14.10.2016

Steuertipp Steuererklärung 2015: Auch scheinbar belanglose Angaben sind wichtig

Die Eingaben im Mantelbogen zur Einkommensteuererklärung sind für die meisten von uns eine lästige Pflicht. Doch bereits mit diesen augenscheinlich belanglosen Angaben, können Sie die Weichen schon auf Steuern sparen stellen.

1 Geburtsdatum: Geben Sie unbedingt Ihre Geburtsdatum ein, wenn Sie in den Vorjahren Ihren 64. Geburtstag gefeiert haben. Dann zieht das Finanzamt nämlich von Ihren Nebeneinkünften (z.B. Vermietung) einen Altersentlastungsbetrag ab. Ohne Geburtsdatum verschenken Sie diesen Altersentlastungsbetrag.

2 Familienstand: Wurden Sie geschieden oder sind Sie verwitwet, sollten Sie das in Zeile 15 des Mantelbogens unbedingt mitteilen, selbst wenn die Scheidung oder der Todesfall des Partners schon viele Jahre her ist. Wer nämlich 2015 aus beruflichen Gründen umgezogen ist, kann die doppelte Umzugskostenpauschale als Werbungskosten abziehen und nicht nur die Pauschale für Ledige (Umzugskostenpauschale für Ledige: 730 Euro; für Geschiedene oder Verwitwete 1.460 Euro).

3 Lebenspartner: Nicht nur Ehegatten profitieren vom günstigen Splittingtarif, sondern auch gleichgeschlechtliche Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Die Lebenspartnerschaft ist der Ehe steuerlich in allen Bereichen gleichgestellt (§ 2 Abs. 8 EStG).

4 Zusammenveranlagung:Die günstige Besteuerung für Ehegatten greift, sobald Sie 2015 einen Tag lang verheiratet waren und nicht dauernd getrennt von Ihrem Partner lebten. Haben Sie also am 2.1.2015 von Ihrem Ehegatten getrennt oder erst am 31.12.2015 geheiratet, ist die Zusammenveranlagung gerettet.

5 Versöhnungsversuch: Lebten Sie am 1.1.2015 bereits in Scheidung, kann die Zusammenveranlagung für 2015 nur beantragt werden, wenn Sie 2015 nachweislich einen mindestens einmonatigen Versöhnungsversuch unternommen haben. Dazu müssen Sie mit Ihrem Ehepartner wieder zusammengezogen sein und Zeugen für diesen Versöhnungsversuch benennen können (am besten den Scheidungsanwalt). Die Zusammenveranlagung gibt es übrigens auch dann, wenn der Versöhnungsversuch gescheitert ist.

6 Einzelveranlagung: Für Ehegatten und Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft kann es oftmals sinnvoll sein, anstatt der Zusammenveranlagung die Einzelveranlagung zu wählen. Das kann sich steuersparend auszahlen, wenn nur ein Partner nicht allzu viel verdient und der andere nur Lohnersatzleistungen kassiert hat (z.B. Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld). Nutzen Sie eine Steuersoftware erledigt diese Prüfung das Programm automatisch und schlägt Ihnen die steuerlich günstigste Variante vor.

7. Mithilfe: In den Zeilen 31 bis 35 können Sie eine Person benennen, der das Finanzamt den Steuerbescheid zuschicken. Ist das der Nachbar oder ein Arbeitskollege, der Ihnen geholfen hat, sollten Sie ganz am Ende der Steuererklärung neben Ihrer Unterschrift besser nicht auf diese Mithilfe hinweisen. Denn das Finanzamt geht immer häufiger gegen Personen mit Strafzahlungen vor, die unerlaubte Hilfestellung in Steuersachen geben. Die Hilfe ist grundsätzlich nur Steuerberatern oder Lohnsteuerhilfevereinen erlaubt.

