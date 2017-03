07.03.2017

Messe ISH vom 14. bis 18. März Trends für Bad und Heizung

Vom 14. bis 18. März findet in Frankfurt am Main die Sanitär-, Heizungs- und Klimamesse ISH statt. Umrahmt wird die Messe von einem abwechslungsreichen Programm.

Die Messe zeigt, wie in­dividuell gestaltete Bäder aussehen können. - © Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera

Kooperationsbörse

Erstmals gibt es eine Kooperationsbörse. In vorab geplanten, 30-minütigen Gesprächen können Aussteller und Fachbesucher gezielt neue Kunden, Unternehmen, Innovationen und Dienstleistungen kennenlernen und sich über eine mögliche Zusammenarbeit austauschen. Das dem Speed-Dating ähnliche Format ist ­eine zeiteffiziente Möglichkeit, gezielt neue Kontakte zu knüpfen. Interessierte können sich unter b2match.eu/ish2017 anmelden.

ISH Technologie und Energie Forum

Fester Bestandteil der Messe ist inzwischen ISH Technologie und Energie Forum. SHK-Handwerker können hier unter dem Motto "We have the solutions" alles über moderne und hocheffiziente Heizungstechnik erfahren. Elf Partnerverbände aus der Energiewirtschaft und der Industrie decken alle aktuellen Themen des Wärmemarktes ab. Themen sind unter anderem die Rolle der Digitalisierung oder welche Technologien die Sektorkopplung umsetzen können, also die Verzahnung des Strom- und des Wärmemarktes.

"Pop up my Bathroom"

Beim Forum "Pop up my Bathroom" der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft steht die inidividuelle Badplanung im Vordergrund. Es wird aufgezeigt, wie mithilfe von Fachhandwerk, Badplanern und der Industrie jeder Nutzer sein maßgeschneidertes Bad verwirklichen kann.

"Ofenforum"

Das "Ofenforum" in Halle 9.2, Stand D 05 greift Themen auf wie etwa die neuesten Heiztechnologien, die Bundesimmissionsschutzverordnung/Ofenampel, Wärmeleistung, Verbrennungsverbote, Gaskamine und vieles mehr. Die Verleihung des Design-Preises Ofenflamme findet im Rahmen des "Ofenforums" am 15. März statt.

ish.messefrankfurt.com