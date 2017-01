16.01.2017

Urlaubstipps für Fahrrad-Fans Das sind die Radreisetrends 2017

Die Caravan, Motor und Touristik (CMT) Messe in Stuttgart zeigt es in diesen Tagen: Deutschland bleibt Reiseweltmeister. Die weltweit größte Publikumsmesse präsentiert aber nicht nur ferne Länder, sondern ermöglicht auch Einblicke in die spannenden Reiseziele der heimischen Gefilde. Ein Schwerpunkt waren am ersten Wochenende die Radreisen. Wir haben uns auf der CMT umgeschaut und zeigen die aktuellen Radreisetrends für 2017.

Von Marco-Tobias Arnold

Die Caravan, Motor und Touristik (CMT) Messe in Stuttgart zeigt in einer Sonderausstellung die Radreisetrends 2017. - © Arnold Weitere Beiträge zu diesem Artikel Eurobike zeigt die Fahrradtrends für 2017

Die Fahrrad-Qualitätsschmiede

Beim Streifzug durch die Hallen während der CMT auf der Messe Stuttgart kann man dem Fernweh und der Urlaubssehnsucht kaum trotzen. Von Uganda bis zum Harz, von den Seychellen bis zum Schwarzwald oder von Chile bis an die Nordsee: Für jeden Interessierten findet sich das passende Angebot, um dem deutschen Winter zu entfliehen und Urlaubspläne für die Reisesaison zu schmieden. Dass nicht nur Fernreisen im Trend liegen, zeigt die Sonderausstellung "Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern", die traditionell am ersten Messewochenende stattfindet. Dabei kommen in der Messehalle nicht nur die Fahrradhersteller oder Ausrüster zusammen, gleichzeitig können unterschiedliche Regionen ihr breitgefächertes Angebot für Radfahrer und Wanderer präsentieren.

Radreisen liegen im Trend: 4,5 Millionen machen Urlaub mit dem Rad

Dass Radreisen weiterhin im Trend liegt zeigt auch die Radreiseanalyse 2016 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Rund 4,5 Millionen Deutsche haben demnach 2015 eine Radreise mit insgesamt 31,5 Millionen Übernachtungen unternommen. Die Anzahl der Radtouristen entspricht einem Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen noch rund 150 Millionen Tagesausflüge mit dem Fahrrad. "Der Markt wächst schon seit vielen Jahren", erläutert Kathleen Lumma, Landesgeschäftsführerin des ADFC Baden-Württemberg. "Das Radreisen ermöglicht flexibles Urlauben und man erlebt Kultur und Natur einer Region ganz anders als beispielsweise bei einer Busreise." Ein Hauptgrund für das stetige Wachstum sei vor allem die wachsende Beliebtheit der Pedelecs. Denn immer mehr Regionen würden erfahrbar gemacht, die aufgrund ihrer Topographie nicht als klassische Gebiete für Radreisen galten, wie zum Beispiel die Schwäbische Alb. Das sorge bei den Urlaubern für Abwechslung und die Neugier bisher unbekanntes Terrain zu erkunden steige. "Natürlich sorgt aber auch die weltpolitische Lage für Rückenwind bei den Radreisen in Deutschland. Viele Urlauber bleiben derzeit lieber in der Bundesrepublik, wollen aber auf Aktivitäten nicht verzichten. Da sind Radreisen eine tolle Alternative", berichtet Lumma.

Radfahren in Deutschland Top Ten der beliebtesten Radfernwege in Deutschland Elberadweg Weserradweg RuhrtalRadweg Donauradweg Ostseeküsten Radweg Rheinradweg Mosel-Radweg MainRadweg Bodensee-Radweg EmsRadweg Top-Ten der beliebtesten Radregionen in Deutschland Bayern Münsterland Ostsee Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Brandenburg Bodensee Ruhrgebiet Mecklenburg-Vorpommern Emsland Quelle: ADFC-Radreiseanalyse 2016 Quelle: ADFC-Radreiseanalyse 2016

