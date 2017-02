06.02.2017

Absicherung des Handwerksbetriebs Mitarbeitende Ehefrau: Gegen die Scheidung gewappnet

Will sich ein Inhaber einer Firma von seiner im Betrieb mitarbeitenden Frau scheiden lassen, kann dies seine wirtschaftliche Existenz bedrohen. Daher sollten Vorkehrungen geschaffen werden – auch bei noch so glücklichen Ehen.

Von Tobias Kuske

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Mitarbeitende Angehörige im Betrieb

Egal, wie glücklich eine Ehe verläuft, sollte eine mögliche Scheidung mit bedacht werden, wenn beide eine gemeinsame Firma führen oder die Ehefrau im Betrieb mitarbeitet. - © Karin & Uwe Annas/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Nachfolgeplanung in der Familie

Verträge mit Angehörigen: So sichern Sie Steuervorteile

Fahrlässig und verantwortungslos sind durchaus zutreffende Bezeichnungen, wenn sich ein Inhaber einer Firma nicht vor oder während einer Ehe für die Scheidung wappnet. Im schlimmsten Fall kommt es zur Zwangsliquidation der Firma.

Wie also absichern? Der Einzelfall ist wie so oft von Bedeutung. Nimmt man das Beispiel eines Mannes, der einen Handwerksbetrieb gegründet hat und seine Ehefrau von Anfang an als Bürokraft und Buchhalterin mitarbeiten lässt, kann dies gravierende Folgen haben: "Durch das Zusammenwirken kann unbeabsichtigt zum Beispiel eine Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts entstanden sein", sagt Rechtsanwalt Sebastian von Thunen von der Kanzlei Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz.

Die mitarbeitende Ehefrau kann also auch ohne einen Eintrag ins Handelsregister vor Gericht als Gesellschafterin des Betriebs gelten – die bei Ausscheiden aus der Gesellschaft einen Anspruch auf eine Abfindung stellen kann.

Abfindung mit Ratenzahlung

Bei einer derartigen Konstellation – Ehefrau arbeitet im Betrieb des Mannes mit – empfiehlt es sich, vor oder während der Ehe vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Zum Einen über den Arbeitsvertrag der im Betrieb angestellten Ehefrau. Vertraglich sollte geregelt sein, dass die Ehefrau nur eine normale Arbeitnehmerin ist und bei einer Scheidung keinerlei Ansprüche als Mitinhaberin der Firma stellen kann.

Zum Anderen könnte der Mann seine Frau als Gesellschafterin des Betriebs aufnehmen und für den Scheidungsfall Regelungen im Gesellschaftsvertrag treffen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Frau bei einer Scheidung als Gesellschafterin ausscheiden muss oder kann und sich auszahlen lässt. Um die finanzielle Belastung nicht zu groß und punktuell werden zu lassen, kann eine Ratenzahlung vereinbart werden

Rechtsanwalt von Thunen warnt aber, dass derlei Vereinbarungen rechtlich angreifbar sein können. "Es könnte insbesondere als sittenwidrig beurteilt werden, dass die Ehefrau bei einer Scheidung als Gesellschafterin ausscheiden soll. So etwas könnte als Druckmittel aufgefasst werden, um die Ehe aufrecht zu erhalten."

Ehevertrag vermeidet Risiken

Besser ist, sich und seinen Betrieb mittels eines Ehevertrags abzusichern. Ein derartiges Schriftstück regelt, wie es nach der Scheidung weiter geht. Die Inhalte können individuell vereinbart werden. In erster Linie werden die Vermögensverhältnisse der Partner untereinander geregelt. Bei einem Betriebsinhaber wird zumeist eine Gütertrennung oder eine modifizierte Zugewinngemeinschaft vereinbart.

Ein Ehevertrag kann zudem die Quote des Erbanteils des überlebenden Ehegatten regeln sowie Unterhalt, Altersvorsorge oder den Umgang mit Kindern. Der Vertrag kann vor oder während der Ehe aufgesetzt und in beidseitigem Einvernehmen jederzeit geändert werden. Ein Notar muss den Vertrag abschließend beurkunden.

Aber Achtung: Ein Gericht kann Inhalte eines Ehevertrags als sittenwidrig erklären. Zudem sollte alle paar Jahre geprüft werden, ob die Inhalte noch gemäß den aktuellen und eventuell geänderten Gesetzen wirksam ist.

Unterhalt nicht immer fällig

Auch beim Thema Unterhalt gab es Änderungen. In der Regel ist derjenige, der ein höheres Einkommen hat, im Trennungsfall unterhaltspflichtig.

Seit 2008 gilt mehr als zuvor der sogenannte Grundsatz der Eigenverantwortung. "Dass sich ein Ex-Ehepartner, vielleicht nach kurzer Ehe, sprichwörtlich auf die faule Haut legt, nicht arbeitet und der arbeitende Ex-Partner auf unbegrenzte Zeit für die Sicherung des Lebensstandards aufkommt, soll es damit nicht mehr geben", sagt von Thunen. Zwar muss der leistungsfähigere Ehegatte dem anderen Bedürftigeren nach wie vor Unterhalt zahlen, wenn dieser etwa Kinder betreut oder krank ist. Eigene Erwerbsanstrengungen sind aber viel eher zumutbar. Und ein Gericht kann die Dauer und Höhe des Unterhalts mehr an den Einzelfall anpassen.

Ganz grob gilt: Umso größer die finanziellen Nachteile, die dem Ex-Partner durch die Ehe entstanden sind, umso länger und höher besteht ein Anspruch auf Unterhalt. Die Ehefrau kann zum Beispiel eher Unterhalt einfordern, wenn sie nicht in den erlernten Beruf zurückkehren kann, weil sie sich jahrelang um die Kinder gekümmert hat. Bei gemeinsamen Kindern muss ein Vater der Mutter zudem bis zum dritten Lebensjahr des Kindes Unterhalt zahlen. Danach muss sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Es sei denn, Belange der Mutter oder des Kindeswohls erfordern weitere Unterstützung.

Aus Unternehmersicht sollte vorsichtshalber davon ausgegangen werden, dass sich an der Praxis zum Ehegattenunterhalt wenig geändert hat: "Trotz der gesetzlichen Novellierung in 2008 besteht für Unternehmerehen aufgrund des Lebenszuschnitts das Risiko, dass der geschiedene Ehegatte oft noch relativ viel Unterhalt zugesprochen bekommt", berichtet Anwalt von Thunen.