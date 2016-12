01.12.2016

Gefährliche Online-Schnäppchen Stiftung Warentest warnt vor Fake-Shops bei Amazon

Wer bei Amazon auf einen sogenannten Fake-Shop hereinfällt, sieht sein Geld in der Regel nicht wieder. Vor allem in der Vorweihnachtszeit ist bei günstigen Schnäppchen Vorsicht geboten.

Wer bei Amazon auf einen sogenannten Fake-Shop hereinfällt, sieht sein Geld in der Regel nicht wieder, ganz zu Schweigen von der bestellten Ware. - © picture alliance/dpa-Zentralbild

Kurz vor Weihnachten brummen die Geschäfte bei Amazon. Rund 44 Millionen deutsche kaufen dort regelmäßig ein. Das entspricht fast drei Viertel der 60 Millionen deutschen Internet-Nutzer. Dabei bietet Amazon sowohl eigene Produkte an, als auch Artikel von fremden Verkäufern. Auf letzterer Plattform, dem Marketplace, gibt es jedoch nicht nur seriöse Angebote. Inzwischen findet man dort auch reichlich schwarze Schafe, wie die Stiftung Warentest nun herausgefunden hat. Fällt der Kunde auf die Masche herein, sieht er weder sein Geld noch die Ware.

Polizei ermittelt gegen die Täter

Die Polizei spricht inzwischen von einem "Massenphänomen". Doch die Ermittlungen gegen die Täter erweisen sich als schwierig, denn d ie Ermittler können die Verbrecher kaum zurückverfolgen. Manche Shops bestehen nur wenige Stunden, andere mehrere Wochen. "Bei Amazon sieht man gerade eine Schwemme von Fake-Shops, die versuchen die Kunden abzuzocken", sagt Christian van de Sand von der Stiftung Warentest in der Fernsehsendung Stern TV vom 30. November.

Bei einem Einkauf über einen Fake-Shop ist das Geld weg

Ein Testeinkauf von Stiftung Warentest zeigt: Der bestellte Kaffeevollautomat Melitta E970-205 für 317 Euro statt für mehr als 600 Euro kommt nie an, das Geld ist aber weg. Dabei wenden die Verkäufer einen ganz speziellen Trick an: "Die Kunden werden mit sehr günstigen Preisen angelockt, sollen dann aber nicht über den Amazon Warenkorb bestellen, sondern per Email und per Vorkasse bezahlen", erläutert van de Sand. Das funktioniert insofern, da sich der Onlinehändler für alle Verkäufe, die nicht über amazon.de erfolgen, nicht zuständig fühlt. Der Verkäuferschutz gilt nur für "offizielle Verkäufe" über den Amazon-Warenkob. Opfer sollen sich stattdessen an die Polizei wenden.

Schaden in Millionenhöhe

Der Betrug über falsche Onlineshops hat besonders vor Weihnachten Hochkonjunktur. Allein in Rheinland-Pfalz entstand laut Landeskriminalamt 2015 ein Schaden von zirka 1,6 Millionen Euro. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst 2015 für Deutschland fast 75.000 Fälle von Warenbetrug im Internet, zu denen auch Fake-Shops gehören.

Auf was muss man beim Online-Einkauf achten?

Stiftung Wartentest appelliert vor allem an die eigene Vernunft: Wenn Artikel zu besonders günstigen Preisen angeboten werden, ist Skepsis gefragt. Ist es wirklich möglich, das Produkt zu diesem Preis zu verkaufen? Außerdem sollten Kunden niemals per Vorkasse bezahlen. Ein seriöser Shop bietet auch verschiedene Zahlungsmittel wie Lastschrift, Kreditkarte oder Paypal an. Verdächtig ist es immer, wenn der Händler verlangt, ihn per E-Mail zu kontaktieren und den Kauf nicht über den Amazon-Warenkorb abzuwickeln. Positive Bewertungen des Verkäufers sollen zwar Sicherheit geben, die Beiträge können aber auch gefälscht sein. Am besten googelt man den Shop. Gibt es Warnungen von anderen Nutzern, zum Beispiel in Online-Foren, heißt es: Finger weg. Überprüfen Sie auch das Impressum auf den Namen des Shop-Betreibers. Gegebenenfalls gibt auch die Verbraucherzentrale Auskunft, ob es mit einem Online-Shop schon einmal Probleme gab. aro