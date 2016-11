29.11.2016

Für alle Fans des Bäckerhandwerks TV-Tipp: Das ZDF zeigt wieder "Deutschlands bester Bäcker"

TV-Tipp: Für alle Fans von frischem Brot, leckerem Kuchen und erstklassiger Handwerkskunst zeigt das ZDF auf dem Spartenkanal ZDFneo wieder "Deutschlands bester Bäcker".

Zwei Staffeln produzierte das ZDF 2014 und 2015 von "Deutschlands bester Bäcker". In der Sendung treten Bäckereien aus ganz Deutschland gegeneinander an. Eine Fachjury um TV-Koch Johann Lafer bewertet anschließend die Backwaren.

Deutschlands bester Bäcker läuft täglich bis 16.Dezember

Im K.O-System treten die Bäcker gegeneinander an, bis am Ende zwei Finalisten übrig sind. Auf dem Spartenkanal ZDFneo läuft ab morgen, Mittwoch 30.11.2016, täglich nochmals die gesamte zweite Staffel von "Deutschlands bester Bäcker". Das Finale wird am Freitag 16.12.2016 ausgestrahlt.

Allerdings zeigt ZDFneo die Sendung für Frühaufsteher von 7:40 Uhr bis 8:30 Uhr. Achtung Spoiler: Für alle die wissen wollen, wer "Deutschlands bester Bäcker" ist, aber keine Möglichkeit haben, die Sendung auf ZDFneo so früh am Morgen zu sehen, gibt es hier das Finale der Sendung. end