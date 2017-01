18.01.2017

Das gilt steuerlich ab diesem Jahr Steueränderungen für 2017

In diesem Jahr sind mehr als 120 Steueränderungen in Kraft getreten – hier die 15 wichtigsten für Handwerksunternehmer und Arbeitnehmer.

Von Bernhard Köstler

Gerade 2017 ist ein Jahr, in dem so viele Steueränderungen wie in kaum einem anderen Jahr in Kraft getreten sind. Hier ein erster Überblick über die wichtigsten Änderungen, die Unternehmer und Arbeitnehmer beachten und mit ihrem Steuerberater besprechen sollten.

1. Betriebliche Altersvorsorge:Mehr steuerfrei

Möchte ein Arbeitnehmer einen Teil seines Gehalts in eine betriebliche Altersvorsorge (z.B. Direktversicherung) umwandeln, können 2017 Beitragszahlungen bis zu 3.048 Euro beziehungsweise 254 Euro im Monat im Jahr steuerfrei bleiben.

2. Höhe Pauschalen für Auslandsreisen

Sind Arbeitnehmer im Ausland eingesetzt, darf der Arbeitgeber ihnen Verpflegungspauschalen und Übernachtungskosten pauschal steuerfrei erstatten. Bis zu welchem Betrag diese Erstattungen 2017 steuerfrei bleiben, verrät ein BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2016 (Az.: IV C 5 – S 2353/08/10006:077).

3. Neue Regeln für Registrierkassen

Am 31. Dezember 2016 ist eine Übergangsregelung für elektronische Registrierkassen ausgelaufen. Um 2017 keinen Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen, müssen insbesondere ältere Registrierkassen nach den Vorgaben der Finanzverwaltung nachgerüstet werden (BMF, Schreiben v. 26.11.2010, Az.: IV A 4 – S 0316/08/10004-07). Die neu eingeführte Kassennachschau, bei der ein Prüfer unangekündigt bei Ihnen klingeln und Ihre Kasse auslesen darf, kommt frühestens 2018 auf Sie zu.

4. Nachteile für Minderheitsgesellschafter

Sind Sie mindestens 1 Prozent an einer GmbH beteiligt und beruflich für diese tätig, durften Sie bis Ende 2016 für Gewinnausschüttungen statt der Abgeltungsteuer die Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren wählen. Beim Teileinkünfteverfahren dürfen Sie von der Gewinnausschüttung Werbungskosten wie Schuldzinsen für den fremdfinanzierten Kauf des GmbH-Anteils abziehen. Der verbleibende Saldo ist nur zu 60 Prozent steuerpflichtig. Ab 2017 gilt für Minderheitsgesellschafter (Beteiligung an der GmbH zu weniger als 25 Prozent), dass sie auch Einfluss auf die Geschäfte der GmbH nehmen dürfen. Ist das nicht der Fall, ist ab 2017 das Teileinkünfteverfahren nicht mehr anwendbar.

5. Neue Pauschbeträge für Lebensmittelentnahmen

Stellen Sie Lebensmittel her oder handeln Sie damit, müssen Sie für sich, Ihren Ehegatten und für Ihre Kinder einen Eigenverbrauch für Lebensmittel versteuern. Dieser Eigenverbrauch erhöht den Gewinn und es wird Umsatzsteuer fällig. Das Bundesfinanzministerium hat die neuen Pauschbeträge für 2017 bereits veröffentlicht (BMF, Schreiben v. 15.12.2016, Az.: IV A 4 – S 1547/13/10001-04).

6. Neue Sachbezugswerte für Mahlzeiten

Die Sachbezugswerte für unentgeltlich oder verbilligt an den Arbeitnehmer abgegebene Mahlzeiten betragen für das Kalenderjahr 2017 für ein Frühstück 1,70 Euro und für ein Mittagessen/Abendessen jeweils 3,17 Euro (BMF, Schreiben v. 08.12.2016, Az.: IV C 5 – S 2334/16/10004).

