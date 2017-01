12.01.2017

Praktische Apps für Sprachen Die besten Apps: Sprachen mit dem Smartphone lernen

Eines der wichtigsten Kriterien bei der Personalauswahl sind Sprachkenntnisse, denn viele deutsche Handwerksbetriebe sind international tätig. Eine günstige Möglichkeit, um Sprachen zu lernen oder zumindest vorhandene Kenntnisse aufzufrischen, sind Apps für das Smartphone.

Gutes Englisch wird auch im Handwerk immer wichtiger. Das Smartphone kann helfen, dass ihre Kenntnisse nicht einschlafen. - © vege - Fotolia

Dicke Wörterbücher will keiner gerne mit sich herumschleppen. Doch moderne Smartphones lassen sich mit den richtigen Apps zu Sprachtrainern umfunktionieren. So können Sprachkenntnisse auch unterwegs erweitert oder aufgefrischt werden. Das Angebot an Apps reicht dabei von Wörterbüchern über Vokabeltrainer bis zu kompletten Sprachkursen. Der Branchenverband Bitkom stellt einige Angebote auf dem Markt vor.

Vokabeltrainer

Statt mit Karteikarten lässt sich der eigene Wortschatz in einer Fremdsprache auch per App aufbauen oder erhalten. Viele der kleinen Programme bieten außer einem Grund- auch einen Aufbauwortschatz an. Schon mit dem Grundwortschatz können sich die Lernenden in der Fremdsprache verständigen. Apps wie Babbel illustrieren die einzelnen Vokabeln zum besseren Verständnis mit Abbildungen. Zum Lernen der Aussprache werden sie von Muttersprachlern vorgelesen. Anschließend spricht der Nutzer die Vokabel in das Mikrofon des Smartphones und lässt sich weitere Tipps zur korrekten Aussprache geben. Damit bereits gelernte Worte nicht wieder vergessen werden, wiederholt die App die Vokabeln automatisch. Vokabel-Trainer für Smartphones sind häufig kostenlos erhältlich.

Sprachkurse für Anfänger

Für Neueinsteiger in eine Sprache gibt es komplette Kurse als App. Die Programme, wie etwa der PONS Sprachkurs für Anfänger, vermitteln Einsteigern in thematischen Lektionen wie Kontaktaufnahme oder Freizeit erste Sprachkenntnisse. In den einzelnen Abschnitten werden auch Grundlagen der Grammatik näher erklärt. Die passenden Vokabeln zu jedem Themenabschnitt können vorgelesen werden. Viele der Programme bieten auch Nachschlagefunktionen an. Die Sprach-Apps für Anfänger sind ab ungefähr zwei Euro zu bekommen.

Sprachkurse für Fortgeschrittene

Für Sprachinteressierte mit Vorkenntnissen sind Apps wie die von buusuu.com interessant. Mit ihnen können auch ganze Dialoge trainiert werden. Nach den einzelnen Lektionen wird das Wissen per Test abgefragt. Dadurch werden die eigenen Schwächen schnell erkannt. Selbst geschriebene Texte können über das soziale Netzwerk der Website von Muttersprachlern korrigiert werden. Apps wie diese sind zunächst kostenlos, Sprachpakete für unterschiedliche Niveau-Stufen kosten bis zu vier Euro.

Mit den Englisch-Kenntnissen aus der Schule kommt man im beruflichen Umfeld häufig nicht sehr weit. Um auch in englischsprachigen Verhandlungen sicher aufzutreten, kann mit Apps wie lex:tra Business English gelernt werden. In Trainingsmodulen werden Themen aus dem Geschäftsalltag dargestellt. Die vermittelten Grammatik- und Vokabelkenntnisse werden anschließend in verschiedenen Tests abgefragt. Auch viele Apps für Business-Sprachen enthalten einen Nachschlagebereich, in dem gezielt nach einzelnen Begriffen gesucht werden kann. Apps für Business English kosten bis zu acht Euro und werden für unterschiedliche Vorgänge im Geschäftsalltag angeboten.

Sprachführer für den Urlaub

Speziell für Urlauber gibt es angepasste Sprach-Apps, etwa aus der Langenscheidt talk & travel-Serie, die bei Verständigungsproblemen vor Ort weiterhelfen. Nach Reisesituation sortiert, bieten die Smartphone-Programme mehrere tausend Sätze und Wörter, die von Muttersprachlern gesprochen werden. Auch ein Reisewörterbuch zum schnellen Nachschlagen gehört häufig dazu. Sprach-Apps für Urlauber kosten bis zu zehn Euro.

Sprach-Apps für Kinder

Kinder im Vorschulalter können per App erste Erfahrungen mit einer Fremdsprache machen. In unterschiedlichen Themenfeldern können Kinder mit Programmen wie LinguPingu Vokabeln lernen. Dabei verzichten viele der Programme für Kinder bewusst auf Texteinblendungen. Stattdessen werden die Fremdwörter vorgelesen und mit Animationen illustriert. Fremdsprachen-Apps für Kinder kosten bis zu zwei Euro. sg/aro