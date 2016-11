25.11.2016

Rentendebatte Nahles läutet Rentenwahlkampf ein

Die Große Koalition hat sich in der Rentendebatte nur auf einen kleinen gemeinsamen Nenner einigen können. Damit bleibt das Thema auch im nächsten Jahr brisant.

Von Karin Birk

Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) stellte in Berlin ihr Rentenkonzept vor. Insgesamt konnte sich die Große Koalition in der Rentendebatte nur auf einen kleinen gemeinsamen Nenner einigen. - © picture alliance/Stephanie Pilick/dpa Weitere Beiträge zu diesem Artikel Die Rente steigt 2017 leicht um bis zu 2,0 Prozent

Union und SPD haben sich nicht auf eine gemeinsame Haltelinie beim Rentenniveau einigen können. "Es ist gestern eine Chance verpasst worden, nämlich dass wir uns auf eine doppelte Haltelinie verständigen", sagte Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) bei der Vorstellung ihres Rentenkonzeptes.

Verständigen konnten sich die Koalitionäre dagegen auf eine schrittweise Angleichung der Ostrenten auf das Westniveau, wenngleich die Finanzierung noch unklar ist. Darüber hinaus soll es Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente geben. Beim Thema Solidarrente hofft Nahles, in den nächsten 14 Tagen noch eine Einigung mit dem Koalitionspartner zu erzielen.

Schrittweise Anpassung der Ostrenten an Westniveau

Die Angleichung der Ostrenten an die Westrenten soll in sieben Schritten mit der jährlichen Rentenanpassung erfolgen, wie Nahles deutlich machte. Dabei ist die erste Erhöhung des aktuellen Rentenwertes in Ostdeutschland von 94,1 auf 95, 8 Prozent für den 1. Juli 2018 geplant. In den folgenden Jahren bis 2024 soll der Rentenwert um 0,7 Prozentpunkte erhöht werden. Parallel dazu soll die Höherbewertung der Osteinkommen bei der Rente schrittweise jeweils zum Jahresanfang abgebaut und die Beitragsbemessungsgrenze angeglichen werden.

Die Kosten werden dabei von 0,6 Milliarden im Jahr 2018 auf 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2025 steigen. Strittig ist indessen noch, wer die Kosten dafür tragen wird. Während Nahles damit rechnet, dass dies aus Steuermitteln bezahlt wird, heißt es im Finanzministerium: "Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung aus dem System der Rentenversicherung erfolgt."

Verbesserungen bei Erwerbsminderung

Grünes Licht hat der Koalitionsausschuss nach den Worten der Sozialministerin für die stufenweise Verbesserung der Erwerbsminderungsrente gegeben. Schon vor zwei Jahre habe man hier dafür gesorgt, dass die Rentner so behandelt werden, als hätten sie zwei Jahre länger gearbeitet, indem die so genannte Zurechnungszeit von 60 auf 62 Jahre erhöht worden sei. Da eine weitere Verbesserung nötig sei, solle diese Zurechnungszeit jetzt stufenweise von 62 auf 65 Jahre angehoben werden.

Heftige Diskussion um Solidarrente für Geringverdiener

Wie Nahles weiter sagte, hoffe sie mit dem Koalitionspartner in den nächsten zwei Wochen einen Kompromiss bei der so genannten gesetzlichen Solidarrente zu finden. Ihr schwebt eine Leistung außerhalb des Rentenrechts vor: "Diese Solidarrente soll zehn Prozent über dem liegen, was regional in der Grundsicherung im Alter bezahlt wird", sagte Nahles. Dabei sollten bis zu zehn Jahren an Erziehungs- und Pflegezeiten und auch Zeiten von Arbeitslosigkeit angerechnet werden können. Die Kosten bezifferte sie auf 4 Milliarden Euro.

Nahles will Rentenniveau bei 46 Prozent halten

Mit Blick auf das Rentenniveau will Nahles dafür sorgen, dass auch ab dem Jahr 2030 bis zum Jahr 2045 das Niveau nicht unter 46 Prozent sinkt. Dies soll gesetzlich festgeschrieben werden. Dabei soll der Beitragssatz bei 25 Prozent gedeckelt werden. Damit dies gelinge, müsse die Rente stärker aus Steuermitteln finanziert werden. Dieser steuerfinanzierte "Demografiezuschuss" liegt ihrem Konzept zufolge bei 4,2 Milliarden Euro ab dem Jahr 2030 und bei 7,7 Milliarden Euro ab 2040.

Derzeit liegt das Rentenniveau nach 45 Beitragsjahren bei 48 Prozent eines Durchschnittslohnes. Sollte nichts geändert werden, rechnet die Bundesregierung bis 2030 mit einem Absinken auf 44,5 Prozent und bis 2045 auf knapp 42 Prozent. Nahles gestand allerdings ein, dass sie sich mit diesem Konzept im Koalitionsausschuss nicht durchgesetzt hat.

Kritik kommt von Arbeitgebern

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer kritisierte die Rentenpläne scharf: "Die Bundesarbeitsministerin läutet mit ihrem Rentenkonzept – das weder innerhalb der Koalition noch mit den Sozialpartnern abgestimmt ist – den Wahlkampf ein", sagte er. Diese Rentenpläne seien langfristig nicht finanzierbar und würden die Beitragszahler überfordern.

In den wenigen konkreten Beschlüssen beim Koalitionstreffen habe man sich im Wesentlichen nur darauf verständigt, mehr Geld auszugeben. Deren Finanzierung aber nicht nicht einmal geklärt. Notwendig sei ein Gesamtfinanzierungskonzept für die Anpassung der Erwerbsminderungsrente und der Ost-West-Renten, das weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer langfristig überfordert.

ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke plädierte dafür, dass Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente und der Anpassung der Ostrenten nicht mit zusätzlichen Belastungen für die Beitragszahler verbunden sind. "Vor allem die Kosten für die stufenweise Angleichung de Renten in Ost und West müssen aus Steuermitteln finanziert werden", forderte er.