27.02.2017

Wettbewerb Wählen Sie den Chef-Kombi 2017

Die Deutsche Handwerks Zeitung und handwerk magazin suchen den Chef-Kombi des Jahres. Wer gewinnt, entscheiden Sie als Firmenchef. Wählen Sie in den Kategorien Oberklasse und Mittelklasse.

Sie haben die Wahl: Fünf Modelle in der Oberklasse und 18 Modelle in der Mittelklasse gehen ins Rennen um die Auszeichnung "Chef-Kombi 2017".

WER WÄHLT?

Aufgerufen zur Wahl sind alle Leserinnen und Leser der Deutschen Handwerks Zeitung und von handwerk magazin, denn das sind die Praktiker, die genau wissen, was ein Auto leisten muss, welches das Prädikat Chef-Kombi erhalten soll. Gesucht wird das handwerkstauglichste Modell aus dem Angebot der deutschen und ausländischen Autohersteller.

WELCHE AUTOS STEHEN ZUR WAHL?

Zur Wahl stehen die aktuellen Modelle in der Oberklasse und in der Mittelklasse. Jeder, der beim Chef-Kombi-Wettbewerb mitmacht, hat also zwei Stimmen zu vergeben. Entsprechend gibt es auch zwei Sieger, einen in der Kategorie Oberklasse und einen in der Kategorie Mittelklasse. Zusätzlich wird noch der beste Import-Kombi prämiert.

WAS GIBT ES ZU GEWINNEN?

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Unter allen Teilnehmern verlosen wir attraktive Preise. Hauptgewinne sind drei Luxusurlaube im Defereggental in Osttirol.

WO IST DIE PREISVERLEIHUNG?

Die Preisverleihung findet auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt/Main statt. Vom 14. bis 24.September 2017 präsentieren alle bedeutenden Hersteller einen Überblick über Neuheiten und den Entwicklungsstand der internationalen Automobilbranche.

WIE KANN ICH WÄHLEN?

Sehen Sie sich die Fahrzeuge an, vergleichen Sie die technischen Daten und Preise, und wählen Sie Ihren Favoriten für Oberklasse und Mittelklasse.

Hier geht es zur Wahl