Radreisen attraktiver gestalten: Politik, Vereine und Verbände sind gefordert

Für Einsteiger sind besonders Flussradwege empfehlenswert, da sie in aller Regel flach sind. Sie rangieren auch unter den beliebtesten Radfernwegen. "Am populärsten ist schon seit vielen Jahren der Elberadweg, gefolgt vom Weser-Radweg", sagt Frank Hofmann, Tourismus-Experte und stellvertretender Landesvorsitzender des ADFC Baden-Württemberg. Ein Aufsteiger sei aber auch der RuhrtalRadweg, der auf Platz drei in der Radreiseanalyse landet. "Die Kommunen, Vereine und Verbände im Ruhrgebiet haben hier in den letzten Jahren mit viel Engagement und Geld investiert, das zahlt sich mit steigenden Radreisegästen aus", so Hofmann. Grundsätzlich seien Politik und Verbände aber in allen Regionen gefordert. Denn mit steigenden Touristenzahlen, wachse auch der Anspruch an den Service. "Die Pflege der Radwege ist wichtig. Sei es mit den nötigen Wegweisern, der Sauberkeit oder dem einwandfreien Zustand der Wege", erläutert Hofmann. Hier gäbe es in manchen Regionen noch enormen Nachholbedarf. Das gleiche gelte für die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln. "Die große Mehrheit der Radtouristen will mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen", berichtet Hofmann. "Denn die meisten Radreisen sind keine Rundtouren, so dass man wieder am Startort ankommt. Dann nutzt es nichts, wenn dort das Auto steht." Man müsse flexibel mit Bahn oder Bussen zum Startpunkt kommen und auch vom Urlaubsziel wieder nach Hause reisen können. "Das funktioniert aber oft nicht, denn die Mitnahmekapazitäten in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind begrenzt oder gar nicht vorhanden", sagt Hofmann.

Beliebte Radreiseregionen in Deutschland © Arnold Julia Grunert, Rhône-Alpes Tourisme "Die ViaRhôna... mehr © Arnold Isabell Renz, Oberschwaben Tourismus GmbH "In Oberschwaben... mehr © Arnold Anke Birle, Bad Hindelang Tourismus "Das Allgäu bietet... mehr © Arnold Hendrich Christoph, Tourismus Agentur Ostbelgien "Der... mehr © Arnold Andreas Lehmberg, Harzer Tourismusverband "Der Harz... mehr © Arnold Sandra Marzec, Nürnberger Land Tourismus "Das Nürnberger... mehr © Arnold Emanuela Krainer-Lackenbucher, Sportschule Krainer "Die... mehr © Arnold Olaf Thomann, Waldhotel Kreuztanne "Das Erzgebirge... mehr © Arnold Natalie Scheer & Melanie Schmitt, Mosellandtouristik... mehr

Deutschland mit Abstand beliebtestes Radurlaubsland

Die Radreiseanalyse zeigt außerdem, dass die große Mehrheit der Radurlauber in Deutschland verbleibt. Rund 82 Prozent planen demnach inländische Touren. Besonders beliebt sind vor allem Bayern, das Münsterland, die Ostsee, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Brandenburg und der Bodensee. "Der beliebteste Radfernweg im Ausland ist der Donauradweg", berichtet Kathleen Lumma. Gefragte Radreiseregionen seien aber auch die Niederlande, Österreich und Südtirol. Und eine Besonderheit hebt Landesgeschäftsführerin Lumma hervor: "Immer beliebter wird auch das Radreisen unter dem Motto 'Einmal im Leben'. Einige Abenteurer nehmen sich eine Auszeit, machen eine Alpenüberquerung, fahren vom Atlantik zum Schwarzen Meer oder irgendeine andere ausgefallene Tour."

Diejenigen, die zum ersten Mal eine Radreise planen, sollten sich gut darauf vorbereiten. "Man sollte das ganze Schritt für Schritt angehen und nicht direkt mit einer einwöchigen Tour starten", rät Frank Hofmann. Tagestouren würden sich eignen, um zu wissen, wie viele Kilometer man zurücklegen kann. Merke man, dass Tagestouren nicht mehr ausreichend sind, böte sich eine Wochenendreise mit ein oder zwei Übernachtungen an. "So kommt man langsam in den Rhythmus und kann die Radreise auch viel besser genießen. Denn das schöne ist ja, dass es kein Pauschalurlaub ist, sondern man flexibel bleiben muss", ergänzt Lumma. "Außerdem sollte man sich vorher fragen: Was will ich schaffen und was soll das Ziel meiner Reise sein", sagt Hofmann. Wolle man eine sportliche Tour fahren, solle die Entspannung im Vordergrund stehen oder spielen das Kulinarische und die Kultur eine wesentliche Rolle? "Für all diese Varianten gibt es ein breitgefächertes Angebot, da bietet dann eine Messe wie die CMT natürlich tolle Möglichkeiten, um sich zu informieren", weiß Hofmann.