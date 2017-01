11.01.2017

Risikogruppen und Folgen Scheinselbstständigkeit steigt: Wen es trifft

Die Zahl der Scheinselbstständigen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Unternehmen wie Mitarbeitern drohen hohe Nachzahlungen an die Sozialkassen, wenn die Scheinselbstständigkeit auffliegt. Eine Studie zeigt nun, wer besonders häufig als Scheinselbstständiger arbeitet.

Umso jünger und umso weniger gut jemand qualifiziert ist, umso höher ist sein Risiko als Scheinselbstständiger zu arbeiten. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Demnach haben Erwerbstätige unter 25 Jahren ein sechs Prozent höheres Risiko, scheinselbständig zu sein, als eine diejenigen im Alter von 35 bis 44 Jahren. Um drei Prozent erhöht zudem das Fehlen eines beruflichen Abschlusses das Risiko einer scheinselbständigen Beschäftigung.

Scheinselbstständigkeit: weitere Risikogruppen

Im Vergleich zu denjenigen, die in ihrer Hauptbeschäftigung als scheinselbstständig gelten, ist die Zahl der als potenziell scheinselbständig eingestuften Nebentätigkeiten deutlich gesunken: von 329.00 im Jahr 1995 auf 158.000 im Jahr 2014.

Scheinselbstständigkeit: Keine einheitliche Regelung

Das IAB beruft sich bei seiner Einschätzung auf die Vorgaben des sogenannten (BAG)-Modells, das sich an der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte auf Länder- und Bundesebene orientiert und nimmt dies zur Grundlage, um Scheinselbstständigkeit zu definieren. Andere Modelle greifen in der Einschätzung nicht so strenge Kriterien auf und so könnte die Zahl der Scheinselbsständigen in Deutschland noch höher liegen. Denn in der Tat gibt es keine 100-prozentige Festlegung darauf, wann eine Scheinselbstständigkeit vorliegt.

Scheinselbstständigkeit ist eine Falle in die niemand treten möchte. Einerseits werden freien Mitarbeitern bei diesem Modell Sozialversicherungen und Arbeitnehmerrechte vorenthalten. Andererseits bekommen echte Selbstständige keine Aufträge mehr, weil Unternehmen kein Risiko eingehen wollen und Scheinselbstständigkeit befürchten. "Das Problem ist, dass es keine klaren Kriterien mehr gibt, wann Scheinselbstständigkeit vorliegt", sagt der Gründercoach Andreas Lutz.

Von Scheinselbstständigkeit ist dann die Rede, wenn ein Mitarbeiter offiziell selbstständiger Unternehmer ist, tatsächlich aber ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis besteht. Ausschlaggebend für die Einordnung ist immer die Gesamtschau: "Allerdings gewichtet jeder Richter etwas anders", kritisiert Lutz. Für die Betroffenen sei deshalb häufig nicht klar, was geht und was nicht.

Entscheidend ist, wie der tatsächliche Arbeitsalltag aussieht. "Scheinselbstständigkeit liegt zum Beispiel vor, wenn der Auftraggeber Weisungen erteilen kann hinsichtlich Zeit, Dauer und Ort der Arbeit", sagt Dirk Manthey von der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin. Der Gesetzgeber geht dann von einer abhängigen Beschäftigung aus.

Neben der Weisungsbefugnis ist zudem die Eingebundenheit in den Betrieb ein Kriterium für Scheinselbstständigkeit. Auch wenn der Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse oder Visitenkarte der Firma nutzt, deutet das auf Eingliederung in den Betrieb hin. "Selbstständige sollten sich deshalb ganz klar als Externe kennzeichnen", empfiehlt Michael Schreier, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg.

Hohe Nachzahlungen drohen Scheinselbstständigen

Ein weiterer Grund für Scheinselbstständigkeit könnte der Versuch sein, Sozialversicherungsbeiträge einzusparen. Betroffene freie Mitarbeiter können sich in diesem Fall an die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung wenden. Dort wird auf Antrag noch vor Aufnahme der Beschäftigung geprüft, ob es sich bei der Tätigkeit um eine abhängige Beschäftigung handelt oder nicht. Sollte dabei die Sozialversicherungspflicht festgestellt werden, tritt die Kasse an den Arbeitgeber heran und zieht die Beiträge ein.

Wird die abhängige Beschäftigung erst bei einer Betriebsprüfung festgestellt, drohen hohe Nachzahlungen. Der Arbeitnehmer muss seine Sozialabgaben für maximal drei Monate nachzahlen, die Ansprüche an den Arbeitgeber verjähren erst nach vier Jahren. Wurden die Beiträge vorsätzlich vorenthalten, kann der Betrieb sogar noch 30 Jahre später belangt werden. "Das Finanzamt kann rückwirkend für vier Jahre auch die Lohnsteuer von dem Betrieb fordern", ergänzt Anwalt Schreier.

Möglichst viel räumliche und zeitliche Flexibilität

Um die Gefahr von Scheinselbstständigkeit zu minimieren, sollte vertraglich möglichst viel räumliche und zeitliche Flexibilität vereinbart und auf Anwesenheitspflicht verzichtet werden. "Es kann auch hilfreich sein, sich nicht nach Stunden, sondern nach Werk bezahlen zu lassen", sagt Andreas Lutz. Also eine Rechnung für die Lieferung einer bestimmen Leistung zu schreiben und nicht über die Arbeitszeit. Der Nachteil: Beansprucht ein Auftrag mehr Zeit, kann man sich hierbei schnell verkalkulieren.

Besonders bitter für Betroffene: Auch wenn sie Sozialabgaben abführen müssen, werden ihnen Arbeitnehmerrechte wie Kündigungsschutz und bezahlter Urlaub oft weiter verweigert. Wichtig ist, die Fallstricke der Scheinselbständigkeit zu erkennen und zu vermeiden, bevor es zu spät ist.

Weitere Informationen gibt es beim Verband der Gründer und Selbständigen oder direkt bei der Deutschen Rentenversicherung. dpa/dhz

Dieser Beitrag wurde am 11. Januar 2017 aktualisiert.