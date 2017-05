24.05.2017

Berufe im Schlaf-Vergleich Schlafmangel: Neben Bäckern auch Maler und Lackierer betroffen

Bäcker, Konditoren und Maler schlafen durchschnittlich weniger als Hochschullehrer und Schuhverkäufer. Welche Berufsgruppe sich wie viel Nachtruhe gönnt, zeigt eine Studie.

Schlafmangel auf der Arbeit: Maler gehören zu den Berufen, die im Vergleich zu anderen nachts nur wenig Ruhe finden.

Pünktlich um 22 Uhr ins Bett? In vielen Jobs ist das nicht umsetzbar. Zum Beispiel bei den Bäckern und Konditoren, die überwiegend nachts und in Schichten arbeiten. Mit durchschnittlich 6,41 Stunden zählen sie zu den Berufsgruppen in Deutschland, die im Vergleich zu anderen eher wenig schlafen. Das hat eine Auswertung des sozioökonomischen Panels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Frankfurter Allgemeinen (F.A.Z.) gezeigt.

Kranführer schlafen wenig

Neben den Bäckern sind auch weitere Handwerksberufe vom Schlafmangel betroffen: So zum Beispiel die Maler und Lackierer. Sie schlafen mit durchschnittlich 6,63 Stunden nur wenig mehr als ihre Kollegen aus dem Backgewerbe. Genauso "lange" verweilen übrigens Stapelfahrer und Kranführer in ihren Federn. Noch weniger schlafen jedoch Postboten und Paketlieferanten: Mit lediglich 6,35 Stunden kommt die Nachtruhe bei ihnen eindeutig zu kurz.

Platz eins der Schlaflosen belegen allerdings die Personenschützer – mit mageren 6,27 Stunden bilden sie diejenige Berufsgruppe Deutschlands, die sich durchschnittlich die wenigste Schlummerzeit gestattet. Wie die Bäcker arbeiten auch sie häufig zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Regelmäßig genügend Ruhe zu bekommen, gestaltet sich also als eher schwierig.

Schuhverkäufer sind Schlafmützen

Bei vielen Berufen liegt der Fall anders: Hochschullehrer und –forscher schlafen mit 7,21 Stunden relativ ausgiebig, auch Journalisten (7,16 Stunden), zahnmedizinische Fachangestellte (7,16) und Grundschullehrer (7,1) zählen zu den Schlafmützen. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie in der Regel am Tag und zu festgelegten Zeiten arbeiten. Am längsten schlummern übrigens Kleidungs- und Schuhverkäufer: Mit 7,24 Stunden bilden sie die schläfrigste Berufsgruppe in ganz Deutschland.

Sieben bis neun Stunden für einen ausgewogenen Schlaf

Ob nun Frühaufsteher oder doch eher Langschläfer: Da die Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsgruppen nur geringfügig ausfallen, sind die Ergebnisse des Schlafs-Vergleichs nicht weiter besorgniserregend. Übrigens: Wie viel Schlaf der Mensch pro Nacht wirklich braucht, ist umstritten. Die National Sleep Foundation geht zum Beispiel davon aus, dass Erwachsene etwa sieben bis neun Stunden Schlaf benötigen, um sich ausgeruht zu fühlen und körperlich gesund zu bleiben. Allerdings schwanken auch diese Zahlen je nach Alter sowie von Person zu Person. ew