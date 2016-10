06.10.2016

Entwicklung der Rentenbeiträge Studie: Konstantes Rentenniveau kostet Arbeitnehmer hunderte Euro

Eine "Haltelinie" beim Rentenniveau hat Sozialministerin Andrea Nahles angekündigt. Das sind zwar gute Nachrichten für künftige Rentner, aber die Verbesserungen müssen auch bezahlt werden.

Ein konstantes Rentenniveau würde Arbeitnehmer nach einer neuen Studie in wenigen Jahren mit zusätzlichen Rentenbeiträgen im dreistelligen Bereich belasten.

Ein konstantes Rentenniveau würde Arbeitnehmer nach einer neuen Studie in wenigen Jahren mit zusätzlichen Rentenbeiträgen im dreistelligen Bereich belasten. So würde sich das Nettoeinkommen eines Singles ohne Kinder im Jahr 2025 dann um 138 Euro pro Jahr verringern, wie die Erhebung des arbeitgebernahen Forschungsinstituts IW Köln zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Eine vierköpfige Familie mit zwei zum Durchschnittseinkommen Beschäftigten hätte sogar 280 Euro weniger im Jahr übrig. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hatte die IW-Studie in Auftrag gegeben.

Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) will eine "Haltelinie" beim Rentenniveau einziehen. Sie räumte in der ARD am Dienstagabend ein: "Wenn wir uns darauf verständigen, dass das Rentenniveau stabilisiert werden wird, dann müssen wir auch ehrlich sein: Es wird mehr kosten." Nahles will im November ein Rentenkonzept mit einer konkreten Mindesthöhe des Absicherungsniveaus vorlegen, also des Verhältnisses der Rente nach 45 Beitragsjahren zum Durchschnittslohn.

Wie wird sich der Beitragssatz zur Rentenversicherung entwickeln?

Angaben des jüngsten Rentenversicherungsberichts Berechnungen des IW Köln Bis 2020 konstant 18,7 Prozent 2025: 20,4 Prozent 2025: 21,5 Prozent 2029: 21,5 Prozent 2030: 23,5 Prozent

Würde das Rentenniveau auf 50 Prozent angehoben, wären die Belastungen laut IW noch höher. Eine vierköpfige Familie würde dies zusätzlich mit etwa 980 Euro im Jahr 2030 belasten. Ein kinderloser Single müsste jährlich rund 480 Euro mehr in die Rentenkasse zahlen, als es bei der derzeitigen Gesetzeslage nötig wäre.

INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr sagte der dpa: "Auch eine sogenannte Haltelinie unterhalb des derzeitigen Rentenniveaus würde die Beitragszahler in zwanzig Jahren zweistellige Milliardensummen kosten." Tatsächlich von Altersarmut Betroffene hätten von einer Anhebung nichts. Verlässliche "Haltelinien" sichere man nicht mit Gesetzen, sondern mit guter Arbeitsmarktpolitik und durch eine schrittweise Anhebung des Rentenalters. dhz/dpa