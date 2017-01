23.01.2017

Rentenversicherung und Steuermittel Rente West und Ost: Streit um Angleichung beigelegt

Die Ostrenten sollen bis zum Jahr 2025 Westniveau erreichen. Union und SPD haben sich nach langer Debatte darauf geeinigt, wer die Kosten dafür trägt. Verlierer werden die Arbeitnehmer in Ostdeutschland sein.

Die Renten in Ost und West sollen angegleichen werden.

Die Renten in Ost- und Westdeutschland sollen viele Jahre nach der deutschen Einheit endlich das gleiche Niveau haben. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) haben sich einem Online-Bericht der FAZ zufolge auf eine Angleichung der Renten in mehreren Schritten geeinigt. Bis zum Jahr 2025 sollen Rentner in beiden Teilen Deutschlands von einer gleichen Rentenhöhe profitieren.

Die Pläne für die Angleichung sind nicht neu, schon im vergangenen Jahr haben sich Union und SPD grundsätzlich darauf geeinigt. Offen blieb allerdings bis zuletzt, wie das Ganze bezahlt werden soll. Hat Nahles auf eine Steuerfinanzierung gesetzt, so wollte Schäuble auf die gesetzliche Rentenversicherung zurückgreifen. Nun soll es einen Kompromiss aus beidem geben.

Rentenangleichung: Kompromiss zur Finanzierung

Geplant ist, dass erst einmal die Rentenversicherung für zusätzliche Kosten aufkommt und dann im nächsten Schritt – vermutlich ab dem Jahr 2022 – Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt kommen. Diese sollen laut FAZ von zunächst 200 Millionen Euro schrittweise auf jährlich zwei Milliarden Euro ab 2025 ansteigen. Da ab dem Jahr 2025 die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, werden ab diesem Zeitpunkt Zuschüsse nötig. Insgesamt sollen so von 600 Millionen Euro im Jahr 2018 bis hin zu 3,9 Milliarden Euro in der letzten Stufe im Jahr 2015 für die Angleichung ausgegeben werden.

Im Gegenzug zu diesem Kompromiss soll jedoch die bisherige Hochwertung der Ostgehälter wegfallen. Diese Hochwertung war eingeführt worden, weil im Osten deutlich weniger verdient wurde als im Westen. Anders als die Ostrentner, würden die heutigen Arbeitnehmer in Ostdeutschland nach den aktuellen Plänen also schlechter gestellt werden.

Die Einigung der beiden Ministerien soll nun in einen gemeinsamen Gesetzesentwurf gegossen werden. Das Bundeskabinett soll diesen zügig beschließen, so die Pläne.

Rente Ost und West: So groß sind die Unterschiede noch

Nach wie vor gibt es Unterschiede bei den Rentenwerten in Ost- und Westdeutschland. So liegt der Rentenwert Ost derzeit bei 28,66 Euro. Der Rentenwert West bei 30,45 Euro. Der Rentenwert Ost beträgt damit 94,1 Prozent des Westwertes.

Vor gut zwanzig Jahren lag der Rentenwert Ost noch bei 79 Prozent des Westwertes und stagnierte dann mehrere Jahre bei knapp 89 Prozent. Erst ab 2013 hat er wieder zugelegt, da die Lohnsteigerungen auf geringerem Niveau im Osten höher als im Westen ausfielen. Selbst bei ähnlicher dynamischen Lohnentwicklungen wie in den vergangenen Jahren könnten nach Berechnungen von Experten aber keine vollständige Angleichung bis zum Auslaufen des Solidarpaktes 2020 erreicht werden. jtw/bir

Der Beitrag wurde am 23. Januar 2017 aktualisiert.