26.06.2017

Siegrun Stütz leitet das Pop-up Cafe in Pforzheim Von der Chorleiterin zur Konditorin

Mit ihrem außergewöhnlichen Lebenslauf ist Siegrun Stütz derzeit in den Medien präsent. Sogar der SWR hat in seiner Landesschau die ehemalige Chorleiterin portraitiert, die als begeisterte Konditorin das Pop-up Cafe zum 250-jährigen Jubiläum der Goldstadt Pforzheim leitet.

Von Sabine Zoller

Siegrun Stütz in ihrer Backstube: Der SWR hat die ehemalige Chorleiterin portraitiert, die als begeisterte Konditorin das Pop-up Cafe zum 250-jährigen Jubiläum der Goldstadt Pforzheim leitet. - © Zoller

Im Grunde genommen nichts außergewöhnliches – es sei denn, man betrachtet den Werdegang der agilen Fachfrau für Konditoreierzeugnisse. Mit ihrem sechzigsten Lebensjahr hat sie ihren "alten" Beruf an den Nagel gehängt und sich mit Leidenschaft einer neuen Ausbildung gewidmet. Die Spätberufene, die erst nach ihrem offiziellen Arbeitsleben als Chorleiterin und Musikpädagogin ihre Prüfung an der Handwerkskammer in Karlsruhe-Durlach absolviert hat, erklärt freudestrahlend: "Ich habe mir meinen Traum erfüllt und arbeite nun als selbständige Konditorin." Mit der sogenannten „Ausnahmebewilligung“ hat sie die Prüfungen wie ein Meister ablegt und widmet sich seit fünf Jahren mit Leidenschaft der Produktion hochwertiger Konditoreierzeugnisse. Nun aber engagiert sie sich zudem für die Goldstadt und das Pop-up Café, das sie für knapp sechs Monate ehrenamtlich gemeinsam mit ihrer Freundin Sigrid Flachenecker leitet und von zahlreichen weiteren Helfern unterstützt wird.

"Ich habe etwas gesucht, das zu Gold und der Goldstadt passt"

Dreiviertel aller deutschen Schmuckwaren stammen aus der Goldstadt Pforzheim. Die Basis dazu legte Markgraf Karl Friedrich von Baden im Jahr 1767. Zum Jubiläum hat sich die Konditorin mit der Geschichte der Stadt beschäftigt und daraus süße Schmuckstücke entwickelt, die nun für knapp sechs Monate täglich frisch bis zum 10. September zu genießen sind. Daraus entstanden ist "Luisle & Karlchen". Die Pralinen, die Stütz dem Markgrafen und seiner Frau gewidmet hat sind mit Goldpuder bestäubte Trüffelvariationen. Die Pralinen gibt es nur im Café, vier Stück in der Schachtel für 4,50 Euro. Der weiße Trüffel ist mit einer Mangofüllung und die Zartbitterpraline mit einer Kirschwasserganache gefüllt.

Gastronomisches Pop-up Konzept

Seit dem 7. April 2017 ist das neue gastronomische Konzept Anlaufstelle für das 250-jährige Jubiläum der Goldstadt. Dank ihrer Mitarbeit und dem Zusammenwirken von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und lokalen Unternehmen konnten die Organisatoren des Jubiläums die Idee eines Pop-up Cafés verwirklichen und einen "Lebendigen Ort" als Kommunikationszentrum für das Jubiläum 250 Jahre Goldstadt in der Fußgängerzone Pforzheims verwirklichen. Hier gibt es wissenswertes zu den Veranstaltungen und darüber hinaus instrumentale Intermezzi mit solistischen und chorischen Aufführungen, die dem "Vorleben" der Konditorin geschuldet sind. "Meine Chöre unterstützen mein Vorhaben und daher ziere ich auch gerne meine Torten mit Schokoladennoten" erklärt Stütz das Konzept, das ihr sichtlich Freude bereitet.

Die Leichtigkeit des Seins

Dank der Tortenkünste von Siegrun Stütz wird es sehr gut angenommen. Für knapp sechs Monate sind ihre Köstlichkeiten täglich frisch bis zum 10. September zu genießen. Ihr Backstudio hat sie sich in ihrem Haus eingerichtet und mit ihrer kleinen Tortenagentur namens "Tortenspitze" erfüllt sie bereits heute süße Wünsche aller Art auf Bestellung zu Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen oder sonstigen Anlässen.

"Als Quereinsteiger fehlen mir die Lehrjahre, in denen man Erfahrungen sammelt, Erlerntes probiert und auch mit Kollegen austauscht." Nun aber hat sie die Gelegenheit ihre Produkte im Café selbst vorzustellen und auch eine direkte Rückmeldung zu bekommen. Insbesondere die Dickmilch-Erdbeer-Torte hat es ihren Gästen angetan. Die frischen Erdbeeren verarbeitet sie mit reiner Vanille. " Die Schote stammt aus Madagaskar - sie ist mittlerweile fast unbezahlbar - aber trotzdem ist es mir das Wert, weil der Geschmack unverfälscht ist."

Siegrun Stütz schätzt ihre Kunden, die wissen möchten, wie traditionelle Konditoreierzeugnisse ohne künstliche Aromen oder Backmischungen entstehen. Strahlend steht die Quereinsteigerin vor ihrer Kuchentheke und erklärt den neuen Stammkunden die Idee zur Maracuja-Joghurt-Mousse-Torte: Die Sahne-Creme hat einen goldenen Fruchtspiegel - der zum Jubiläum passt – und ist mit frischen Pfefferminzblättern garniert.

Jede Tortenkreation hat ihre Besonderheit und so ist die Champagner-Trüffel-Torte mit goldenen Pralinen dekoriert. Die fruchtig klingenden Namen ihrer Spezialitäten konkurrieren mit dem großen Sortiment an feinen Macaron. Als Glanzstück gibt es ein mit Goldstaub bepudertes Goldstadt-Macaron.

Kein Wunder also, dass das Pop-up Café die Kundenwünsche voll und ganz erfüllt und bereits jetzt der Wunsch vieler Gäste öffentlich ausgesprochen wird, dass das Kleinod mit solchen Tortenkreationen möglichst länger als geplant erhalten werden soll.