15.09.2016

Science-Fiction in Stuttgart Vision Van: Mercedes-Benz stellt Transporterstudie vor

Einen Blick auf die Transporter-Generation von übermorgen gewährte Mercedes-Benz mit dem Vision Van. Ist das Science-Fiction oder sieht so die Zukunft aus?

Mit dem Vision Van ziegt Mercedes-Benz seine Interpretation von der Zukunft des Transporters. - © Daimler Weitere Beiträge zu diesem Artikel Facelift: Neuer Peugeot 2008 (2016) im Test

"Mit dem Vision Van integrieren wir die Intelligenz eines modernen Logistiklagers in einen Transporter. Nach unseren Schätzungen ließe sich die Produktivität in der Zustellung auf der letzten Meile um bis zu 50 Prozent steigern", sagte Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans, bei der Vorstellung der Studie in Stuttgart.

Auffällig beim Vision Van sind vor allem die beiden Drohnen auf dem Dach, die mit einer Nutzlast von jeweils zwei Kilogramm vom Lieferwagen aus Pakete bis zu zehn Kilometer weit zum Adressaten bringen können. Das Fahrzeug selbst wird von einem 75 kW starken Elektromotor angetrieben, der eine Reichweite von 270 Kilometer ermöglicht.

Mercedes-Benz zeigt Tranporter der Zukunft © Daimler Der Vision Van von Mercedes-Benz steckt voller intelligenter... mehr © Daimler Alle wichtigen Funktionen werden über einen Joystick... mehr © Daimler Rückansicht des Vision Van. Die Drohne kann einen... mehr © Daimler Auf dem Dach befinden sich zwei Andockstationen für... mehr © Daimler Fahrerlose Förderfahrzeuge verladen Regale in einem... mehr © Daimler Direkter Zugang vom Fahrgastraum zum Laderaum. © Daimler Das Display unter der Windschutzscheibe zeigt alle... mehr

Damit kann der Transporter auch dann noch in Innenstädte einfahren, wenn sie aus Umweltschutzgründen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gesperrt sind. Auch Nachtfahrten wären aufgrund der geringen Geräuschentwicklung möglich.

Der Vision Van steckt voller innovativer Techniken. Durch den Einsatz einer Drive-by-Wire-Steuerung mittels Joystick konnten die Designer auf Lenkrad, Pedale und Mittelkonsole verzichten. Das bedeutet mehr Platz im Innenraum, in dessen Mittelpunkt die Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug stehe, teilt Mercedes mit. ste