21.12.2016

Projekte von Handwerksmeistern Mitmachen: Zeigen Sie uns Ihr Meisterstück

Ob Tischtennisplatte, Zimmerwand oder Frisurentrend - was haben Sie als Meisterstück gefertigt? Die Deutsche Handwerks Zeitung zeigt Ihre Meisterstücke in einer Online-Bildergalerie.

Mit diesem Styling ist die Aufmerksamkeit garantiert. Die Arbeit einer jungen Friseurmeisterin. - © bild-text-ton

Parkettlegermeister Ralf Edelmann aus Geroldshausen wollte etwas Edles, aber dennoch Schlichtes schaffen. So hatte er die Idee einen Stern als Symbol in die Mitte seines 4,5 Quadratmeter großen Meisterstücks einzubauen. Aber auch für Zupfinstrumentenmacher Ungvary Laszlo aus Nürnberg ist sein Meisterstück etwas ganz Besonderes. Die klassiche Konzertgitarre steht auch heute noch als Ausstellungsobjekt in seinem Geschäft.

Tischlermeister Marcel Göpfert aus Unterrohn hat sogar seine große Vorliebe für Schiffe mit in die Planung seines Meisterstücks eingebracht. Sie findet sich auch im Design der Küche wieder, die er zum Abschluss der Ausbildung gefertigt hat.

Meisterstücke und ihre Geschichte gesucht

Hinter jedem Meisterstück steht eine besondere Geschichte und diese würden wir gerne von Ihnen erfahren. In unserer Bildergalerie können Sie sich und Ihr Meisterstück präsentieren.

Machen Sie mit und schicken Sie uns ein Foto mit ein paar erklärenden Zeilen: Was ist das Besondere an diesem Stück, wann wurde es fertiggestellt und aus welcher Idee heraus ist es entstanden? Hat Ihr Meisterstück vielleicht auch heute noch eine besondere Bedeutung für Ihren beruflichen Weg oder einen besonderen Platz im Betrieb?

Schicken Sie uns eine E-Mail mit Foto von Ihrem Meisterstück an redaktion@deutsche-handwerks-zeitung.de. dhz