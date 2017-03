17.03.2017

Teamarbeit im Betrieb optimieren Mitarbeiterführung: Perfekt arbeiten im Team

Ein engagiertes Team will jeder Chef, doch oft erschweren schlechte Kommunikation oder Demotivation die Zusammenarbeit. Mit moderner Führung und optimaler Teamzusammensetzung lässt sich das ändern.

Von Sandra Rauch

Experten raten: Betriebe sollten sich auf klare Werte, wie gegenseitige Achtung und offene Kommunikation verständigen.

Den Betrieb hat Sabine Wiedmann von ihrem Vater übernommen, seinen Führungsstil nicht. Der Senior hatte "von oben durchdelegiert", dass Mitarbeiter zum Teil gegeneinander arbeiteten wurde nie offen geklärt. Tochter Sabine wollte so nicht weitermachen, sie wünscht sich von ihrem Team Eigenverantwortung und einen fairen Umgang. "Ich möchte, dass jeder mitdenkt und Feedback gibt, was draußen los ist", sagt die Chefin von Wiedmann Holzleimbau im südbadischen Rheinfelden-Minseln. Heute wird im Betrieb offen kommuniziert. Geschäftsleitung, Führungskräfte und Arbeitsgruppen besprechen sich regelmäßig: Was ist gut gelaufen? Wo gibt es Probleme bei der Zusammenarbeit? Auch die Chefs – Sabine Wiedmann und ihr Mann Ralf Burgert – berichten offen über die Auftragslage, jeder der 30 Mitarbeiter weiß, wo sich der Betrieb anstrengen muss.

Ein solcher teamorientierter Führungsstil setzt sich im Handwerk vor allem bei jüngeren Chefs immer mehr durch. Mitarbeiter sollen und wollen heute Verantwortung übernehmen und auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Doch so erwünscht gut funktionierende Teams sind, in der Praxis fühlen sich viele Chefs als würden sie einen Sack Flöhe hüten. "Leute arbeiten gegeneinander, es bilden sich Grüppchen oder es fehlt die Motivation", hat Business-Coach Johann Bertele von der Firma Progressive Coaching in vielen Betrieben beobachtet. Im Extremfall gefährde diese "negative Teamarbeit" sogar die Existenz des gesamten Betriebs. Der Gallup-Engagement-Index 2015 zum Arbeitsumfeld und Führung in Deutschland unterstreicht diese Einschätzung. Demnach entstehen durch "innere Kündigung" jedes Jahr volkswirtschaftliche Kosten von bis zu 95 Milliarden Euro. Bezogen auf die Beschäftigten im Handwerk heißt das: Ein Team aus "Dienst-nach-Vorschrift-Machern" kostet jeden Unternehmer rund 12.000 Euro im Jahr.

Sich auf klare Werte verständigen

Um statt des Sacks Flöhe einen effizienten Ameisenhaufen zu organisieren, müssen im ersten Schritt gemeinsame Ziele, Spielregeln und Wege der Kommunikation vereinbart werden. Oft zeigen sich hier bereits grundlegende Defizite, wie Coach Johann Bertele beobachtet hat: "Ist etwa in Teams keine Wertschätzung vorhanden, gerät die gemeinsame Sache schnell aus dem Blick." Betriebe sollten sich deshalb auf klare Werte, wie gegenseitige Achtung und offene Kommunikation verständigen – und deren Umsetzung immer wieder trainieren. "Diese Entwicklung braucht Zeit und Pflege."

Im Betrieb von Sabine Wiedmann waren etwa viele Mitarbeiter nicht gewohnt, offen über Probleme zu reden. "Immer wieder gab es auch Missverständnisse", erinnert sich die Unternehmerin. Sie selbst musste lernen, "mit klaren Aussagen eine eindeutige Linie zu verfolgen". Heute freut sich Wiedmann über den Erfolg ihrer Führung: "Die Stimmung ist besser geworden. Vom Azubi bis zum Meister weiß jeder: Alle sind wichtig." Das wirkt sich direkt auf die Zusammenarbeit aus. "Es gibt weniger Fehler und Kompetenzgerangel. Bei Auftragsspitzen unterstützen sich die Arbeitsgruppen gegenseitig."

Neben einer gemeinsamen Basis an Werten, spielt aber auch die richtige Zusammensetzung des Teams eine große Rolle. Vor allem persönlichen Eigenschaften sind hier entscheidend: "Am besten funktionieren Teams, die gemeinsame Werte teilen und an einem Strang ziehen, aber aus unterschiedlichen Persönlichkeitstypen bestehen", erklärt Unternehmensberater Frank Scheelen. Ein beliebter Fehler sei, Positionen nach Sympathie zu besetzen: Menschen mit gleichen Verhaltensweisen erzeugen zwar Harmonie, Ideenvielfalt und Effizienz bleiben aber auf der Strecke.

Positionen nicht nach Symphatie besetzen

Mit Hilfe spezieller Diagnose-Tools, etwa dem vom Scheelen-Institut angebotenen Online-Test "Insights MDI", lassen sich Persönlichkeitstypen schnell bestimmen. Ziel ist, Mitarbeiter typgerecht einzusetzen und zu motivieren, zum Beispiel indem man sie von ungeliebten – weil ihrem Wesen fremden – Aufgaben entlastet. Das Wissen um Motive verbessere nachhaltig die Kommunikation und den Umgang im Team, sagt Scheelen. "Man bekommt eine Gebrauchsanweisung für den Kollegen."

Mitunter gerät Teamarbeit jedoch auch an Grenzen. Dann nämlich, wenn nur noch über Arbeit gesprochen wird, anstatt sie zu machen. So lenken E-Mails mit großen Verteilern, WhatsApp-Gruppen oder ständige Meetings oft mehr von der Arbeit ab, als der gemeinsamen Sache zu dienen. Managementforscher empfehlen deshalb zum Beispiel Kommunikationsprozesse in Teams zu verschlanken und ausreichend Raum zu schaffen für konzentriertes Arbeiten.

Sabine Wiedmann und ihr Führungsteam haben etwa ihren regelmäßigen Dienstagmorgen-Treff abgeschafft. Heute finden kurzfristig einberufene Treffen immer dann statt, wenn "Probleme oder Informationen zu besprechen sind".