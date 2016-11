29.11.2016

Weihnachtsbaum kaufen Steuer-Wahnsinn: Vier verschiedene Steuersätze auf Weihnachtsbäume

Langsam wird es Zeit, einen geeigneten Weihnachtsbaum auszusuchen. Doch je nach Herkunft und Verkauf fallen unterschiedliche Steuersätze an. Was es mit dem Steuer-Wahnsinn rund um Weihnachtsbäume auf sich hat und wie man viel Geld sparen kann.

Je nach Herkunft und Verkaufen fallen auf den Weihnachtsbaum unterschiedliche Steuersätze an. - © Kzenon/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Weihnachten 2016: Deko-Trends aus dem Erzgebirge

Mit dem ersten Advent beginnen auch die ersten Weihnachtsbaum-Einkäufe. Groß, klein, dünn, breit, Tanne oder Fichte, natürlich oder aus Plastik – inzwischen gibt es eine breite Auswahl an Weihnachtsbäumen. Preislich bleiben die Bäume in etwa auf Vorjahresniveau, sagt der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger der Bild : Für eine stattliche Nordmanntanne, den beliebtesten deutschen Weihnachtsbaum, muss man in etwa 40 Euro einplanen. Diese kostet laut Verbands-Chef Bernd Oelkers pro laufenden Meter 18 bis 23 Euro. Blaufichten hingegen zehn bis zwölf Euro und Rotfichten sechs bis acht Euro pro laufenden Meter.

Vier verschiedene Steuersätze für den Weihnachtsbaum

Je nach Herkunft und Verkauf fallen auf den Weihnachtsbaum verschiedenen Steuersätze an. Beachtet man diese, kann man viel Geld sparen. Hier gibt es eine Übersicht:

19 Prozent

Wirklich einfach ist die Steuerberechnung nur beim Plastiktannen-Kauf. Dafür muss der Kunde den ganz normalen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zahlen.

7 Prozent

Kompliziert wird es beim frischen Baum: Ist der Baum artgerecht aufgewachsen, wird aber durch einen Gewerbetreibenden wie zum Beispiel OBI verkauft, beträgt der Steuersatz 7 Prozent. Der gleiche Satz gilt auch, wenn der Baum durch einen nicht-pauschalierenden Landwirt verkauft wird.

5,5 Prozent

Ist der Baum zufällig irgendwo im Wald aufgewachsen und wird durch einen pauschalierenden Landwirt verkauft, beträgt der nur Steuersatz 5,5 Prozent.

10,7 Prozent

Ist der Weihnachtsbaum vom pauschalierenden Landwirt in einer Großkultur großgezogen worden, beträgt der Steuersatz hingegen 10,7 Prozent. (Quelle: www.hoefliger-steuerberater.de)