonders wichtig. Sie entscheiden maßgeblich über die Höhe der finanziellen und sachlichen Zuwendungen, aber auch über die Höhe der eigenen Kosten (der sogenannte Eigenanteil) die aufgebracht werden müssen.

Angekündigt wurde, dass niemand durch das neue Gesetz schlechter gestellt werden soll. Das bedeutet, das weder die bisherigen Leistungen durch die Pflegeversicherung abgesenkt werden, noch das die eigenen Kosten steigen. Oder mit anderen Worten: Es kann mehr Geld geben, aber es wird nicht mehr zu zahlen sein. In der Praxis wird sich noch erweisen müssen, ob der Gesetzgeber dieses Versprechen hält. Denn normalerweise führt das neue Gesetz dazu, dann Leistungsempfänger die einen schwachen Grad an Beeinträchtigung haben (beispielsweise Pflegestufe 1) künftig mehr zahlen müssten. Vor allem, wenn Sie in einem Pflegeheim leben.

Aus den Pflegestufen werden Pflegegrade

Erreicht werden soll dieses Vorhaben dadurch, dass alle Versicherten die bereits Leistungen durch die Pflegekasse erhalten, automatisch einen Pflegegrad höher gestuft werden (Siehe Tabelle 1) und das es für alle Menschen, die sich bereits in einem Pflegeheim befinden einen „Substanzschutz“ geben soll. Sie zahlen daher maximal den gewohnten Betrag. Und zwar auch dann, wenn sie nach der neuen Berechnungstabelle jetzt eigentlich mehr zahlen müssten.

Tabelle 1: Hier sehen Sie, wie die derzeitigen Pflegestufen ab 2017 in Pflegegrade umgewandelt werden:

Alte Pflegestufe Neuer Pflegegrad Pflegestufe 0 Pflegegrad 2 Pflegestufe 1 Pflegegrad 2 Pflegestufe 1 + eingeschränkte Alltagskompetenz Pflegegrad 3 Pflegestufe 2 Pflegegrad 3 Pflegestufe 2 + eingeschränkte Alltagskompetenz Pflegegrad 4 Pflegestufe 3 Pflegegrad 4 Pflegestufe 3 + eingeschränkte Alltagskompetenz Pflegegrad 5 Härtefall Pflegegrad 5

Grundsätzlich ist das neue Gesetz so ausgelegt, dass schwach Pflegedürftige künftig mehr zahlen und stark Pflegebedürftige weniger. So werden 2017 für die Heimpflege in Pflegestufe I (Pflegegrad 2) 294 Euro weniger und in Pflegestufe II (Pflegegrad 3) 68 Euro weniger pro Monat gezahlt. Mit anderen Worten: Wer sich 2017 in einem Pflegeheim anmeldet, muss mit höheren Kosten als bisher rechnen.

Was für Personen, die bereits Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, von Vorteil sein kann, kann sich für alle, die ab 2017 erstmals Leistungen beziehen, als Nachteil erweisen. So wird es künftig einen für alle Pflegegrade gleichen Eigenanteil bei der ambulanten und stationären Pflege geben. Bisher stieg der Eigenanteil mit zunehmender Pflegestufe. Ab 2017 zahlen dann alle den gleichen Pauschalbetrag. Einen Mittelwert aller Leistungsempfänger.

Pflegeversicherung 2017: Wer jetzt schnell handeln sollte

Leistungsempfänger der Pflegestufe 1 zahlten bisher deutlich weniger als stark pflegebedürftige Senioren mit der Pflegestufe III, beispielsweise Menschen mit starker Demenz. Für viele Angehörige war dies eine doppelte Belastung: Sie mussten mehr zahlen und zugleich mehr Zeit aufwenden. Diese Doppelbelastung war oft zu viel.

Die Abschaffung dieses abgestuften Eigenanteils ist sinnvoll. Sie hat aber zur Folge, dass neue Leistungsempfänger ab 2017 einen etwas höheren Eigenanteil zahlen werden, da dieser Anteil jetzt einen Mittelwert alle Pflegestufen darstellt. Bisherige Leistungsempfänger hingegen werden automatisch höher gestuft, so dass ihnen höhere Leistungen als bisher zustehen. Hinzu kommt der angekündigte "Substanzschutz", so dass die finanzielle Belastung nicht steigt.

