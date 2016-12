09.12.2016

Historisches Handwerk verfilmt TV-Tipp: "Die Glasbläserin" im ZDF

Glasbläser, einer der ältesten Handwerksberufe überhaupt. Um dieses historische Handwerk dreht sich der Fernsehfilm der Woche im ZDF (Montag 12. Dezember 2016. 20:15 Uhr). "Die Glasbläserin" erzählt von zwei Schwestern, die Ende des 19. Jahrhunderts in einem thüringischen Glasbläserdorf um ihre Existenz und Selbstbestimmung kämpfen.

Um den amerikanischen Einkäufer Steven Miles (Marc Barthel, r.) ihre Fähigkeiten als Glasbläserin zu beweisen, fertigt Marie (Maria Ehrich, l.) vor seinen Augen eine ihrer Christbaumkugeln an. - © Hannes Hubach/ZDF

Nach dem gleichnamigen Roman von Petra Durst-Benning erzählt "die Glasbläserin" das harte Leben zweier Schwestern im Thüringer Wald, 1890. Nach dem Tod ihres Vaters versuchen die Steinmann-Schwestern gegen größte Widerstände dessen Glasbläserei fortzuführen.

Wege der Schwestern trennen sich

Zunächst jedoch trennen sich die Wege der beiden Schwestern. Johanna (Luise Heyer) wird die Assistentin von Glashändler Friedhelm Strobel (Dirk Borchardt). Marie (Maria Ehrich) wird als Glasmalerin bei Wilhelm Heimer (Max Hopp) angestellt. Dessen Sohn Thomas (Franz Dinda) verliebt sich in Marie und heiratet sie kurz darauf. Doch beide Frauen werden in ihrer aktuellen Situation nicht glücklich.

Johanna hat Mühe, den Ansprüchen ihres distinguierten Chefs Strobel zu genügen. Heimer nutzt Maries künstlerisches Talent aus, und Thomas entpuppt sich als brutaler Trinker und Schläger. Die Not schweißt die Schwestern zusammen, und sie beschließen, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.

Frauen brechen ein Tabu

Sie widersetzen sich der Tradition, dass Frauen kein Glas blasen dürfen, und führen die Glasbläserei ihres Vaters fort, zunächst heimlich und dann in offener Konkurrenz zu den Männerbetrieben. Dabei überwinden sie große Widerstände, erfinden die Weihnachtskugel und entdecken am Ende jede für sich, was es heißt, wirklich geliebt zu werden.

"Die Glasbläserin" – eine Geschichte zweier Schwestern die allen Widrigkeiten trotzen

Der Fernsehfilm der Woche im ZDF erzählt eine Geschichte zweier Schwestern, die allen Widrigkeiten trotzen und am Ende eine Erfindung machen, die heute an jedem Weihnachtsbaum hängt. Außerdem setzt "die Glasbläserin" das historische Handwerk der Glasbläserei mit starken Bildern gekonnt in Szene. Einschalten lohnt sich.

Zu sehen ist der Film am Montag 12. Dezember 2016 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Freitag, 9. Dezember um 20:15 Uhr auf ARTE oder jederzeit in der ZDF-Mediathek. end