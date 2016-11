17.11.2016

Alle Berufskrankheiten im Überblick Berufskrankheiten: Vier neue Krankheitsbilder aufgenommen

Derzeit sind in Deutschland 77 Berufskrankheiten anerkannt. Nun werden vier weitere Erkrankungen in die Liste aufgenommen. Welche das sind und ein Überlick über alle weiteren Berufskrankheiten.

Die Liste der Berufskrankheiten ist lang. Seit Anfang 2015 können vier weitere Krankheiten anerkannt werden. - © Foto: vladans/Fotolia

Wer infolge seiner Arbeit eine Berufskrankheit entwickelt, hat Anspruch auf Leistungen der Berufsgenossenschaft. Allerdings muss dafür die Krankheit als Berufskrankheit anerkannt sein.

Der Ärztliche Sachverständigenrat "Berufskrankheiten“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat jetzt vier neue Krankheiten zur Aufnahme in die Liste der bisher 77 Berufskrankheiten empfohlen, darunter:

Leukämie durch Butadien,

durch Butadien, Kehlkopfkrebs sowie

sowie Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und

durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und fokale Dystonie.

Neue Berufskrankheiten betreffen unterschiedliche Berufsgruppen

Während mit dem Gas Butadien in erster Linie Chemiearbeiter zu tun haben, können Handwerker im Laufe ihres Berufslebens durchaus mit PAK in Kontakt kommen. Diese entstehen, wenn Kohlenstoffverbindungen unvollständig verbrannt werden. Aus dem Handwerk können also Schornsteinfeger oder Beschäftigte aus Metallbranchen betroffen sein. Damit die Krebserkrankungen "wie eine Berufskrankheit" nach § 9 Abs. 2 SGB VII anerkannt werden, ist eine bestimmte Dosis-Wirkung-Beziehung Voraussetzung.

Die fokale Dystonie betrifft ausschließlich Berufsmusiker, die über lange Jahre stereotype, feinmotorische Bewegungen ausgeführt haben.

Parallel zu den vier neuen Empfehlungen hat der Sachverständigenbeirat eine Stellungnahme zur Berufskrankheit Nr. 1301 "Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine“ publiziert.

Von Interesse könnte dies für Friseure sein, die vor 1977 mit den Stoffen über permanente Haarfärbemittel in Kontakt kamen.

Beschäftigte, die den Verdacht haben, dass ihre Erkrankung auf eine arbeitsbedingte Ursache zurückgeht, sollten fachmedizinischen oder arbeitsmedizinischen Rat einholen. Wenn ein begründeter Verdacht für eine Berufskrankheit besteht, geht die Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger.

Eine solche "Verdachtsanzeige" können auch der Arbeitgeber, die Krankenversicherung oder der Versicherte selbst stellen.

Nur Krankheiten in der Berufskrankheitenliste werden anerkannt

Handwerksberufe sind oft körperlich anstrengend und viele Handwerker haben daher ein höheres Risiko für bestimmte Krankheiten. Jedoch ist nicht jede Krankheit, von der man meint, sie komme von der Arbeit, automatisch eine Berufskrankrankheit. Diese Krankheiten müssen in der Berufskrankheitenliste offiziell genannt sein.

Welche Berufskarnkheiten noch in der Liste stehen, haben wir im Folgenden zusammengestellt.

Durch chemische Entwicklungen verursachte Krankheiten

Metalle und Metalloide

Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Vanadiumoder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Phosphor oder seine organischen Verbindungen

Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen

Erstickungsgase

Erkrankungen durch Kohlenmonoxid

Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff

Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe

Schleimhautveränderung, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine

Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe

Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol

Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge

Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff

Erkrankungen durch Methlyalkohol (Methanol)

Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen

Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen

Erkrankungen durch Salpetersäureester

Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide

Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide

Erkrankungen der Zähne durch Säuren

Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon

Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol

Erkrankungen durch Isocyanate, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid

Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische

Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol

Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen Aerosolen

Zu den Nummern 1101 bis 1110, 1201 und 1202, 1303 bis 1309 und 1315: Ausgenommen sind Hauterkrankungen. Diese gelten als Krankheiten im Sinne dieser Anlage nur insoweit, als sie Erscheinungen einer Allgemeinerkrankung sind, die durch Aufnahme der schädigenden Stoffe in den Körper verursacht werden, oder gemäß Nummer 5101 zu entschädigen sind.

Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten

Mechanische Einwirkungen

Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurchschnittlich belastenden Tätigkeiten

Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschinen

Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen Druck

Druckschädigung der Nerven

Abrißbrüche der Wirbelfortsätze

Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende Tätigkeit

Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbarer Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht

Druckschädigung des Nervus medianus im Carpaltunnel (Carpaltunnel- Syndrom) durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung der Handgelenke, durch erhöhten Kraftaufwand der Hände oder durch Hand-Arm-Schwingungen

Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syndrom)

Druckluft

Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft

Lärm

Lärmschwerhörigkeit

Strahlen

Grauer Star durch Wärmestrahlunng

Erkrankungen durch ionisierende Strahlen

Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten

Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war

Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten

Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis

Tropenkrankheiten, Fleckfieber

Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und Bauchfells

Erkrankungen durch anorganische Stäube

Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)

Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose)

Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankungen der Pleura



Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs

Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards

Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen

Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen

Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat)

Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen

Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase

Chronische obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten unter Tage im Steinkohlebergbau bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von in der Regel 100 Feinstaubjahren [(mg/m³) x Jahre]

Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid (SiO2) bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung (Silikose oder Siliko-Tuberkulose)

Lungenkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 100 Benzo[a]pyren-Jahren [(μg/m³) x Jahre]

Lungenkrebs durch das Zusammenwirken von Asbestfaserstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die einer Verursachungswahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent nach der Anlage 2 entspricht 4115 Lungenfibrose durch extreme und langjährige Einwirkung von Schweißrauchen und Schweißgasen (Siderofibrose)

Erkrankungen durch organische Stäube

Exogen-allergische Alveolitis

Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Rohbaumwoll-, Rohflachs- oder Rohhanfstaub (Byssinose)

Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichen- oder Buchenholz

Obstruktive Atemwegserkrankungen

Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Hautkrankheiten

Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche Stoffe

Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung

Krankheiten sonstiger Ursache

Augenzittern der Bergleute