7. Höhere Sonderausgaben für Rürup-Rente

Möchten Sie als Unternehmer Zahlungen für Ihre private Altersvorsorge leisten und zahlen Beiträge in einen Rürup-Rentenvertrag, sind 2017 von den Beitragszahlungen 84 Prozent als Sonderausgaben abziehbar. Doch aufgepasst: Es gelten Höchstbeträge. Sie dürfen 2017 maximal 23.362 Euro/46.724 Euro (Ledige/zusammenveranlagte Ehegatten) einbezahlen, weil davon maximal 19.624 Euro/39.248 Euro abziehbar sind.

8. Rückwirkende Verbesserung der Verlustnutzung

Kapitalgesellschaften, die zur Unternehmensfinanzierung auf die Neuaufnahme oder den Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind, soll eine Nutzung der bisher steuerlich nicht genutzten Verluste weiterhin möglich sein, sofern sie denselben Geschäftsbetrieb nach dem Anteilseignerwechsel fortführen. Die bestehenden Regelungen des § 8c KStG werden daher durch den neuen § 8d KStG ergänzt. Der Wegfall eines Verlusts nach § 8c KStG soll nach dieser neuen Vorschrift nicht eintreten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Der seit drei Jahren bestehende Geschäftsbetrieb bleibt unverändert.

Die Körperschaft darf sich nicht an einer Mitunternehmerschaft beteiligen.

Die Körperschaft darf kein Organträger sein beziehungsweise werden.

In die Kapitalgesellschaft dürfen keine Wirtschaftsgüter unterhalb des gemeinen Werts eingebracht werden.

Tipp: Diese Neuregelung ist bereits rückwirkend ab 2016 in Kraft getreten. Sollten Sie also 2016 eine GmbH mit Verlustvorträgen übernommen haben, sprechen Sie Ihren Steuerberater unbedingt auf diese Neuregelung an.

9. Leerverkäufe ab 2017 steuerpflichtig

Zu den privaten Veräußerungsgeschäften gehören ab 2017 auch "Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung früher erfolgt als der Erwerb" (z.B. Leerverkäufe mit Fremdwährungen, Gold und anderen Edelmetallen).

10. Neuregelung für Personengesellschaften

Bisher kann es bei Personengesellschaften mit ausländischen Gesellschaftern zum doppelten Abzug von Betriebsausgaben (BA) kommen, wenn diese Gesellschafter in Deutschland Sonderbetriebsausgaben abziehen und diese auch im Ausland steuerlich geltend machen dürfen. Künftig ist der Abzug von Sonder-BA in diesen Fällen in Deutschland untersagt.

11. Grundfreibetrag

Steuern fallen 2017 erst an, wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen mehr als 8.820 Euro/17.640 Euro (Ledige/zusammenveranlagte Ehegatten) beträgt.

12. Reichensteuer

Zusätzlich zum Spitzensteuersatz von 42 Prozent werden drei Prozentpunkte Steuer fällig, wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen 2017 über 256.304 Euro/512.607 Euro (Ledige/zusammenveranlagte Ehegatten) liegt.

13. Gewerbesteuer

In Thüringen wurde die Grunderwerbsteuer beim Immobilienkauf im Jahr 2017 von 5 Prozent auf 6,5 Prozent erhöht. Betroffen sind alle Käufe, die ab dem 1. Januar 2017 notariell beurkundet werden.

14. Infos für Steuerberater

Fragen Sie bei Ihrem Steuerberater zur einen oder anderen Steueränderung 2017 nach und diese ist ihm (noch) nicht bekannt, weisen Sie ihn auf den Infodienst "Steuern sparen professionell" unter iww.de/ssp hin. Dort findet er in einem Sonderdruck die 120 Steueränderungen mit gesetzlichen Fundstellen und Hinweisen zum Inkrafttreten der jeweiligen Änderungen.

Nutzen Sie Elektrofahrzeuge in der Firma, können Sie dafür statt der fünfjährigen Befreiung auf eine zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer pochen.