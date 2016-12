10.11.2016

Alle Jahre wieder Tipps für die Weihnachtsfeier im Betrieb

Betriebsweihnachtsfeiern gehören zur Adventszeit einfach dazu. Sie sind gut für’s Teambuilding – sofern sie mehr sind als ein Glühwein-Besäufnis in der Kantine.

Von Harald Czycholl

Die notdürftig weihnachtlich dekorierten Kantine gegen 21 Uhr: Es ist zu früh, um unauffällig zu verschwinden, aber zu spät, um doch noch in Stimmung zu kommen. Vom Band plärrt kitschige Weihnachtsmusik. Nebenan schieben sich zwei Kollegen gegenseitig die Schuld am verlorenen Auftrag zu. Und einen Tisch weiter weint eine angetrunkene Sekretärin, weil sie doch immer für alle da war und ihr das keiner dankt.

Es ist wieder soweit: Weihnachten naht – und landauf, landab laden die Firmen ihre Mitarbeiter zur Betriebsweihnachtsfeier ein. Einer Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half zufolge organisieren hierzulande 70 Prozent der Unternehmen eine Weihnachtsfeier für ihre Angestellten. Und die feiern gerne: Fast zwei Drittel (62 Prozent) würden verärgert reagieren, fiele das Betriebsfest dem Rotstift zum Opfer. "Viele Mitarbeiter empfinden das Fest als Wertschätzung ihrer Arbeit und ziehen daraus die Motivation, sich auch im neuen Jahr tatkräftig einzubringen", meint Sven Hennige, Managing Director bei Robert Half. Außerdem biete eine ungezwungene Feier die Möglichkeit, die Kollegen einmal von der privaten Seite kennen zu lernen, so Hennige. "Das kann für das Betriebsklima sehr förderlich sein."

Betriebsfeiern bieten einen Blick hinter die Kulissen

Das Betriebsklima fördert eine Weihnachtsfeier jedoch nur, wenn sie über ein Glühwein-Besäufnis in der Kantine hinausgeht. Kreativ in Angriff genommen, bietet die Weihnachtsfeier den Mitarbeitern einerseits Gelegenheit, einen anderen Blick hinter die Firmenkulisse zu werfen und betriebliche Zusammenhänge besser zu verstehen. Außerdem könne man sich "mit der Art des Umgangs mit Chef und Kollegen auch für höhere Positionen empfehlen", meint Susanne Triebs-Lindner vom Hamburger Karrierebüro Potentialhoch2.

Anregungen für eine Weihnachtsfeier der anderen Art bieten spezialisierte Agenturen wie beispielsweise Lemming Tours aus Augsburg. "Unsere Team-Weihnachtsfeiern kombinieren tolle Locations mit leckerem Essen und Trinken, mit Glühwein am Lagerfeuer, spannenden und lustigen Aktivitäten und mit einer rauschenden Party am Ausklang des Abends", wirbt das Unternehmen. Zu den "spannenden und lustigen Aktivitäten" zählen demnach Events wie etwa das "X-MAS Caching": Gemeint ist eine moderne Variante der Schnitzeljagd, bei der sich die Mitarbeiter – ausgestattet mit GPS-Empfängern und einer verschlüsselten Anleitung – auf die Suche nach verborgenen Weihnachtsschätzen begeben.

Mit dem Event "Robin Hood X-mas" hat die Firma zudem eine als Hommage an den Helden aus dem Sherwood Forest gestaltete Firmenweihnachtsfeier im Angebot: Mitten im Wald lodert ein Feuer, über dem ein Kessel mit Glühwein dampft. Und mit dem Langbogen veranstalten die Mitarbeiter ein Wettschießen, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gibt.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland © picture alliance/Bildagentur-online Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den bekanntesten... mehr © blickwinkel Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt in Nordrhein-Westfalen... mehr © dpa Kennedyplatz: Eine riesige Lichterkrone aus tausenden... mehr © dpa - Report Festlich beleuchtet erstrahlen auf dem Schillerplatz... mehr © picture alliance/blickwinkel Blick von oben auf den zweiten Teil des Stuttgarter... mehr © dpa Beim Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg,... mehr © dpa Bunte Lichter sind in Berlin am frühen Abend auf dem... mehr © dpa Vor dem Rathaus in Lübeck steht einer der urigsten... mehr © dpa Beliebt ist der der Freiburger Weihnachtsmarkt in... mehr © dpa Jedes Jahr kommen zahlreiche Menschen zur offiziellen... mehr

Dankeschön für die gemeinsame Arbeit

So etwas ist gut für das Teambuilding: Derartige Events böten "eine wertvolle Chance, Weihnachtsfeiern im positiven Sinne zu nutzen", sagt Karriereberaterin Triebs-Lindner. "Dadurch kann auch eine positive Basis für das nächste Jahr geschaffen werden." Den meisten Chefs sei es ein ernsthaftes Anliegen, die Weihnachtsfeier für ihre Mitarbeiter zu einem echten Dankeschön für die gemeinsame Arbeit, den Stress, aber auch für die gemeinsam errungenen Erfolge zu machen.

Auch für Jürgen Hesse vom Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader in Hamburg sind Teamevents als Weihnachtsfeier ein guter Weg: „Eine veränderte Umgebung hilft, die Rollen abzulegen, die man täglich spielt“, meint der Karriereexperte. "Man verhält sich automatisch anders und zeigt den Kollegen eine Seite, die einen für eine Kontaktaufnahme interessant macht."

Wem Geocaching- und Robin-Hood-Events zu sehr wie ein Kindergeburtstag anmuten, muss daran nicht teilnehmen. Denn während alle Mitarbeiter ein Teilnahmerecht haben, kann das Fernbleiben von Weihnachtsfeiern, Betriebsausflügen und Ähnlichem keine negativen arbeitsrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen, sagt Christopher Liebscher, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Berliner Kanzlei Meyer-Köring. "Die Teilnahme an Betriebsfeiern ist gesetzlich nicht geregelt. Auch in Arbeitsverträgen finden sich dazu in aller Regel keine Bestimmungen."

Streit mit Kollegen vermeiden

Fällt die Weihnachtsfeier in die reguläre Arbeitszeit, muss allerdings derjenige, der nicht mitfeiern möchte, seine normalen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen erfüllen: Er muss arbeiten, sagt Anwalt Liebscher. "Nur wenn das aufgrund der abwesenden Kollegen nicht möglich ist und dem Arbeitnehmer auch keine andere zumutbare Arbeit zugewiesen werden kann, darf er nach Hause gehen."

Wer kräftig mitfeiert, sollte allerdings tunlichst auf sein Benehmen achten. "Trotz Weihnachten gelten die arbeitsvertraglichen Nebenpflichten", betont Arbeitsrechtsexperte Liebscher. "Wer Kollegen oder Vorgesetzte beleidigt oder belästigt, riskiert eine verhaltensbedingte Abmahnung, in schweren Fällen sogar die fristlose Kündigung." Streitereien, insbesondere unter Alkoholeinfluss, sollte man tunlichst vermeiden.