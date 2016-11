10.11.2016

Überschuldung von Verbrauchern Schuldner-Atlas 2016: Immer mehr Menschen überschuldet

Die Schulden in Deutschland sind 2016 wieder gestiegen. Betroffen sind immer mehr alte Menschen und Menschen in Ostdeutschland. In welchem Bundesland die Überschuldungsquote am höchsten ist, zeigt das Ranking des Schuldner-Atlas 2016.

Die Schulden der Deutschen steigen. Laut Schuldneratlas 2016 steigt vor allem die Zahl der älteren Menschen mit Schulden.

Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland ist 2016 zum dritten Mal in Folge, und deutlicher als erwartet, angestiegen. Zum Stichtag 1. Oktober 2016 wurde für die gesamte Bundesrepublik eine Überschuldungsquote rund 10 Prozent gemessen. Damit sind über 6,8 Millionen Bürger über 18 Jahre überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf. Dies sind rund 131.000 Personen mehr als noch im letzten Jahr. Damit steigt die Überschuldungsquote steigt deutlich an, obwohl die Bevölkerung spürbar zugenommen hat. Zu diesen Ergebnissen kommt der Schuldner-Atlas 2016 der Unternehmensgruppe Creditreform.

Der aktuelle Anstieg der Überschuldungszahlen beruht ausschließlich auf einer Zunahme der Fälle mit hoher Überschuldungsintensität (gerichtliche Sachverhalte). Ihre Zahl nahm in den letzten zwölf Monaten um rund mehr als 5 Prozent zu, während hingegen die Zahl der Fälle mit geringer Überschuldungsintensität (nachhaltige Zahlungsstörungen) um rund 3 Prozent zurückging. Rund 4,17 Millionen Menschen sind in Deutschland in einer dauerhaften Überschuldung. Das sind fast 800.000 mehr als vor 10 Jahren.

Schulden in Ost- und Westdeutschland im Vergleich

Die Menschen in Ostdeutschland sind durchschnittlich höher verschuldet also die Menschen in Westdeutschland. Die Überschuldungsquote liegt in den neuen Bundesländern (10,43 Prozent, ohne Berlin) zum fünften Mal in Folge (wie auch bis 2008) über dem Vergleichswert im Westen (10,00 Prozent). Insgesamt sind in diesem Jahr im Westen rund 5,73 Millionen Personen als überschuldet zu betrachten, im Osten Deutschlands sind es rund 1,12 Millionen Erwachsene.

Damit hat sich 2016 der Anstiegstrend in beiden Teilen Deutschlands wieder beschleunigt, die entsprechenden Vergleichswerte zeigen aber, dass sich die Überschuldungsspirale im Westen erneut schneller dreht als im Osten.

Ostdeutschland Westdeutschland Überschuldungsfälle insgesamt 15.000 116.000 Überschuldungsquote 10,43 Prozent 10,00 Prozent

Ranking: In welchem Bundesland ist die Überschuldung am größten?

Die derzeit insgesamt negative Entwicklung spiegelt sich auch im Vergleich der Überschuldungszahlen nach Bundesländern. Nur in drei Bundesländern ist ein Rückgang von Überschuldungsfällen und -quote zu verzeichnen:

Bundesland 2014 2015 2016 Bayern 7,00 Prozent 7,12 Prozent 7,35 Prozent Baden-Württemberg 8,02 Prozent 8,09 Prozent 8,34 Prozent Thüringen 9,07 Prozent 9,08 Prozent 9,24 Prozent Sachsen 9,31 Prozent 9,66 Prozent 9,89 Prozent Hessen 9,96 Prozent 10,00 Prozent 10,07 Prozent Rheinland-Pfalz 10,00 Prozent 9,89 Prozent 10,11 Prozent Brandenburg 10,02 Prozent 10,04 Prozent 10,14 Prozent Niedersachsen 10,47 Prozent 10,40 Prozent 10,42 Prozent Mecklenburg-Vorpommern 10,67 Prozent 10,43 Prozent 10,57 Prozent Hamburg 10,81 Prozent 10,57 Prozent 10,61 Prozent Schleswig-Holstein 11,01 Prozent 10,77 Prozent 10,98 Prozent Saarland 11,31 Prozent 11,33 Prozent 11,31 Prozent Nordrhein-Westfalen 11,46 Prozent 11,52 Prozent 11,66 Prozent Sachsen-Anhalt 12,57 Prozent 12,59 Prozent 12,74 Prozent Berlin 13,02 Prozent 12,99 Prozent 12,74 Prozent Bremen 13,95 Prozent 14,08 Prozent 14,01 Prozent Deutschland 9,90 Prozent 9,92 Prozent 10,06 Prozent

Frauen holen (leider) auf

Frauen sind zwar nachwievor seltener verschuldet, aber ihr Anteil ist 2016 fast genauso stark gestiegen, wie der der Männer. 2016 können rund 7,55 Prozent der deutschen Frauen über 18 Jahre als überschuldet und zumindest nachhaltig zahlungsgestört gelten. Bei Männern sind dies aktuell 12,72 Prozent .

Überschuldet im Alter steigt

Menschen über 70 sind seltener verschuldet als andre Altersgruppen. Allerdings nimmt ihre Zahl zu. 2016 müssen rund 174.000 Menschen in Deutschland ab 70 Jahren als überschuldet eingestuft werden (+ 16 Prozent). Der Anstieg der Überschuldungsquote ist im Mehrjahresvergleich 2013 / 2016 mit plus 58 Prozent allerdings überdurchschnittlich. Bei der nächstjüngeren Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen sind 2016 504.000 Überschuldungsfälle zu zählen (+ 7 Prozent).

Junge Erwachsene haben sich verbessert

Im Gegensatz dazu ist die Überschuldungszahl und -quote in der jüngsten Altersgruppe in diesem Jahr weiter zurückgegangen. Die Überschuldungsquote beträgt hier rund 15 Prozent, wobei der Rückgang fast ausschließlich auf einen Rückgang der Fälle mit geringer Überschuldungsintensität zurückzuführen ist. Derzeit müssen rund 1,66 Millionen junge Menschen in Deutschland (unter 30 Jahre) als überschuldet eingestuft werden.

Für die nahe Zukunft ist laut Creditreform, auch wegen des verstärkten Trends zur strukturellen Überschuldung, nicht mit einer nachhaltigen Entspannung der privaten Überschuldungslage in Deutschland zu rechnen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Überschuldungszahlen weiter ansteigen werden. jb