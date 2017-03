08.03.2017

Steuertipp Steuer-1x1 zur Internationalen Handwerksmesse

Am 8. März 2017 ist es wieder soweit. In München startet die Internationale Handwerksmesse (IHM). In den nächsten Tagen werden Aussteller den Besuchern die neuesten Innovationen im Handwerk vorführen. Immer imaginär dabei ist das Finanzamt. Denn sowohl Messebesucher als auch Aussteller haben steuerliche Rechte und Pflichten.

Messebesucher – Werbungskosten geltend machen

Sind Sie angestellter Handwerker und besuchen die IHM in München, können Sie die Kosten für Eintritt, Fahrtkosten (mit Auto 30 Cent für die gefahrenen Kilometer/mit öffentlichen Verkehrsmitteln die tatsächlichen Kosten) und eine Verpflegungspauschale (8 Euro, wenn Sie wegen des Messebesuchs mehr als 8 Stunden von zu Hause weg waren) als Werbungskosten geltend machen.

Das Finanzamt möchte natürlich Nachweise für die berufliche Veranlassung des Messebesuchs. Folgende Nachweise sollten helfen: Ihr Arbeitgeber stellt Sie für den Messebesuch von der Arbeit frei, sie besuchen einen Workshop, Ihr Arbeitgeber beteiligt sich an den Kosten für den Messebesuch oder Sie treffen nachweislich einen potentiellen Arbeitgeber und nutzen die Messe für ein ungezwungenes Bewerbungsgespräch.

Suchen Sie auf der Messe für Handwerker, die ihre vermietete Immobilie sanieren sollten, dürfte mit den entsprechenden Nachweisen ein Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung kein Problem darstellen. Der beste Nachweis wäre natürlich, wenn Sie mit einem Aussteller ins Geschäft kommen und er tatsächlich Leistungen für Ihre vermietete Immobilie erbringt.

Messeaussteller – Hinzurechnung der Messemieten nein danke

Messeaussteller machen beim Finanzamt oftmals eine böse Überraschung. Denn das Finanzamt rechnet die Miete für die Standfläche auf der Messe dem Gewerbeertrag anteilig nach § 8 Nr. 1 GewStG hinzu. Das müssen Sie jedoch nicht mehr hinnehmen. Denn ein Urteil des Bundesfinanzhofs sagt ganz klar, dass die Zurechnung von Messemieten stets vom Einzelfall abhängt. Zwischen den Zeilen dieses Urteils steht jedoch, dass eine Zurechnung eher in allen Fällen äußerst fragwürdig ist (BFH, Urteil vom 25.10.2016, Az. I R 57/15).

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis das Bundesfinanzministerium dazu Stellung bezieht. Solange diese Stellungnahme noch aussteht, sollten betroffene Messeaussteller gegen nachteilige Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamts Einspruch einlegen. dhz

