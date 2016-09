15.09.2016

Allsafe präsentiert zertifiziertes Sicherheitssystem Trans-Safe-Carrier: Sicher unterm Dach

Der Platz im Laderaum ist kostbar. Warum also lange Güter wie Rohre oder Leitern nicht unter dem Dach verstauen? Mit Trans-Safe-Carrier gelingt es.

Wohin mit Leiter oder Rohren? Mit dem Trans-Safe-Carrier lassen sie sich an die Decke zurren. - © Allsafe-Jungfalk

Die Firma Allsafe Jungfalk hat mit dem Trans-Safe-Carrier erstmals ein zertifiziertes Sicherungssystem für diese Aufgabe vorgestellt, das zur IAA Nutzfahrzeuge in Hannover am Stand von Daimler zu sehen sein wird.

Der Trans-Safe-Carrier besteht aus mehreren Gleiterpaaren mit eingehängtem Gurtband, die auf Airlineschienen befestigt sind. So können sie einerseits an die Größe des Ladeguts angepasst werden. Andererseits lässt sich das Ladegut so an verschiedenen Positionen transportieren, so dass zum Beispiel der Mittelgang frei bleibt.

Das Ladegut wird in die Schleife des Gurtbandes gelegt und dann festgezogen. Laut Hersteller lassen sich so Lasten bis zu 50 oder 75 kg am Innendach sichern, je nachdem ob zwei oder drei Trägerschienen eingebaut wurden.

Befinden sich bereits Deckenschienen im Laderaum des Fahrzeugs, lässt sich der Trans-Safe-Carrier ohne Werkzeug einbauen, sonst müssen Winkel an den Dachholmen befestigt werden. ste