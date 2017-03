29.03.2017

Erziehungszeiten besser angerechnet Was wurde aus der Mütterrente?

Die Mütterrente: Bevor sie zum 1. Juli 2014 in Kraft trat, war sie lange Zeit umstritten. Nun gibt fast zehn Millionen Renterinnen, die davon profitieren. Dennoch sorgt sie mitunter dafür, dass die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung nicht wieder ansteigen konnte.

Im Wahlkampf der letzten Bundestagswahl war die Mütterrente eines der besonders viel diskutierten Themen. Seit 1. Juli 2014 ist sie in Kraft. Die Bundesregierung hat Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern in der Rente bessergestellt. Doch was wurde bis heute aus der Mütterente?

Nach Angaben des Deutschen Rentenversicherung Bund waren es Ende 2015 rund 9,6 Millionen Menschen, die die Mütterrente bekommen haben. Neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht. Damit sind die Prognosen aus dem Startjahr eingetroffen. Doch noch weitere Vorhersagen lassen sich heute bestätigen: Das Rentenpaket aus dem Jahr 2014, zu dem die Mütterrente gehört, hat Mehrkosten verursacht. Noch immer übersteigen die Ausgaben die Einnahmen.

Hatten die Kritiker zwar immer wieder davor gewarnt, dass durch die Rentenreform die Beiträge zur Rentenversicherung steigen müssten. Dies ist bislang nicht eingetreten, denn Deutschland erlebt gerade eine Zeit mit einer positiven Beschäftigungsentwicklung und einer starken Konjunktur. Dennoch reicht dies nicht aus, um die Rentenversicherung auch wirklich zu entlasten. Die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung schrumpft, denn unter anderem die Mütterente wurde bislang aus der Rentenkasse finanziert. Ab 2018 – also in der kommenden Legislaturperiode – sollen dann zusätzlich Steuermittel für den Aufwand für die Rentenreform verwendet werden.

Von Steueranrechnung bis zum Betrag: Hier bekommen Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Mütterrente.

Was ist die Mütterrente?

Eltern bekommen auf ihre Rente grundsätzlich Erziehungszeiten angerechnet – die sogenannte Mütterrente. Damit will der Staat ihre Leistung als Eltern zum einen anerkennen. Zum anderen sollen Mütter – in seltenen Fällen auch Väter – die ihren Beruf aufgrund der Kindererziehung haben ruhen lassen, in der Rente nicht wesentlich schlechter gestellt sein, als kinderlose Arbeitnehmer.

Was galt vor der Rentenreform im Jahr 2014?

Vor dem 1. Juli 2014 bekamen Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, im Westen pro Kind 28,14 Euro und im Osten 25,74 Euro monatlich. Ein Erziehungsjahr wurde pro Kind also mit einem Entgeltpunkt auf die Rente angerechnet. Eltern, deren Kinder nach 1992 geboren sind, bekamen drei Erziehungsjahre – also drei Entgeltpunkte mit je 28 beziehungsweise 25 Euro monatlich. Diese Ungleichheit wurde nun angepasst, so dass auch Elternteile mit Kindern, die vor 1992 geboren sind mehr Entgeltpunkte angerechnet bekommen. Die monatlichen Beiträge pro Kind sind bis heute auf 30,45 Euro im Westen und 28,66 Euro im Osten angestiegen.

Wer bekommt die Mütterrente?

Die Mütterrente erhalten alle Eltern. Die Rente ist also unabhängig davon, ob Mütter oder Väter die Kinder tatsächlich Vollzeit betreut haben oder nebenbei berufstätig waren. Es gibt jedoch eine Einkommensobergrenze, die sich an der Beitragsbemessungsgrenze orientiert – wer darüber liegt, bekommt keine Erziehungsleistung auf die Rente angerechnet.

Eltern, die ihre Kinder gemeinsam erzogen haben, können sich entscheiden, wer die Kindererziehungszeiten in der Rente erhalten soll. Das gilt sowohl für Eltern, deren Kinder nach 1992 geboren sind, als auch für Eltern mit älteren Kindern.

Wie bekommt man die Mütterrente?

Damit Erziehungszeiten erstmals im Rentenkonto berücksichtigt werden, müssen Eltern einen Antrag an die Rentenversicherung stellen. Wem schon vorher die Erziehungsleistung angerechnet wird, muss die Aufstockung der Mütterrente nicht extra beantragen.

Was bewirkt die neue Mütterrente?

Um die Ungleichverteilung zwischen den jüngeren und älteren Eltern abzumildern rechnet die Große Koalition Müttern oder Vätern, deren Kinder vor 1992 geborenen sind, seit dem 1. Juli 2014 pro Kind zwei Erziehungsjahre – statt bisher einem – mit jeweils einem Entgeltpunkt für die Rente an. Das bedeutet: Pro Kind bekommen Eltern monatlich 30,45 beziehungsweise 28,66 Euro mehr erhalten. Insgesamt werden sie monatlich künftig also 56 Euro im Westen und 50 Euro im Osten für ihre Erziehungsleistung bekommen. Der Betrag ergibt sich einkommensunabhängig.

Wie wirkt sich die Mütterrente auf die Steuer aus?

Laut Finanzministerium Schleswig-Holstein wird die Mütterrente nicht in vollem Umfang in die Besteuerung einbezogen. Stattdessen wird eine außerordentliche Neufestsetzung des Jahresbetrags der Rente vorgenommen und der steuerfreie Teil der Rente neu berechnet. Hilfe erhalten Rentner von der Deutschen Rentenversicherung. sch/jtw