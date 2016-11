29.11.2016

Steuertipp Steueranrechnung: Clevere Vertragsvergabe macht Kunden glücklich

Zufriedene Kunden, die einen Handwerker weiterempfehlen, sind die besten Werbeträger. In dem Infoschreiben des Bundesfinanzministeriums zur Steueranrechnung für Handwerkerleistungen steht, wie Sie Ihren Kunden zufrieden machen können, wenn Sie zwei verschiedene Gewerke erbringen.

Vergeben Kunden Aufträge, werden sie versuchen, finanziell und steuerlich so gut wie möglich aus diesem Auftragsverhältnis herauszukommen. Viele Kunden finanzieren die Handwerkerkosten über zinsgünstige KfW-Darlehen oder durch staatliche Zuschüsse. Doch in diesem Fall scheidet die Steueranrechnung aus. Das Bundesfinanzministerium hat jedoch klargestellt, dass zwei verschiedenen Gewerke getrennt voneinander abgerechnet und bezüglich der Steueranrechnung getrennt beurteilt werden können (BMF, Schreiben v. 9.11.2016, Az. IV C 8 – S 2296-b/07/10003:008).

So funktioniert die Steueranrechnung für Handwerkerleistungen bei zwei Gewerken

Beispiel 1:

Ein Kunde beauftragt einen Handwerksbetrieb damit, sein Eigenheim einbruchssicher zu machen. Kosten für die reine Arbeitsleistung 8.000 Euro. 4.000 Euro zahlt der Kunde von seinen Ersparnissen und 4.000 Euro über ein zinsgünstiges KfW-Darlehen. Er beantragt für die nicht geförderten 4.000 Euro eine Steueranrechnung für Handwerkerleistungen in Höhe von 800 Euro.

Folge: Das Finanzamt wird die Steueranrechnung ablehnen. Denn eine Einzelmaßnahme (einheitliches Gewerk) kann bei der Frage nach der Steueranrechnung nicht getrennt werden. Da eine Förderung in Anspruch genommen wird, scheidet die Steueranrechnung aus.

Beispiel 2:

Wie Beispiel 1, nur dass der Kunde den selben Handwerksbetrieb noch damit beauftragt, die Fassade seines Eigenheims zu sanieren. Die Kosten für die Fassadensanierung bezahlt der Kunde von seinen Ersparnissen. Die reine Arbeitsleistung beträgt 3.000 Euro. Der Handwerker stellt zwei getrennte Rechnungen. dhz

Einbruchssicherung Fassadensanierung Steueranrechnung 0 Euro 600 Euro (3.000 Euro x 20%) Begründung KfW-Förderung in Anspruch genommen Keine staatliche Förderung beantragt