Es gibt drei Personenkreise, die 2016 noch schnell einen Antrag bei der Pflegeversicherung bzw. bei einem Pflegeheim stellen könnten. Die erste Gruppe sind Menschen, die bereits mit dem Gedanken spielen, einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit zu stellen. Wer rasch handelt, profitiert eventuell von großzügigen Übergangsregelungen und kürzeren Wartezeiten bei der Bewilligung. Entscheidend ist nur, dass der Antrag noch 2016 gestellt wurde. Nicht aber, dass er 2016 beantwortet wird.

Die zweite Gruppe sind Personen mit eher körperlichen Beschwerden. Da sich die Bemessung von Pflegeleistungen künftig stärker an den geistigen und psychischen Beeinträchtigungen von Pflegebedürftigen orientiert, kann es für Personen, die ausschließlich unter körperlichen Beeinträchtigungen leiden künftig schwieriger werden, einen hohen Pflegegrad zu erreichen. Für diesen Personenkreis empfiehlt es sich besonders, noch in diesem Jahr einen Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung zu stellen, damit die Einteilung durch den MDK noch nach den alten Regelungen erfolgt. Ansprüche bleiben dann auch über den Jahreswechsel hinaus erhalten.

Die dritte Gruppe sind Menschen, die 2017 in ein Pflegeheim umziehen wollen. Wer bis Ende 2016 einen Platz in einem Pflegeheim hat und einen Antrag auf Leistungen durch die Pflegeversicherung gestellt hat, genießt den zugesagten Substanzschutz. D.h. das der Eigenanteil zum Heimentgelt dürfte 2017 nicht erhöht werden.

Pflegeversicherung: Die neuen Pflegegrade und Einteilungskriterien

Durch das neue Gesetz werden die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Grundsätzlich bekommen alle Leistungsempfänger den jeweils höheren Pflegegrad zugesprochen (sieh Tabelle 1). Da der Eigenanteil für alle gleich bleibt, würde dies mehr Leistungen durch die Pflegekasse bei gleichzeitig identischen eigenen Zahlungen bedeuten. Dies wird auch vom Bundesministerium für Gesundheit bestätigt. Die Ankündigung zum Pflegestärkungsgesetz II lautet, dass die Pflegebedürftigen ab 2017 mehr Leistungen seitens der Pflegeversicherung erhalten sollen, als sie bisher.

Tabelle 2: Als einheitlicher Eigenanteil sind 580,00 Euro für alle fünf Pflegegrade geplant.

Die einzelnen Leistungen sind in dieser Tabelle zu sehen:

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 PGflegegrad 4 Pflegegrad 5 Geldleistung ambulant 316 545 728 901 Sachleistung ambulant 689 1298 1612 1995 Entlastungsbetrag ambulant 125 125 125 125 125 Leistungsbetrag stationär 125 770 1262 1775 2005 Eigenanteil 580 580 580 580

Geändert werden die Kriterien, nach denen die Einteilung in den jeweiligen Pflegegrad vorgenommen wird. Eine Maßnahme, die lange überfällig ist, da in der alten Beurteilung hauptsächlich die körperlichen Faktoren betrachtet wurde, was Patienten mit Alzheimer oder Demenz benachteiligte. Ab 2017 soll es einen neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit geben, der nun auch geistige Erkrankungen gleichwertig berücksichtigt. Neu ist dann, dass psychische und physische Faktoren der Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt werden.

Das Verfahren zur Einteilung in die Pflegegrade, Begutachtungsassessment (NBA) genannt, ist kompliziert aber ganzheitlicher als die bisherige, eher zeitorientierte Begutachtung. Neben der Geschwindigkeit, in der die Pflegedürftigen bestimmte Dinge verrichten, spielen nun auch die Selbstständigkeit und das Gefährdungspotential eine wichtige Rolle. Angewendet wird der neue Kriterienkatalog nur für die neuen Fälle von Pflegebedürftigen oder bei einer beantragten Höherstufung.

Die Einteilung in erfolgt, wie auch schon jetzt, durch einen unabhängigen Prüfer seitens der Krankenkassen. Mit dieser Aufgabe betraut ist derzeit der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK).

