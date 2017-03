13.03.2017

Schreinerei Alfred Kiess: Vorbild in Sachen Ausbildung Soziales Engagement zahlt sich aus

Die Schreinerei Alfred Kiess aus Stuttgart setzt auf Inklusion. Für ihr Ausbildungskonzept gab es jetzt das Ausbildungs-Ass.

Von Susanne Bajohr

Die junge Schreinerin Theresa Donabauer schätzt die Abwechslung in ihrem Handwerk.

Mit strahlenden Augen präsentiert Theresa Donabauer ihr Gesellenstück. Der Beistelltisch aus massiver Eiche ist nicht zuletzt wegen seiner raffinierten Funktionen und den in Polyesterharz eingegossenen Elementen aus Baumrinde ein wahrer Hingucker! Die mühevolle Arbeit hat sich gelohnt, denn die 21-jährige Mitarbeiterin der Alfred Kiess GmbH hat ihre Ausbildung als innungsbeste Abgängerin der Schreiner-Innung Rems-Murr absolviert. Dass die junge Schreinerin ein Handicap hat, ist ihr auf den ersten Blick nicht anzusehen.

Ausbildungskonzept mit Weitblick

Beeinträchtigt ist Theresa Donabauer durch eine genetisch bedingte auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung sowie Lese-Rechtschreib-Schwäche. "Wenn ich mehrere Geräusche gleichzeitig höre und jemand etwas zu mir sagt, kann ich das Gesagte kaum herausfiltern", beschreibt die angehende Schreinerin ihre Behinderung.

Für Schreinermeister Jörg Hofmann stellt diese Einschränkung kein Problem dar. "Wenn Theresa eine Frage hat, klären wir das im Besprechungsraum, der sich direkt neben der Werkstatt befindet, oder machen kurz die Maschine aus", sagt der Ausbildungsleiter des Stuttgarter Betriebs, der derzeit insgesamt fünf schwerbehinderte Mitarbeiter beschäftigt. "Sie alle sind hochmotiviert und tragen unmittelbar zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Firma bei", weiß Tilo Kiess, heutiger Geschäftsführer des vor rund 75 Jahren gegründeten Handwerksunternehmens. Offen und ohne Scheu zeigt sich Theresa Donabauer im Gespräch mit ihrem Chef und ihrem Ausbildungsleiter. "Ich werde hier ganz normal behandelt und das macht mir Mut."

In Sachen Ausbildung ist die Al­fred Kiess GmbH bundesweit zum Vorbild geworden. Für sein soziales Engagement wurde der Stuttgarter Betrieb 2016 zum Ausbildungs-Ass gekürt. Seit Jahren zeigt der Spezialist für hochwertige Innenausbauten mit seinem inklusiven Ausbildungskonzept Weitblick. Das überzeugte allen voran die Initiative der Jungen Deutschen Wirtschaft in Berlin.

"Wir haben Inklusion schon gelebt, bevor der Begriff überhaupt erfunden wurde." Geschäftsführer Tilo Kiess

Zum zwanzigsten Mal hatte sich die Initiative der Jungen Deutschen Wirtschaft, ein Zusammenschluss der Wirtschaftsjunioren Deutschland und der Junioren des Handwerks ­sowie der Inter Versicherungsgruppe, auf die Suche nach Deutschlands besten Ausbildern gemacht. "Jugendlichen eine Chance geben, die eine besondere Förderung brauchen" oder "Neue Wege gehen, um Auszubildende überdurchschnittlich zu fördern" – es waren unter anderem diese Kriterien, die es bei dem bundesweiten Wettbewerb zu erfüllen galt. Unter 189 Bewerbern setzte sich die Alfred Kiess GmbH durch, die sich in der Kategorie "Unternehmen aus dem Handwerk" den mit 2.500 Euro dotierten 1. Platz sicherte.

"Wir haben Inklusion schon gelebt, bevor der Begriff überhaupt erfunden wurde", sieht sich der Geschäftsführer Tilo Kiess bestätigt. Schon sein Vater habe sich in den 1970er-Jahren dafür eingesetzt, den Schreinerberuf auch Frauen zu ermöglichen. "Dass sich soziales Engagement in vielerlei Hinsicht und mit langfristiger Perspektive auszahlt, habe ich dadurch bereits in jungen Jahren gelernt", erinnert sich der heutige Geschäftsführer.

Inklusion – Bereicherung für alle

Ob mit Handicap oder ohne – ein ­offener, wertschätzender und team­orientierter Umgang macht das gute Betriebsklima der Alfred Kiess GmbH aus. 60 Mitarbeiter arbeiten heute für das innovative Unternehmen, das sich auf exklusive Innenausbauten jeglicher Art spezialisiert und sich damit im In- und Ausland einen ­Namen gemacht hat. Beste Voraussetzungen für einen ebenso innova­tiven Ausbildungsbetrieb. "Angesichts des drohenden Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, verschiedene Gesellschaftsgruppen auszugrenzen", ist sich Tilo Kiess sicher.

Aus diesem Grund ging das Unternehmen bereits vor 17 Jahren eine Kooperation mit der Paulinenpflege Winnenden ein, einem Berufsbildungswerk für hör- und sprachbehinderte Jugendliche und Menschen mit Autismus. "Uns wurde damals die Bewerbung eines gehörlosen jungen Mannes vermittelt, der uns auf Anhieb aufgrund seines Könnens und seiner absoluten Motivation beeindruckte", so der Firmeninhaber. Damit war der Grundstein für eine bis heute erfolgreiche Kooperation mit der Paulinenpflege gelegt worden.

"Es braucht nur wenig, um die Welt ein Stück weit besser zu machen!" Geschäftsführer Tilo Kiess

Sie ermutigte die Geschäftsführung schon bald zu einer weiteren Bildungspartnerschaft, die Anfang 2015 mit der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stuttgart initiiert wurde. "Gemeinsam mit der Lebenshilfe hatten wir die Idee, mit einem unserer damaligen Auszubildenden, einem jungen Mann im dritten Lehrjahr, eine Test-Praktikumswoche in der Werkstatt der Lebenshilfe zu starten." Sowohl fachlich als auch persönlich hatte den Auszubildenden die Zusammenarbeit mit seinen behinderten Kollegen bereichert. Mittlerweile, freuen sich Tilo Kiess und Jörg Hofmann gleichermaßen, sei dieses Praktikum ein fester Bestandteil der Schreiner-Ausbildung im Hause Kiess.

Überhaupt sticht der Stuttgarter Handwerksbetrieb aufgrund seines vielfältigen sozialen Engagements hervor. Als behindertenfreundlicher Arbeitgeber 2011 vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg ausgezeichnet, unterstützt das Unternehmen zudem die Deutsche Knochenmarkspenderdatei sowie die Olgäle Stiftung für das kranke Kind. Für Tilo Kiess eine Selbstverständlichkeit! "Es braucht nur wenig, um die Welt ein Stück weit besser zu machen!"