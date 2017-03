09.03.2017

Architekturwettbewerb "geplant+ausgeführt" Otto-Bar gewinnt Publikumspreis

Der Publikumspreis der Deutschen Handwerks Zeitung im Architekturwettbewerb "geplant+ausgeführt" geht an die Otto-Bar. Das Ausstellungsobjekt hat sich bei der Leserwahl mit 160 Stimmen unter 30 Arbeiten durchgesetzt.

Von Ulrich Steudel

Die Otto-Bar in der Ausstellung "Exempla" auf der Internationalen Handwerksmesse in München. - © Ulrich Steudel

Bei der Otto-Bar handelt es sich um eine Interpretation der berühmten Kärntner-Bar in Wien. Das Projekt wurde für die Ausstellung "glass now!" in München von der Künstlergruppe "super+" zusammen mit dem Architekturbüro "uns" und dem alteingesessenen Münchner Glasunternehmens Deubl realisiert. Mit der Schreinerei Cristof Moser aus Straubing war ein weiteres Handwerksunternehmen beteiligt.

Historisches Vorbild nach Adolf Loos

Die Kärntner-Bar im ersten Wiener Gemeindebezirk wurde 1908 nach Entwürfen von Adolf Loos als American Bar gebaut. Loos gilt als einer der Wegbereiter der modernen Architektur in Europa. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte er sich in den USA vom Credo "form follow function" inspirieren lassen.

In seiner nur gut 27 Quadratmeter großen American Bar nahe der Wiener Kärntner-Straße gelang es ihm, mit verspiegelten Wänden ein Raumgefühl der Unendlichkeit zu erzeugen. Dies ist auch bei der Otto-Bar gelungen, die während der Internationalen Handwerksmesse in München in der Sonderschau "Exempla" zu sehen ist.

© Michael Schuhmann

Hauptpreis für "Haus im Moos"

Der Hauptpreis der Fachjury unter Leitung von Prof. Lydia Haack im Wettbewerb "geplant+ausgeführt" 2017 ging an das Projekt "Haus im Moos", geplant vom Münchner Architekten Thomas Pscherer, realisiert unter Beteiligung der Handwerksunternehmen Schreinerei Pettmesser aus Oberhausen, der Zementwerkstatt Ingo Weber aus München und der Dachdeckerei Haberkorn aus Neuburg.