Die neuen Begutachtungskriterien der Pflegeversicherung im Überblick Hilfen bei Alltagsverrichtungen: Wie schnell werden alltägliche Verrichtungen beispielsweise Toilette, Waschen, Bett machen, kochen usw. durchgeführt? Psychosoziale Unterstützung: Welcher Hilfebedarf besteht im Hinblick auf psychosoziale Unterstützung? Nächtlicher Hilfebedarf: Wie viel Unterstützung ist während der Nacht nötig? Präsenz am Tag: Wie lange kann der oder die Pflegebedürftige tagsüber alleine gelassen werden? Unterstützung beim Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen: Wie viel Unterstützung ist im Bereich der krankheitsbedingten Anforderungen (z.B. bei der Medikamentengabe oder dem Verbandswechsel) notwendig? Organisation der Hilfen: Wer übernimmt die Hilfeleistungen? Gibt es Angehörige, die die Pflege übernehmen, oder muss ein professioneller Pflegedienst in Anspruch genommen werden?

Welche Voraussetzungen gelten für die Pflegegrade? Welche Voraussetzungen müssen nun konkret für welche Pflegegrade erfüllt werden? Dazu nachfolgend einige Beispiele, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Pflegegrad 1: Einmal täglich ist psychosoziale Unterstützung notwendig. Nachts ist keine Unterstützung erforderlich Pflegegrad 2: Auch hier ist einmal täglich Unterstützung erforderlich, eventuell kann aber auch Nachts Hilfe benötigt werden Pflegegrad 2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz: 2-12x täglich ist psychosoziale Hilfe notwendig, allerdings umfasst die Präsenszeit der Helfer weniger als 6 Stunden Pflegegrad 3: 2-6 x täglich wird Hilfe benötigt, Nachts 0-2x, insgesamt weniger als sechs Stunden täglicher Pflegeaufwand Pflegegrad 3 mit eingeschränkter Alltagskompetenz: Die Unterstützung wird am Tage 6x bis ständig benötigt, Nachts aber nur 0-2x, der Pflegeaufwand beträgt 6-12 Stunden pro Tag Pflegegrad 4: Der nächtliche Aufwand steigt auf 2-3x pro Nacht, der Zeiteinsatz bleibt bei 6-12 Stunden Pflegegrad 4 mit eingeschränkter Alltagskompetenz: 7x bis ständig wird am Tage Betreuung benötigt, Nachts 1-6x. Die Betreuung muss rund um die Uhr erfolgen, Pflegegrad 5: der Pflegeaufwand umfasst am Tage 12x bis ständig, Nachts mind. 3x und die psychosoziale Betreuung muss rund um die Uhr anwesend sein.

Was bedeutet eingeschränkte Alltagskompetenz?

Wer die Einteilung "Eingeschränkte Alltagskompetenz" bekommt, erhält zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen. In erster Linie ist dies für Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen gedacht. Unter Alltagskompetenz versteht man, dass eine erwachsene Person in der Lage ist, die alltäglichen Aufgaben innerhalb seiner Kultur selbständig und unabhängig in einer eigenverantwortlichen Weise erfüllen zu können.

Bei pflegebedürftigen Personen, die in einem Heim leben, übernimmt das Heim in der Regel auch die Beantragung der zusätzlichen Leistungen. Anders sieht es jedoch aus, wenn die Unterbringung im betreuten Wohnen stattfindet. Wer eine Wohnung in einem betreuten Wohnen hat, kann die Zusatzleistungen für die eingeschränkte Alltagskompetenz beantragen, unabhängig davon, ob er von einem ambulanten Pflegedienst betreut wird oder nicht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Person, die regelmäßig mit der zu pflegenden Person spazieren geht.

Reform der Pflegeverischerung: Ein Schritt in die richtige Richtung!

Das Pflegestärkungsgesetz II ist ein wichtiger und überfälliger Schritt hin zu einer faireren Verteilung von Leistungen und Kosten für die Versicherten und deren Angehörigen. Leider wurde es versäumt, das Gesetz im Zuge der Reform verständlicher und übersichtlicher zu gestalten. Manchmal sind detaillierte und komplizierte Verfahren wichtig, damit am Ende niemand benachteiligt wird. Für alle Angehörigen und Patienten bedeutet dies im Endeffekt aber, dass die Belastung durch die Mühlen der „Pflegebürokratie“ leider nicht abnehmen wird. Vielleicht wäre dies dann eine Aufgabe für ein Pflegestärkungsgesetz III.