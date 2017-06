08.06.2017

Steuertipp Pauschalsteuer nach § 37b EStG: Bundesfinanzhof bestätigt Spielregeln zum Betriebsausgabenabzug

Bei Geschenken und Sachzuwendungen an Kunden und Geschäftspartner kann der schenkende Unternehmer pauschal 30 Prozent des Geschenkwerts an das Finanzamt abführen. Damit erreicht er, dass der Beschenkte selbst keine Einnahmen für die Zuwendung versteuern muss. In der Praxis war bisher unklar, ob die Pauschalsteuer nach § 37b EStG als Betriebsausgabe abziehbar ist oder nicht? Die Antwort kommt aktuell vom Bundesfinanzhof.

Entscheidet sich ein Unternehmer dafür, für Sachzuwendungen an Kunden und Geschäftsfreunde die Pauschalsteuer nach § 37b EStG ans Finanzamt abzuführen, gilt nach Auffassung der Finanzämter Folgendes:

Nicht abziehbar: Sind sie Aufwendungen für Geschenke nicht als Betriebsausgabe abziehbar, weil der Wert der Zuwendung pro Empfänger netto mehr als 35 Euro betragen hat, gilt auch für die Pauschalsteuer das Betriebsausgabenabzugsverbot.

Abziehbar: Sind die Sachzuwendungen dagegen vom Gewinn als Betriebsausgabe abziehbar, gilt das auch für die gezahlte Pauschalsteuer.

Diese Verwaltungsauffassung wurde nun vom Bundesfinanzhof bestätigt (BFH, Urteil v. 30.3.2017, Az. IV R 13/14).

BFH aktuell: Pauschalsteuer ist ein weiteres Geschenk

In dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 30.3.2017 befindet sich noch eine weitere brisante Aussage, die bisher in der Praxis oftmals anders ausgelegt wurde. Die Pauschalsteuer nach § 37b EStG ist danach eine weitere Zuwendung, die zur Überschreitung der 35-Euro-Grenze führen kann. Folge: Liegen die Nettokosten für ein Präsent knapp unter 35 Euro und die 35-Euro-Grenze wird durch die Abführung der Pauschaltsteuer überschritten, kippt der Betriebsausgabenabzug sowohl für das Präsent als auch für die Pauschalsteuer.

Steuertipp: Die Pauschalsteuer gilt zwar als weiteres Geschenk, in die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der nach § 37b EStG abzuführenden Steuer, ist die Pauschalsteuer jedoch nicht einzubeziehen.